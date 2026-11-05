Vốn hóa sàn HOSE giảm khoảng 130.000 tỷ đồng trong tháng 10

Nhà đầu tư xem bảng điện chứng khoán. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo thống kê vừa công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), kết thúc phiên giao dịch ngày 30-10-2026, VN-Index đạt 1.741,62 điểm, VNAllshare đạt 1.738,76 điểm và VN30 đạt 1.855,04 điểm. So với cuối tháng 9-2026, cả ba chỉ số đều giảm, lần lượt 1,53%, 2,44% và 2,72%.

Trong tháng 10, có 7 chỉ số ngành trên HOSE giảm điểm. Trong đó, công nghệ thông tin (VNIT) giảm mạnh nhất, với 15,9%; tiếp đến là năng lượng (VNENE) giảm 8%; tài chính (VNFIN) giảm 3,55%. Ở chiều ngược lại, 3 chỉ số ngành tăng điểm gồm chăm sóc sức khỏe (VNHEAL), tăng 4,61%; vật liệu xây dựng (VNMAT), tăng 3,04%; bất động sản (VNREAL), tăng 1,85%.

Đáng chú ý, giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8,42 triệu tỷ đồng, giảm 1,49% so với cuối tháng trước, tương đương khoảng 130.000 tỷ đồng. Mức vốn hóa này tương đương 65,53% GDP năm 2025 và chiếm hơn 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Về thanh khoản, giao dịch cổ phiếu trong tháng đạt tổng khối lượng 14,78 tỷ đơn vị, tương ứng giá trị hơn 343.251 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên đạt 671,79 triệu cổ phiếu và hơn 15.602 tỷ đồng. So với tháng trước, khối lượng giao dịch tăng 4,36%, trong khi giá trị giảm 4,93%.

Đối với chứng quyền có bảo đảm (CW), tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,4 tỷ CW, với giá trị 983,45 tỷ đồng; bình quân mỗi phiên đạt 64,57 triệu CW và hơn 44,7 tỷ đồng. So với tháng 9-2026, khối lượng giao dịch tăng 31,4%, giá trị tăng 12,17%.

Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF đạt 34,66 triệu chứng chỉ, tương ứng giá trị 913,4 tỷ đồng; bình quân mỗi phiên đạt hơn 1,73 triệu chứng chỉ và 45,67 tỷ đồng. So với tháng trước, khối lượng tăng 4,38%, trong khi giá trị giảm 3,52%.

Trong tháng 10-2026, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 98.789 tỷ đồng, chiếm 14,39% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, bình quân hơn 4.490 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại bán ròng hơn 23.705 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30-10-2026, HOSE có 766 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, gồm 407 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 21 mã chứng chỉ quỹ ETF và 335 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt 240,25 tỷ đơn vị, với tổng giá trị niêm yết 2,38 triệu tỷ đồng.

Ba doanh nghiệp rời nhóm vốn hóa tỷ USD Tính đến ngày 30-10-2026, HOSE có 51 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD, giảm 2 doanh nghiệp so với cuối tháng 9-2026. Trong tháng 10, có 3 doanh nghiệp vốn hóa giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD, gồm Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV), CTCP Chứng khoán LPBank (LPS) và CTCP Hạ tầng GELEX (GEL). Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD.