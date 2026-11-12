Vốn tam nông mở hướng làm giàu trên vùng nắng gió

Vốn ngân hàng tiếp sức người dân phát triển kinh tế

Trở lại vùng đất phía nam Khánh Hòa những ngày gần đây, chúng tôi cảm nhận rõ những đổi thay trong sản xuất nông nghiệp, từ vùng cát trắng ven biển đến những khu vực miền núi. Đằng sau sự phát triển của nhiều mô hình kinh tế là nỗ lực vươn lên của người dân, cùng sự đồng hành bền bỉ của nguồn vốn ngân hàng.

Tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, trang trại nuôi ốc hương của ông Nguyễn Long Phụng là một trong những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Gắn bó nhiều năm với nghề nuôi trồng thủy sản, ông Phụng hiểu rằng muốn mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất thì cần nguồn vốn đầu tư tương đối lớn. Trong lúc đang tìm phương án phát triển, ông được Agribank Chi nhánh Ninh Phước Ninh Thuận cho vay 3 tỷ đồng. Có thêm nguồn lực tài chính, ông mạnh dạn đầu tư mở rộng trang trại, từng bước phát triển quy mô sản xuất.

Đến nay, gia đình ông đã có 3 địa điểm nuôi ốc hương. Với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg, hoạt động nuôi trồng mang lại doanh thu khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương. Từ một hộ sản xuất còn nhiều khó khăn, gia đình ông Phụng đã từng bước vươn lên khá giả nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

Trang trại nuôi ốc hương của ông Nguyễn Long Phụng ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh đang được tiếp sức từ Agribank.

Cũng tại xã Phước Dinh, ông Lỗ Trung Tài, một lão nông người Chăm, đã có hơn 10 năm gắn bó với Agribank để phát triển mô hình trồng măng tây và đậu phộng. Hiện, dư nợ của gia đình ông tại ngân hàng khoảng 400 triệu đồng, được đầu tư phục vụ sản xuất.

Với giá măng tây trên thị trường khoảng 50.000 đồng/kg, mô hình trồng trọt mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định, đồng thời giải quyết việc làm cho 4 lao động địa phương. Ông Tài chia sẻ, nếu chỉ dựa vào nguồn vốn tích lũy của gia đình thì rất khó mở rộng sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Agribank, gia đình có thêm điều kiện đầu tư, phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống.

Không chỉ ở vùng ven biển, nguồn vốn Agribank còn đang tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp tại khu vực miền núi huyện Ninh Sơn cũ. Tại thôn Tân Lập 2, xã Lâm Sơn, anh Đinh Công Vàng là một trong những nông dân mạnh dạn chuyển sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2021, gia đình anh tiếp cận khoản vay gần 1 tỷ đồng từ Agribank để đầu tư hệ thống nhà màng trồng dưa lưới. Nhờ ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại, từ đầu năm đến nay gia đình anh đã thu hoạch 2 vụ dưa lưới, tổng sản lượng khoảng 60 tấn. Với giá bán dao động 25.000 - 27.000 đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí hơn 600 triệu đồng.

Ông Lỗ Trung Tài (phải), ở xã Phước Dinh đã có hơn 10 năm gắn bó với Agribank để phát triển mô hình trồng măng tây và đậu phộng.

Những mô hình như vậy đang góp phần làm thay đổi diện mạo sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Những nhà màng rộng hàng nghìn mét vuông, hệ thống tưới tiết kiệm tự động cùng các mô hình trồng dưa lưới, nho, táo, hoa lan hay chăn nuôi khép kín ngày càng khẳng định hiệu quả kinh tế. Theo ông Hoàng Quang Siêu, Giám đốc Agribank Chi nhánh Ninh Sơn Ninh Thuận, đơn vị luôn chủ động triển khai các chương trình tín dụng phù hợp, ưu tiên nguồn vốn cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và các loại cây trồng chủ lực theo đúng định hướng phát triển của địa phương...

Vốn tam nông đến gần hơn với người dân

Xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là lĩnh vực đầu tư trọng tâm, Agribank Chi nhánh Ninh Thuận những năm qua đã chủ động cân đối nguồn vốn, triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến cuối tháng 10/2026, dư nợ cho vay tam nông chiếm khoảng 70% tổng dư nợ của chi nhánh. Nguồn vốn tập trung vào các vùng chuyên canh nho, táo, tỏi, măng tây; các mô hình chăn nuôi dê, cừu, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế biển và chế biến nông sản… Không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất truyền thống, Agribank còn chú trọng đầu tư các mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Được ngân hàng tiếp sức nhiều hộ nông dân ở địa phương đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Mai Gia Bảo, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Ninh Thuận cho biết, chi nhánh đã triển khai nhiều chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, tín dụng xanh, tín dụng phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, khắc phục thiên tai và ổn định đời sống người dân. Đặc biệt, chi nhánh chú trọng kết nối giữa ngân hàng, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân, qua đó tạo điều kiện hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực là mở rộng cho vay thông qua tổ vay vốn. Hiện, Agribank Chi nhánh Ninh Thuận có 729 tổ vay vốn với gần 14.800 thành viên. Đây là kênh chuyển tải vốn quan trọng, giúp người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn. Thông qua các tổ vay vốn, ngân hàng không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng mà còn tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng vốn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế tình trạng tín dụng đen ở nông thôn…

Từ những khoản vay phục vụ sản xuất nhỏ lẻ đến các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, dòng vốn Agribank đang phát huy hiệu quả trên vùng đất nắng gió. Không chỉ giúp nông dân có thêm điều kiện làm giàu trên quê hương, nguồn vốn tam nông còn góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo việc làm và xây dựng nền nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại, bền vững.