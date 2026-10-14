Vốn tín dụng chính sách tiếp sức cho học sinh, sinh viên chinh phục tri thức

Chương trình tín dụng HSSV của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa tài chính cho các gia đình đủ điều kiện vay vốn. Nguồn vốn ưu đãi vừa hỗ trợ trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, ở đó còn góp phần tạo điều kiện để các em yên tâm theo đuổi con đường học vấn, phát triển năng lực và từng bước xây dựng tương lai.

Các hộ dân tại Điểm giao dịch Xuân Đông được hướng dẫn sử dụng app VBSP SMARTBANKING sau khi tiếp nhận vốn vay học sinh - sinh viên. Ảnh: Duy Tân

Gỡ khó tài chính, giữ vững ước mơ đến trường

Tại Phòng Giao dịch NHCSXH Cẩm Mỹ, công tác triển khai chương trình được thực hiện gắn với tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách ngay từ cơ sở.

Ông Võ Văn Song, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Cẩm Mỹ, cho biết đơn vị chủ động phối hợp với các trường THPT cung cấp thông tin đến học sinh, nhất là học sinh lớp 12; tổ chức gặp gỡ, giao lưu, tư vấn trực tiếp để các em và phụ huynh nắm bắt chính sách. Tại địa phương, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng tích cực đến từng hộ gia đình có con em đang học lớp 12 hoặc vừa tốt nghiệp THPT để thông tin về điều kiện, thủ tục và quyền lợi khi tham gia chương trình.

Theo ông Song, việc tuyên truyền sớm giúp các gia đình có thêm thời gian tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ và chủ động kế hoạch tài chính trước khi con em nhập học. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng phụ huynh chỉ tìm hiểu chính sách khi đã đến thời điểm phải đóng học phí.

Ông Võ Văn Song, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Cẩm Mỹ tại buổi giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn tại Điểm giao dịch xã Xuân Đông. Ảnh: Duy Tân

Mở cơ hội học tập cho sinh viên ngành STEM

Cùng với chương trình HSSV, tín dụng dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM là một nội dung được Phòng Giao dịch NHCSXH Cẩm Mỹ chú trọng tuyên truyền.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc hỗ trợ người học theo đuổi các ngành STEM đã cho thấy ý nghĩa thiết thực đối với từng gia đình, góp phần tạo điều kiện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

Thực tế triển khai cho thấy, chương trình STEM đã bắt đầu tiếp cận những trường hợp có nhu cầu vay vốn tại địa phương. Đây là tín hiệu tích cực, tạo cơ sở để ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, đưa chính sách đến gần hơn với những học sinh, sinh viên có năng lực và mong muốn theo học các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.

Tính đến ngày 12-10, Phòng Giao dịch NHCSXH Cẩm Mỹ đã hỗ trợ 847 HSSV vay vốn với tổng dư nợ hơn 65,5 tỷ đồng; 7 hộ vay HSSV chương trình STEM với tổng dư nợ 716 triệu đồng.

Để chương trình phát huy hiệu quả, việc cung cấp thông tin cần được thực hiện từ sớm, nhất là tại thời điểm học sinh chuẩn bị lựa chọn ngành học và làm thủ tục nhập học. Khi phụ huynh nắm rõ chính sách, các em sẽ có thêm cơ sở cân nhắc cơ hội học tập phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện gia đình.

Chính vì thế, Phòng Giao dịch NHCSXH Cẩm Mỹ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục ngay tại cơ sở. Đối với những trường hợp đã có giấy báo trúng tuyển hoặc chuẩn bị nhập học, ngân hàng khuyến khích gia đình chủ động liên hệ để được tư vấn, tránh chờ đến sát thời điểm đóng học phí mới bắt đầu làm thủ tục.

“Quan điểm của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong khuôn khổ quy định, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và kịp thời”- ông Võ Văn Song nhấn mạnh.

Từ việc nâng cao chất lượng tuyên truyền đến hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, mỗi giải pháp đều hướng đến mục tiêu giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức nhận ủy thác góp phần nâng cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách. Và khi rào cản tài chính được giảm bớt, học sinh, sinh viên có thêm điều kiện tiếp tục học tập, rèn luyện và phát huy năng lực.