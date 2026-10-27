Vốn tài chính quốc tế: Tp.HCM tìm cách thu hút đầu tư

Dòng vốn tài chính quốc tế tìm cơ hội tại Tp.HCM

Tp.HCM đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026, ưu tiên các dự án chất lượng cao thuộc lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Việc kết nối các nguồn vốn tài chính quốc tế với nhu cầu phát triển của Thành phố trở thành một trong những nội dung trọng tâm tại chương trình CEO 500.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Công Vinh tham dự sự kiện CEO 500, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, ngày 26-10 tại Tp.HCM.

Chia sẻ tại chương trình với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”, thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của Thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn. Cùng với không gian phát triển mới, những cơ chế, chính sách về phân cấp, phân quyền, quy hoạch và huy động nguồn lực đang tạo điều kiện để Thành phố triển khai các dự án đầu tư.

Tp.HCM xác định bốn nhóm động lực phát triển gồm hạ tầng và không gian phát triển mới; tài chính; năng lượng; kinh tế số và công nghệ. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM (VIFC) được kỳ vọng kết nối Thành phố với các định chế tài chính, dòng vốn và thị trường khu vực.

“Thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ. Chúng tôi muốn hôm nay là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn Tp.HCM với một tâm thế mới. Tp.HCM không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam; Thành phố đang hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển của cả khu vực và thế giới”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM phát biểu tại chương trình CEO 500 chiều ngày 26/10.

Từ góc nhìn của tổ chức quản lý đầu tư quốc tế, ông Don Lam - Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital nhận định Tp.HCM đang có cơ hội phát triển thành cửa ngõ tài chính và kinh doanh mang tầm vóc quốc tế, khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng đến công nghệ, đặc biệt là bán dẫn. Nguồn nhân lực tài năng và tinh thần khởi nghiệp là những lợi thế giúp Thành phố thu hút các nhà đầu tư lớn.

“Nguồn vốn cần có những lĩnh vực để đầu tư. Và ngày càng nhiều dòng vốn đang hướng đến công nghệ. Công nghệ sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam trong những năm tới, trong đó Tp.HCM có đầy đủ tiềm năng để giữ vị trí trung tâm. Thành phố sở hữu nguồn nhân lực tài năng, sức sống năng động và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ để trở thành một trung tâm công nghệ của khu vực”, ông Don Lam chia sẻ.

VinaCapital đang kết nối các tổ chức tài chính, nhà đầu tư quốc tế với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thu hút đầu tư công nghệ và bán dẫn vào Thành phố. Theo ông Don Lam, việc xây dựng hạ tầng tài chính và hệ sinh thái công nghệ sẽ góp phần tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Tp.HCM.

Muốn hút vốn, phải giải bài toán của nhà đầu tư

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM, việc thu hút vốn đầu tư quốc tế cần gắn với phát triển năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và gia tăng giá trị tạo ra trong nước. VIFC được định hướng kết nối các nguồn vốn phù hợp với từng giai đoạn phát triển dự án, từ vốn mạo hiểm cho nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ đến vốn cổ phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nguồn tài chính dài hạn cho sản xuất, hạ tầng. Trung tâm cũng hướng đến kết nối nhà đầu tư chuyên ngành, hỗ trợ chuẩn bị dự án, đánh giá công nghệ và xây dựng phương án tài trợ vốn.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân- Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM trình bày định hướng kết nối dòng vốn quốc tế với phát triển công nghệ.

Ông Marc Knapper - Tổng giám đốc Knapper Global Advisors (KGA), đồng thời là cố vấn VIFC, cho biết các nhà đầu tư từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực sản xuất, bán dẫn, năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Hiện nhu cầu huy động vốn, phòng ngừa rủi ro và quản lý các khoản đầu tư ngay tại Việt Nam đang gia tăng. Đây là những dịch vụ VIFC có thể phát triển để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính quốc tế, từng bước tạo điều kiện cho dòng vốn tài chính được huy động và quản lý tại Việt Nam.

Từ kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư quốc tế, ông Knapper cho rằng Tp.HCM cần phát triển hệ thống dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu toàn cầu, từ tài trợ thương mại, tài khoản ngoại tệ đến các công cụ phòng ngừa rủi ro, dịch vụ lưu ký và thanh toán xuyên biên giới. Những dịch vụ này cần đạt mức độ thuận tiện tương đương các trung tâm tài chính như Singapore và Tokyo, với sự tham gia của nhà đầu tư ngay từ giai đoạn xây dựng.

Để thu hút vốn tài chính quốc tế, Thành phố cần có danh mục dự án ưu tiên trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi xanh, làm rõ nhu cầu vốn, phương thức tham gia và cơ chế tài trợ thông qua VIFC. Cùng với đó là phát triển thị trường trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng thông qua VIFC, mở thêm kênh huy động nguồn lực từ các tổ chức tài chính toàn cầu cho Thành phố và doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình CEO 500 quy tụ lãnh đạo Tp.HCM, các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế trao đổi về cơ hội hợp tác, thu hút dòng vốn đầu tư.

“Các nhà đầu tư mà chúng tôi tư vấn đặc biệt quan tâm đến ba yếu tố. Một đầu mối liên hệ thống nhất, phản hồi nhanh; những quy định rõ ràng và thời hạn xử lý có thể dự báo đối với thủ tục cấp phép, đất đai; cùng sự nhất quán để những quyết định được đưa ra hôm nay tiếp tục có giá trị trong tương lai”, ông Marc Knapper nhấn mạnh.

Để đáp ứng những yêu cầu này, ông Knapper cho rằng Tp.HCM cần xây dựng đội ngũ hỗ trợ nhà đầu tư sử dụng tiếng Anh, đồng hành từ khi tiếp xúc ban đầu đến lúc hoàn tất giao dịch. Các dự án ưu tiên cần được xử lý thủ tục nhanh, tận dụng cơ chế đặc thù để thúc đẩy hợp tác công tư và huy động vốn quốc tế. Riêng VIFC cần có đội ngũ chuyên gia Việt Nam và quốc tế am hiểu hoạt động tài chính toàn cầu, đủ năng lực tư vấn và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư.

Ông Knapper cũng đề cập việc thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Tp.HCM và các nhà đầu tư quốc tế, kết hợp xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Seoul và Mỹ. Công ty của ông sẵn sàng phối hợp kết nối các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức quản lý tài sản quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư thông qua VIFC.

Ông Marc Knapper - Chủ tịch Knapper Global Advisors, cố vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM, chia sẻ về các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế tại chương trình CEO 500.

Về phía chính quyền, ông Nguyễn Công Vinh cho biết Tp.HCM mong muốn những cuộc trao đổi tại CEO 500 đi vào từng cơ hội đầu tư, xác định nguồn lực, điều kiện cần thiết, cơ chế hỗ trợ và lộ trình triển khai. Các lĩnh vực được Thành phố mời gọi hợp tác gồm phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics, khu thương mại tự do, tài chính, năng lượng sạch, kinh tế số và công nghệ.

“Lãnh đạo Thành phố cũng mời các định chế tài chính quốc tế cùng làm rõ điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia VIFC ngay từ giai đoạn đầu, tạo cơ sở kết nối nguồn vốn tài chính quốc tế với các dự án phát triển trong thời gian tới”, ông Nguyễn Công Vinh cho biết.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Tp.HCM đạt 17,8 tỷ USD Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD. Riêng Tp.HCM ghi nhận 17,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký. Cũng trong 9 tháng năm 2026, khu vực FDI chiếm 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, so với mức 78% của cả năm 2025.