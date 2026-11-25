Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lợi nhuận quý III đạt 847,2 tỷ đồng, gấp 4,46 lần mức 189,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Thu nhập lãi thuần quý III của NCB đạt 1.508,1 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ.

Giải trình về lợi nhuận quý III gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, NCB cho biết: "Sự tăng trưởng ấn tượng này chủ yếu đến từ việc NCB tập trung phát triển tín dụng vào phân khúc khách hàng mà NCB có lợi thế, đẩy mạnh các biện pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng".

Song song lợi nhuận quý III, thuyết minh tài sản có khác của NCB ghi nhận các khoản phải thu ngày 30/9/2026 ở mức 28.916,9 tỷ đồng, gấp 10 lần con số 2.888,8 tỷ đồng hồi đầu năm và chiếm 12,1% tổng tài sản. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chín tháng của NCB âm 6.963,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 4.150,2 tỷ đồng.

Vốn mới và phí thanh toán nâng lợi nhuận quý III của NCB

Vốn điều lệ của NCB tăng từ 19.279,8 tỷ đồng lên 29.279,8 tỷ đồng, tương ứng 10.000 tỷ đồng NCB thu từ phát hành cổ phiếu trong chín tháng, tạo nền cho lợi nhuận quý III.

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất của NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 847,2 tỷ đồng, so với 189,8 tỷ đồng cùng kỳ. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Dư nợ cho vay khách hàng của NCB đạt 150.660,7 tỷ đồng, tăng 54,5% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tại NCB lên 185.184,1 tỷ đồng, tăng 45,4%, kéo tổng tài sản của NCB lên 238.220,9 tỷ đồng. Lũy kế chín tháng, NCB lãi trước thuế 1.574,2 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 5 của NCB giảm từ 8,63% cuối năm 2025 xuống 4,87% dư nợ.

Ở mảng giao dịch, thu từ dịch vụ thanh toán của NCB đạt 335,3 tỷ đồng trong chín tháng, tăng 48,2% so với cùng kỳ. Lãi thuần dịch vụ riêng quý III đạt 205,9 tỷ đồng, gấp 3,3 lần quý III/2025, đóng góp thêm cho lợi nhuận quý III bên cạnh nguồn thu lãi.

Thuyết minh tài sản vô hình ghi nhận nguyên giá phần mềm máy tính của NCB tăng từ 221,6 tỷ đồng lên 255,2 tỷ đồng, với 37,7 tỷ đồng mua mới trong chín tháng.

Chi phí hoạt động của NCB trong chín tháng bằng 40,6% tổng thu nhập hoạt động, giảm từ 58,6% cùng kỳ, trong khi nhân sự giảm từ 2.318 người xuống 2.281 người. Một cách lý giải là khoản đầu tư phần mềm và dòng phí thanh toán có thể liên quan đến việc NCB mở rộng quy mô mà không tăng tương ứng bộ máy.

Ba điểm rủi ro trên bảng cân đối của NCB

Điểm rủi ro lớn nhất nằm ở khoản phải thu 28.916,9 tỷ đồng, tương đương 19,2% dư nợ cho vay khách hàng của NCB. Cùng giai đoạn, cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng tăng từ 49,5 tỷ đồng lên 26.257,8 tỷ đồng, các khoản phải trả bên ngoài tăng từ 53,5 tỷ đồng lên 2.711 tỷ đồng. Diễn biến phải thu có thể liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại.

Thuyết minh tài sản có khác của NCB ghi nhận các khoản phải thu 28.916,9 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, so với 2.888,8 tỷ đồng cuối năm 2025. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của NCB ghi nhận mục tăng khác về tài sản hoạt động 27.998 tỷ đồng, bên cạnh 53.116,1 tỷ đồng tăng cho vay khách hàng, khiến dòng tiền kinh doanh âm dù lợi nhuận quý III tăng mạnh.

Điểm thứ hai là chênh lệch giữa thu nhập ghi sổ và tiền thực thu. NCB ghi nhận 11.476,4 tỷ đồng thu nhập lãi trong chín tháng nhưng thực nhận 10.600,8 tỷ đồng. Lãi và phí phải thu trên bảng cân đối tăng 73,7%, lên 2.063,8 tỷ đồng.

Điểm thứ ba là bộ đệm dự phòng. Tổng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của NCB ở mức 1.872,1 tỷ đồng, bằng 25,5% tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5. Nhóm nợ có khả năng mất vốn còn 6.571,4 tỷ đồng, trong khi dự phòng cụ thể đạt 791,5 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chín tháng tăng 2,7 lần lên 765,8 tỷ đồng. Riêng quý III, khoản trích 369,7 tỷ đồng kéo lợi nhuận quý III từ 1.216,9 tỷ đồng trước dự phòng xuống 847,2 tỷ đồng.

NCB vẫn mang khoản lỗ lũy kế 4.189,7 tỷ đồng, thu hẹp từ 5.763,6 tỷ đồng đầu năm. Tổng vốn và các quỹ của NCB ở mức 25.165,9 tỷ đồng, thấp hơn vốn điều lệ 29.279,8 tỷ đồng.

Ngoài bảng cân đối, NCB theo dõi 13.706,4 tỷ đồng lãi cho vay và phí phải thu chưa thu, so với lợi nhuận sau thuế chín tháng 1.573,9 tỷ đồng. Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 của NCB, triển khai theo đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, đặt trích lập dự phòng bổ sung và thoái lãi dự thu thành một nhóm giải pháp riêng.