Phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq định giá công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic ở mức khoảng 1,28 nghìn tỷ USD, tính trên số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt chào bán. Với khoảng 5.300 nhân viên, mỗi nhân viên tương ứng 242 triệu USD vốn hóa.

Dựa trên dữ liệu từ các bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cùng giá đóng cửa phiên đầu tiên theo các báo cáo cùng thời điểm, đồ họa thông tin dưới đây so sánh vốn hóa trên mỗi nhân viên ngày IPO của 8 công ty công nghệ lớn của Mỹ, từ Google năm 2004 đến Anthropic năm 2026.

Trong 7 vụ IPO công nghệ tiêu biểu kể từ năm 2004, chỉ số này dao động từ 11 triệu đến 35 triệu USD. Snowflake dẫn đầu với 35 triệu USD, tương ứng mức vốn hóa 70 tỷ USD trên 2.037 nhân viên, tiếp theo là Facebook với 23 triệu USD.

Airbnb, Snap, Twitter và Google nằm trong khoảng 12-16 triệu USD. Arm thấp nhất với 11 triệu USD, tương ứng vốn hóa 65 tỷ USD trên 5.963 nhân viên.

Như vậy, mức của Anthropic cao gấp gần 7 lần Snowflake và gấp khoảng 22 lần Arm.

Vốn hóa ngày IPO trong đồ họa là giá đóng cửa của phiên giao dịch đầu tiên nhân với số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt chào bán, không phải giá chào bán. Cách tính này chưa bao gồm các cổ phiếu có thể phát sinh thêm từ quyền chọn và chứng khoán chuyển đổi, tức chưa tính pha loãng toàn bộ. Số nhân viên là số liệu mới nhất được công bố trước mỗi đợt IPO.