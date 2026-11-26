Tại Hội nghị M&A 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư TP Hà Nội" ngày 26/11, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong giai đoạn 2026 - 2030 và từ 11% trở lên trong giai đoạn 2031 - 2035. Đến năm 2035, quy mô kinh tế Thủ đô phấn đấu đạt 200 tỷ USD.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, thành phố cần huy động thêm các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng từng nguồn lực, ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, khi các hệ thống hạ tầng lớn và hạ tầng liên kết vùng được đưa vào vận hành đồng bộ, doanh nghiệp sẽ có thêm lựa chọn về địa điểm sản xuất, kho vận, cũng như điều kiện thuận lợi hơn để đưa hàng hóa ra thị trường.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Hà Nội đạt khoảng 4,17 tỷ USD. Sở Tài chính Hà Nội ước tính con số này có thể đạt khoảng 5 tỷ USD trong cả năm 2026.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, đóng góp của các giao dịch đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế sẽ rõ nét hơn khi doanh nghiệp có nguồn vốn để đổi mới dây chuyền sản xuất, người lao động làm chủ công nghệ và sản phẩm của Hà Nội được tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Hiếu cho rằng, một thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) minh bạch, chuyên nghiệp trước hết cần có nguồn thông tin đáng tin cậy. Nhà đầu tư cần thẩm định được tình trạng pháp lý của tài sản và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cần đánh giá được năng lực của đối tác và thống nhất phương án phát triển sau giao dịch.

Đây là cơ sở để các bên xác định giá trị chuyển nhượng, bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quá trình chuyển giao.

"Hà Nội coi sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là một thước đo chất lượng điều hành của thành phố. Chúng tôi tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc lựa chọn đối tác và phương án đầu tư. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý là công khai thủ tục, hướng dẫn nhất quán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên," ông Hiếu cho biết.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội Lê Trung Hiếu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Cùng chia sẻ tại hội nghị, TS. Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) cho biết, việc tổ chức hội nghị lần này hướng tới thay đổi cách nhìn nhận về hoạt động M&A.

Theo ông Kiên, M&A cần được nhìn nhận là một bước đi trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ huy động các nguồn lực đầu tư nhàn rỗi của các thành phần kinh tế vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh việc giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác chiến lược, ông Kiên đặt ra vấn đề cần nhận diện những nhu cầu của doanh nghiệp ngoài vốn, từ đó tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp một cách phù hợp.

Phó Chủ tịch điều hành VMAA cũng nhấn mạnh yêu cầu xác định trách nhiệm của các bên trong việc đưa những đề xuất về công nghệ, kiến nghị chính sách và kinh nghiệm thực tiễn vào triển khai, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc thảo luận trên diễn đàn.

"Nếu chúng ta nói nhiều trên diễn đàn nhưng không đi vào cuộc sống thì một năm sau, khi gặp nhau, chúng ta lại nói những vấn đề mà hôm nay chúng ta đang nói," TS. Nguyễn Đức Kiên chia sẻ.

Theo TS. Kiên, hoạt động M&A không kết thúc khi các bên hoàn tất việc mua bán mà cần tiếp tục gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố cũng như nền kinh tế cả nước.

Do đó, việc thu hút đầu tư thông qua M&A cần hướng tới chất lượng nguồn lực trên nhiều phương diện, bao gồm tài chính, công nghệ và nhân lực.

Vốn nội dẫn dắt thị trường M&A, dòng vốn ngoại chưa lấy lại đà phục hồi

Chia sẻ về tổng quan thị trường M&A Việt Nam năm 2026 và triển vọng năm 2027, bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó Tổng giám đốc · Trưởng Bộ phận Tư vấn doanh nghiệp Grant Thornton Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, bình quân chỉ khoảng 50% số lượng giao dịch M&A được thống kê có thông tin về giá trị. Do đó, các số liệu phản ánh tương đối quy mô và diễn biến của thị trường.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, thị trường M&A Việt Nam duy trì tương đối ổn định với hơn 450 giao dịch được công bố mỗi năm, tổng giá trị dao động quanh mức 10 tỷ USD. Tuy nhiên, sang năm 2024, thị trường thu hẹp cả về số lượng và giá trị giao dịch. Tổng giá trị M&A giảm 30,9% YoY, xuống còn 6,94 tỷ USD.

Một yếu tố cần lưu ý là tỷ lệ giao dịch có thông tin về giá trị trong năm 2024 chỉ đạt khoảng 40%, thấp hơn mức bình quân 50% của các năm khác, qua đó phần nào ảnh hưởng đến kết quả thống kê.

Năm 2025, tổng giá trị giao dịch M&A phục hồi 25,7% YoY, đạt 8,72 tỷ USD, mặc dù số lượng thương vụ tiếp tục giảm xuống còn 367 giao dịch.

Tuy nhiên, theo phân tích của đại diện Grant Thornton, kết quả này chịu ảnh hưởng từ một giao dịch giữa các bên liên quan có giá trị lên tới 1,5 tỷ USD, cụ thể là thương vụ chuyển nhượng Novatech từ VinFast cho ông Phạm Nhật Vượng, có khả năng gắn với nhu cầu tái cơ cấu.

"Nếu loại trừ thương vụ này, quy mô thị trường M&A năm 2025 không có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2024," bà Hà chia sẻ.

Bước sang năm 2026, đà phục hồi của thị trường không được duy trì. Mặc dù giá trị giao dịch trong quý 1 và quý 2/2026 lần lượt tăng 21,9% và 4,8% YoY, mức giảm 35,9% YoY trong quý 3 đã kéo tổng giá trị giao dịch trong 9 tháng đầu năm xuống còn 4,78 tỷ USD, giảm 19% YoY, với 217 thương vụ được công bố.

Đại diện Grant Thornton kỳ vọng hoạt động M&A sẽ sôi động hơn trong quý 4/2026, thời điểm các bên thường đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, khả năng tổng giá trị M&A cả năm 2026 vượt mức thực hiện của năm 2025 được đánh giá là khó khăn.

Xét về cơ cấu nhà đầu tư, theo bà Vĩnh Hà, thị trường M&A Việt Nam trong những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng vai trò của doanh nghiệp trong nước, trong khi hoạt động M&A xuyên biên giới có xu hướng thu hẹp.

"Nếu như năm 2025, nhà đầu tư trong nước thực hiện 147 giao dịch với tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ USD, chiếm 42,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, thì trong 9 tháng đầu năm 2026, nhóm này đã thực hiện 124 giao dịch với tổng giá trị khoảng 3,6 tỷ USD, nâng tỷ trọng lên 75,2%," bà Hà cho biết.

Ngay cả khi loại trừ những giao dịch quy mô lớn giữa các bên liên quan, bao gồm thương vụ trị giá 1,5 tỷ USD trong năm 2025 và thương vụ VinFast mua toàn bộ dự án Ngọc Hồi trị giá 1,2 tỷ USD trong năm 2026, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nội địa vẫn tăng từ 30,7% trong năm 2025 lên 61,2% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo bà Vĩnh Hà, diễn biến này cho thấy vai trò dẫn dắt của nhà đầu tư trong nước không đơn thuần đến từ một số thương vụ có tính chất đặc thù, mà còn phản ánh sự chủ động và tích cực hơn của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động M&A.

Ở chiều ngược lại, trong 9 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 54 giao dịch với tổng giá trị khoảng 525 triệu USD, chỉ chiếm 11% tổng giá trị giao dịch được công bố. Giá trị giao dịch có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài giảm 78,1% YoY.

Theo đại diện Grant Thornton, những bất ổn địa chính trị và khó khăn trong điều kiện huy động vốn quốc tế có thể khiến các nhà đầu tư xuyên biên giới thận trọng hơn trong việc phân bổ nguồn lực và lựa chọn cơ hội đầu tư.

Bà Hà cho biết, mặc dù sự gia tăng vai trò của nhà đầu tư nội địa là tín hiệu tích cực, sự suy giảm của dòng vốn ngoại cũng là vấn đề cần quan tâm. Khả năng phục hồi thực sự của thị trường M&A Việt Nam trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào sự trở lại của dòng vốn này.

Một xu hướng khác được Phó Tổng giám đốc Grant Thornton chỉ ra là sự gia tăng vai trò của nhà đầu tư chiến lược, trong khi hoạt động của các quỹ đầu tư có xu hướng thu hẹp.

Tỷ trọng nhà đầu tư chiến lược trong tổng số lượng giao dịch M&A tăng từ 37% năm 2022 lên 56% trong 9 tháng đầu năm 2026. Nhóm này đồng thời chiếm 71% tổng giá trị giao dịch và 81% số lượng giao dịch mua cổ phần chi phối hoặc mua lại toàn bộ doanh nghiệp.

Ngược lại, tỷ trọng số lượng giao dịch của các quỹ đầu tư giảm từ 23% năm 2022 xuống còn khoảng 9% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Sự thay đổi về cơ cấu nhà đầu tư cũng kéo theo sự dịch chuyển trong hình thức giao dịch. Tỷ trọng giao dịch thông qua góp vốn, tăng vốn giảm từ 52% năm 2022 xuống còn 16% trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, tỷ trọng giao dịch mua cổ phần thiểu số tăng từ 29% lên 57%, giao dịch mua cổ phần chi phối hoặc mua lại toàn bộ doanh nghiệp tăng từ 16% lên 24%.

Xu hướng này một phần xuất phát từ nhu cầu tái cấu trúc và sắp xếp lại danh mục tài sản của các tập đoàn, trong bối cảnh thanh khoản thắt chặt và dòng vốn từ các quỹ PE, quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) chững lại sau năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Bộ phận Tư vấn doanh nghiệp Grant Thornton Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị M&A 2026. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Xu hướng M&A năm 2027

Trên cơ sở diễn biến thị trường năm 2026 và những động lực hỗ trợ tăng trưởng, bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đưa ra một số nhận định về xu hướng M&A trong năm 2027.

Trước hết, nguồn cung và chất lượng các cơ hội giao dịch có thể được cải thiện nhờ nhu cầu chuyển giao thế hệ tại các doanh nghiệp gia đình, nhu cầu thoái vốn của các quỹ PE và kế hoạch đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước.

Trong năm 2026, nhiều quỹ đầu tư phản ánh khó khăn trong việc tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu phù hợp. Tuy nhiên, cùng với sự cải thiện của nền kinh tế, nhu cầu chuyển giao thế hệ tại các doanh nghiệp gia đình có thể mở ra thêm nguồn cung cho thị trường.

Theo đại diện Grant Thornton, nhiều doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam được thành lập cách đây 20 - 30 năm và hiện bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ.

"Một bộ phận thế hệ kế cận chưa sẵn sàng hoặc không có mong muốn tiếp tục điều hành doanh nghiệp. Trong khi đó, những người được đào tạo và có nhiều trải nghiệm cũng có thể không muốn tiếp tục phương thức kinh doanh của thế hệ trước, mà sẵn sàng mở rộng hợp tác, tiếp nhận nhà đầu tư chiến lược cùng tham gia phát triển doanh nghiệp. Đây được xem là nguồn cung tiềm năng cho các hoạt động M&A trong thời gian tới," bà Hà nhận định.

Đối với kế hoạch thoái vốn Nhà nước, đại diện Grant Thornton cho rằng hoạt động này cũng có thể đóng góp vào nguồn cung giao dịch M&A. Tuy nhiên, kỳ vọng đối với riêng năm 2027 còn hạn chế do quá trình triển khai có thể cần nhiều thời gian và gặp những khó khăn nhất định.

Về quy mô giao dịch, bà Hà dự báo thị trường M&A năm 2027 sẽ tiếp tục tập trung vào các thương vụ vừa và nhỏ, tương tự diễn biến trong năm 2026.

Về cơ cấu nhà đầu tư, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ phục hồi, mặc dù mức độ phục hồi có thể chưa lớn và các nhà đầu tư tiếp tục có sự chọn lọc cao.

"Một tín hiệu tích cực khác là mặc dù nhà đầu tư nước ngoài chỉ đóng góp khoảng 11% tổng giá trị giao dịch M&A trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng vốn FDI theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong 10 tháng đầu năm vẫn đạt 7,99 tỷ USD, tăng 49,6% YoY. Chúng tôi kỳ vọng những cơ hội đầu tư đang được quan tâm sẽ từng bước chuyển hóa thành các giao dịch cụ thể trong thời gian tới," bà Hà chia sẻ.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp tục thận trọng trong việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu, tập trung vào chất lượng tài sản, triển vọng tăng trưởng, năng lực quản trị và mức định giá phù hợp.

Do đó, theo bà Hà, nhà đầu tư trong nước được dự báo sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường M&A Việt Nam trong năm 2027, với trọng tâm là các giao dịch mua cổ phần chi phối, mở rộng hệ sinh thái và củng cố vị thế cạnh tranh.

Xét theo ngành, bất động sản và sản xuất công nghiệp tiếp tục được xác định là những lĩnh vực trọng tâm. Bên cạnh đó, năng lượng, công nghệ, y tế, giáo dục và logistics vẫn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ các động lực tăng trưởng dài hạn.

Khả năng chuyển hóa sự quan tâm thành các giao dịch thành công sẽ phụ thuộc vào đặc thù của từng ngành và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.