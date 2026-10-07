Vốn hóa PNJ lần đầu xuống dưới 10.000 tỷ đồng sau gần thập kỷ

Vốn hóa PNJ đã giảm xuống dưới mức 10.000 USB. Ảnh: PNJ

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch giằng co trong ngày 7/10. VN-Index mở cửa quanh vùng 1.754 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán và liên tục lùi sâu trong phần lớn thời gian buổi sáng.

Có thời điểm chỉ số giảm về quanh 1.744 điểm, tương đương mất khoảng 15 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện trở lại trong phiên chiều giúp thị trường hồi phục đáng kể. VN-Index thậm chí có lúc vượt 1.757 điểm trước khi thu hẹp đà hồi phục về cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,69 điểm (-0,3%) xuống 1.753,39 điểm; HNX-Index diễn biến tiêu cực hơn khi mất 5,71 điểm (-2,2%) xuống 259,82 điểm, trong khi UPCoM-Index gần như đi ngang tại 125,19 điểm.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 15.200 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.700 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nhìn chung không quá tiêu cực khi có 355 mã tăng giá (gồm 27 mã tăng trần) so với 316 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn) và 875 cổ phiếu đóng cửa tại tham chiếu.

Riêng nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực rõ rệt hơn. VN30-Index giảm hơn 4 điểm xuống 1.894 điểm sau khi chứng kiến 19 mã giảm và chỉ 11 mã tăng.

Tâm điểm đáng chú ý trong phiên tiếp tục là cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ). Áp lực bán mạnh khiến cổ phiếu này có thời điểm giảm hết biên độ và tiếp tục nối dài chuỗi ngày khó khăn của cổ đông doanh nghiệp.

PNJ kết phiên giảm 6,2% xuống 18.750 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2017. Như vậy, thị giá doanh nghiệp bán lẻ trang sức này không chỉ xuyên thủng vùng đáy hồi tháng 3/2020 mà còn lùi về vùng thấp nhất trong gần một thập kỷ.

Đà lao dốc của cổ phiếu cũng khiến vốn hóa PNJ giảm xuống còn hơn 9.600 tỷ đồng, lần đầu xuống dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng sau gần 10 năm.

Cổ phiếu PNJ cũng tiếp tục chịu áp lực lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng khoảng 399 tỷ đồng PNJ, cao nhất toàn thị trường và bỏ xa các cổ phiếu đứng sau.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục dò đáy. Ảnh: TradingView.

Bên cạnh PNJ, áp lực lên VN-Index còn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup như VIC giảm 0,86% và trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất khi lấy đi khoảng 3,22 điểm của VN-Index. VHM cũng giảm 1,45%, khiến chỉ số mất thêm khoảng 1,7 điểm.

Ngoài ra, LPB (-4,3%), VPL (-1,9%), GAS (-1,1%), STB (-1,3%), HPG (-0,7%), VRE (-2,3%) và FPT (-1,2%) cũng nằm trong nhóm tạo sức ép lên chỉ số.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu tăng mạnh giúp thị trường tránh được mức giảm sâu hơn. Nổi bật nhất là MSN (+4,4%), GVR (+3,7%), BSR (+2,1%), MWG (+2,5%), MCH (+1,2%), VPB (+0,9%), SSB (+2,4%), VIB (+3%), GMD (+4,2%) và FRT (+3,8%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Trên cả 3 sàn, khối ngoại mua vào khoảng 1.644 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 2.578 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 934 tỷ đồng.

Sau PNJ, TCB bị bán ròng hơn 111 tỷ đồng, HDB gần 89 tỷ đồng và FPT khoảng 67 tỷ đồng. Cổ phiếu VIX, MSB, GMD, HAH, TCX và VHM cũng nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đáng kể.

Chiều ngược lại, dòng vốn ngoại mua ròng MSN khoảng 44 tỷ đồng, BSR gần 37 tỷ đồng và VIB hơn 32 tỷ đồng.