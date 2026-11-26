Nền kinh tế Việt Nam ước tính cần huy động khoảng 38 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để phục vụ phát triển. Trong bối cảnh nguồn vốn vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, việc mở rộng các kênh huy động vốn quốc tế đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính của doanh nghiệp.

Theo thống kê của FiinGroup, trong 9 tháng đầu năm, các tổ chức kinh tế trong nước đã huy động 24 khoản vay ngoại tệ với tổng giá trị 9,2 tỷ USD. Trong đó, các ngân hàng thực hiện 12 thương vụ, chiếm 68% tổng giá trị, tương đương khoảng 6,3 tỷ USD. Nhóm phi ngân hàng mới huy động được khoảng 3 tỷ USD.

Thiếu doanh nghiệp và dự án đạt chuẩn

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), cho biết các định chế tài chính quốc tế rất muốn đầu tư vào Việt Nam, song mức độ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp trong nước còn thấp.

Hiện nay, chủ yếu các tổ chức kinh tế đầu ngành, nhất là ngân hàng, đủ điều kiện huy động vốn quốc tế, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

“Nhà đầu tư nước ngoài không thiếu tiền, chỉ có chúng ta đang thiếu doanh nghiệp và dự án đạt chuẩn để huy động vốn từ họ”, ông Huân nói.

Hiện chỉ có tổ chức kinh tế đầu ngành, nhất là ngân hàng, đủ điều kiện huy động vốn quốc tế, còn doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ gần như không thể tiếp cận.

Khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý cũng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Phạm Huy Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ITC Marine, cho biết tại một số thị trường như Trung Quốc, chi phí vốn của doanh nghiệp có thể ở mức 1-2%/năm, thậm chí thấp hơn, trong khi doanh nghiệp Việt Nam phải chịu chi phí cao hơn đáng kể.

Đối với doanh nghiệp vận tải biển, tiếp cận nguồn vốn dài hạn với lãi suất hợp lý sẽ tạo thêm điều kiện mở rộng đội tàu, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, ở góc độ đơn vị cung ứng vốn, ông Quan Đức Hoàng, Thành viên Hội đồng Chiến lược Ngân hàng Việt Á (VietABank), cho rằng doanh nghiệp cần ưu tiên tìm kiếm nguồn vốn phù hợp thay vì chỉ quan tâm đến lãi suất.

Một khoản vay có lãi suất thấp nhưng thời điểm giải ngân, kỳ hạn không phù hợp hoặc các điều kiện cam kết vượt quá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp cũng khó phát huy hiệu quả.

Từ kinh nghiệm huy động thành công hơn 90 triệu USD từ Thụy Sĩ và một số quốc gia khác của đơn vị mình, ông Quan Đức Hoàng cho rằng thách thức lớn nhất không hẳn nằm ở sự thiếu hụt nguồn vốn quốc tế mà ở khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà đầu tư.

Doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế và tiếp cận các nguồn tài trợ nước ngoài, qua đó giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống.

Đối với các dòng vốn hướng tới phát triển bền vững, doanh nghiệp cần đáp ứng những tiêu chuẩn về tài chính xanh, trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật trong nước.

Bà Đỗ Ngọc Diệp, Quản lý Chương trình công trình xanh và thích ứng rủi ro khí hậu Việt Nam thuộc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), nhấn mạnh không có một công thức huy động vốn chung cho tất cả doanh nghiệp.

Tùy đặc điểm hoạt động, thời hạn vay và khả năng trả nợ, doanh nghiệp cần lựa chọn nguồn vốn ngắn hạn hoặc dài hạn phù hợp. Quan trọng hơn, có nhu cầu vốn và dự án đầu tư chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực quốc tế.

Nhà đầu tư ngày càng quan tâm không chỉ đến khả năng sinh lời mà còn đến những giá trị phát triển do dự án tạo ra. Vì vậy, các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình đánh giá doanh nghiệp.

Theo bà Diệp, khó khăn hiện nay là nhiều doanh nghiệp chưa lượng hóa được tác động về môi trường, xã hội và phát triển của dự án. Những cam kết về phát triển bền vững cần được chuyển thành các chỉ số cụ thể, có thể đo lường và báo cáo cho nhà đầu tư.

Mở dư địa giảm chi phí vốn quốc tế

Bên cạnh việc nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà đầu tư, các chuyên gia cho rằng nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư (Investment Grade) cũng là giải pháp quan trọng để cải thiện điều kiện huy động vốn quốc tế của doanh nghiệp.

Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Khối Phân tích, Chứng khoán Maybank, cho biết lãi suất vay nước ngoài hiện ở mức 6-8%/năm. Nếu tính thêm chi phí hoán đổi ngoại tệ (swap), chi phí vay lên tới 8-9%/năm.

Theo ông Thành, khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia được nâng lên, trần xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp cũng được nâng theo, chi phí vay nước ngoài có thể giảm về mức 5-6%/năm. Việc tiếp cận nguồn vốn ngoại với chi phí thấp hơn cũng được kỳ vọng góp phần hạ nhiệt và ổn định mặt bằng lãi suất trong nước.

Để thực hiện mục tiêu này, ông Thành đề xuất Chính phủ thành lập ban chuyên trách nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Ban này sẽ hoạt động như bộ phận quan hệ nhà đầu tư (IR) của quốc gia, làm việc trực tiếp với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P, Moody’s, Fitch và các định chế quốc tế nhằm cung cấp thông tin minh bạch, chính xác.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm chiếm tới 98% số doanh nghiệp, việc tiếp cận tín dụng trong nước còn khó khăn, chưa nói đến vay vốn hay phát hành trái phiếu quốc tế.

Cùng với những giải pháp cải thiện điều kiện huy động vốn ở cấp quốc gia, việc chuẩn hóa hệ thống quản trị, minh bạch tài chính, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm và lượng hóa các cam kết phát triển bền vững là những vấn đề doanh nghiệp cần chủ động giải quyết để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.