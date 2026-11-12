Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam tăng 3,3% đạt 10.306,94 nghìn tỷ đồng

10 doanh nghiệp UPCoM thực hiện công bố thông tin & minh bạch tốt nhất năm 2025-2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Vũ Thị Thúy Ngà – Tổng Giám đốc HNX cho biết, qua 10 tháng năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Thị trường chứng khoán tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động và phân bổ vốn cho nền kinh tế. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán trong chín tháng đầu năm 2026 đạt 731,6 nghìn tỷ đồng, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt 25,6 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 12,4% so với bình quân năm trước. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 10.306,94 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với cuối năm trước - Trong đó, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết HNX đạt 451 nghìn tỷ đồng (chiếm 4,4% tổng vốn hóa thị trường), tăng 9% so với cuối năm 2025, giá trị vốn hóa thị trường UPCoM đạt 1.308 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, diễn biến thị trường chưa hoàn toàn phản ánh đầy đủ những chuyển biến tích cực của nền kinh tế. Thị trường vẫn chịu tác động đáng kể từ biến động kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ, mặt bằng lãi suất, dòng vốn đầu tư và tâm lý nhà đầu tư. Thanh khoản bình quân giảm so với năm trước cho thấy sức cầu thị trường còn những thách thức; cơ hội từ nâng hạng cũng cần thời gian để chuyển hóa thành dòng vốn thực chất.

Bên cạnh đó, chất lượng công bố thông tin và quản trị công ty tại một bộ phận doanh nghiệp chưa đồng đều; việc chấp hành nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và trách nhiệm giải trình vẫn còn hạn chế cần khắc phục.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà cho biết, tại HNX, có 299 doanh nghiệp niêm yết và 811 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng giá trị niêm yết và đăng ký kinh doanh đạt 693 nghìn tỷ đồng, tăng 5%, giá trị vốn hóa đạt 1.721 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, có 100 mã trái phiếu doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết tính theo mệnh giá đạt 144 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp giảm chủ yếu do doanh nghiệp UPCoM bị hủy đăng ký kinh doanh do hủy tư cách công ty đại chúng.

Đánh giá về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch trên HNX trong 10 tháng đầu năm 2026 cho thấy: Về quy mô phát hành bổ sung cổ phiếu, giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung đạt 42,3 nghìn tỷ đồng (cao gấp 1,8 lần cả năm 2025), giá trị cổ phiếu đăng ký kinh doanh bổ sung đạt 25,4 nghìn tỷ đồng (bằng 75% cả năm 2025).

Về quy mô giao dịch, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX đạt 1,4 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 26% so với bình quân năm trước, giá trị giao dịch bình quân UPCoM đạt 820 tỷ đồng, giảm 14%, và giá trị giao dịch bình quân trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng đạt khoảng 740 tỷ đồng/phiên, tăng 60% so với năm 2025.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026, có 90% số doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã công bố báo cáo tài chính có lãi với tổng lãi đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước và khoảng 10% số doanh nghiệp ghi nhận lỗ với tổng số lỗ là 0,4 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Có 10 doanh nghiệp có ROE từ 20% trở lên.

Đối với doanh nghiệp UPCoM, trong số các công ty đại chúng quy mô lớn đã công bố báo cáo tài chính có 77% số doanh nghiệp có lãi với tổng lãi đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025 và 23% doanh nghiệp báo lỗ với tổng số lỗ là 2,5 nghìn tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó 36 doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu.

Báo cáo về công tác giám sát thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của doanh nghiệp, HNX đánh giá, nhìn chung mức độ tuân thủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của các doanh nghiệp trên HNX đã được cải thiện với tỷ lệ vi phạm công bố thông tin định kỳ giảm trên cả hai thị trường, khoảng 3-4% trên thị trường niêm yết và 9% trên UPCoM. Tỷ lệ vi phạm công bố thông tin bất thường cũng có xu hướng giảm, khoảng 1,3% trên thị trường niêm yết và 1,8% trên UPCoM.

Đối với các cổ phiếu bị đưa vào các diện theo dõi, các lý do chính là do doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bị tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến, đưa ra ý kiến trái ngược, hoặc có ý kiến ngoại trừ, vi phạm công bố thông tin nhiều lần và chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, chưa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định. Một số vi phạm về quản trị công ty bao gồm: chưa ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, Hội đồng Quản trị họp không đủ mỗi quý một lần.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell và đang tích cực thực hiện các yêu cầu của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, yêu cầu nâng cao chất lượng hàng hóa của thị trường chứng khoán, chất lượng về quản trị công ty và minh bạch thông tin càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Việc nâng hạng mở ra cơ hội lớn nhưng khả năng tận dụng cơ hội đó phụ thuộc vào sự chủ động, năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp nâng cao quản trị công ty và minh bạch thông tin để đáp ứng chuẩn mực ngày càng cao khi thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì và nâng cao vị thế nâng hạng, cũng là điều kiện căn bản để xây dựng một thị trường vốn hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững. Đây chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của chính các doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán và các đơn vị liên quan rà soát các quy định hiện hành về quản trị công ty, về báo cáo tài chính, về kiểm toán và công bố thông tin để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi về quy định pháp luật và cơ chế chính sách giúp các doanh nghiệp tiếp cận các thông lệ tốt về quản trị doanh nghiệp, về báo cáo tài chính, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp nói riêng và vị thế của thị trường chứng khoán nói chung.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt, có cơ chế chấm điểm, phân loại khi đánh giá phân bảng thị trường giao dịch cổ phiếu, xây dựng các chỉ số có tính đến chất lượng quản trị công ty.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường phát hiện cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường, chủ động phối hợp chia sẻ thông tin và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo chức năng nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần chủ động thích ứng với quá trình hoàn thiện thể chế tái cấu trúc thị trường và hội nhập quốc tế.

Về phía cơ quan quản lý, UBCKNN sẽ tiếp tục tham gia hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và giám sát thị trường, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Tại hội nghị, HNX đã vinh danh các doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn công bố thông tin & minh bạch tốt nhất 2025 - 2026 nhằm khích lệ và ghi nhận những bước tiến mà doanh nghiệp đạt được, đồng thời lan toả nỗ lực của các doanh nghiệp này trong việc thực hiện các quy định công bố thông tin và thực hành quản trị công ty.

Đồng thời, HNX tổ chức lễ chia tay các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu chuyển sang niêm yết tại HOSE vào cuối năm 2026, theo lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc chuyển niêm yết là một bước chuyển trong cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thống nhất; HNX sẽ phối hợp chặt chẽ với HOSE để quá trình chuyển giao diễn ra thông suốt, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Qua đó, HNX công bố 10 doanh nghiệp UPCoM thực hiện công bố thông tin & minh bạch tốt nhất năm 2025-2026 gồm: Ngân hàng TMCP An Bình (mã ABB); CTCP Chứng khoán Hải Phòng (mã HAC); Tổng CTCP Phong Phú (mã PPH); CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS); CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (mã SKH); CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (mã TOS); CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (mã TTN); Tổng CTCP May Việt Tiến (mã VGG); CTCP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã VLB) và Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (mã VLC).