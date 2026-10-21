Vốn tín dụng chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho gần 590.000 lao động

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã thu hút, tạo việc làm cho nhiều người lao động. Ảnh: VPSP

Nguồn vốn này cũng hỗ trợ hơn 3.600 người chấp hành xong án phạt tù và 595 người sau cai nghiện ma túy vay vốn tạo việc làm; giúp hơn 23.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập.

Bên cạnh đó, tín dụng chính sách đã góp phần xây dựng gần 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới gần 15.000 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp.

Về quy mô tín dụng, đến ngày 30-9-2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao tăng 29.019 tỷ đồng, tương ứng 9,6%, hoàn thành 96% kế hoạch. Dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội thực hiện theo vốn được cấp tăng 2.342 tỷ đồng, tương ứng 38,5%, hoàn thành 100% kế hoạch.

Cũng tại thời điểm này, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 482.943 tỷ đồng, tăng 55.646 tỷ đồng so với năm 2025. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 86.523 tỷ đồng, tăng 20.432 tỷ đồng.

Để nâng cao chất lượng tín dụng, NHCSXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng tại từng đơn vị, triển khai các giải pháp củng cố phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Đến ngày 30-9-2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống chiếm 0,5% tổng dư nợ.