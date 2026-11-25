Ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO của Nvidia - Ảnh: Getty/Financial Times.

Trong một tuyên bố vào sáng đầu tuần, Nvidia cho biết Hội đồng Quản trị đã bỏ phiếu nhất trí đưa ông Huang - người mới phải từ chức cách đây chưa đầy 2 tuần vì vướng bê bối tình ái ngoài hôn nhân - trở lại vị trí cũ. "Sau một loạt các cuộc thảo luận và họp bàn… Hội đồng Quản trị cảm thấy hài lòng về sự thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo Nvidia của ông Huang", tuyên bố có đoạn viết.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng cho biết họ đã nhận được ý kiến từ các "cấp cao" trong chính phủ Mỹ trước khi đồng ý đưa ông trở lại. Công ty cho biết thêm: "Dựa trên những ý kiến đó, Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng việc ông Huang quay trở lại không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia".

Vụ từ chức CEO gây chấn động của ông Huang đã làm trầm trọng thêm xu hướng bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, ảnh hưởng không chỉ đến Nvidia mà còn cả nhiều đối tác và khách hàng của công ty này trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Huang bày tỏ rằng ông "rất vinh dự khi được trở lại Nvidia", công ty mà ông đồng sáng lập cách đây 33 năm. Ông chia sẻ: "Tôi đón nhận trọng trách này với sự khiêm nhường sâu sắc cùng cam kết mới". Ông Harvey Jones, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nvidia, cho biết việc đưa ông Huang trở lại là vì "lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi".

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính ông đã thúc giục Hội đồng Quản trị Nvidia đưa ông Huang trở lại vị trí CEO, đồng thời gọi ông Huang là một "người yêu nước vĩ đại và là báu vật quốc gia".

Mặc những cáo buộc nhằm vào Huang cùng hàng loạt cuộc điều tra ở cấp tiểu bang và liên bang đối với Nvidia, ông Trump vẫn ủng hộ đồng sáng lập công ty AI này trong suốt thời gian xảy ra bê bối. Ông bày tỏ mong muốn ông Huang - một người bạn kiêm nhà tài trợ của ông -quay trở lại đảm nhận vị trí CEO. “Đất nước cần sự lãnh đạo của Jensen tại Nvidia để đảm bảo sự thành công và thịnh vượng, không chỉ cho riêng công ty mà còn cho cả nền kinh tế Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội sau khi Hội đồng Quản trị Nvidia đưa ra thông báo phục chức CEO cho ông Huang.

Ông nói thêm rằng chính phủ Mỹ “không có lý do gì” để tin rằng việc Huang quay trở lại sẽ gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định chính phủ “không có bằng chứng cho thấy ông ấy từng tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào”.

Theo tờ báo Financial Times, các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ bày tỏ quan điểm không hài lòng với sự can thiệp của ông Trump và cam kết sẽ điều tra vụ việc này khi đảng của họ nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội vào tháng 1 tới.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho biết Chính phủ Mỹ “cần giải trình với Quốc hội về việc những quan chức cấp cao nào đã đưa ra ‘ý kiến’… để ủng hộ việc đưa ông Huang trở lại vị trí cũ”. Bà cũng nhấn mạnh rằng Quốc hội vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ ông Huang và các nhà điều hành của Nvidia về việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Cùng ngày thứ Hai, Nvidia cho biết cuộc điều tra về hành vi của ông Huang vẫn đang tiếp diễn và công ty đang lên kế hoạch tuyển dụng một giám đốc phụ trách tuân thủ - một vị trí mới được thiết lập.

Nhiều nhà đầu tư và nhà sáng lập tại Thung lũng Silicon - bao gồm CEO Elon Musk của hai công ty SpaceX và Tesla, các nhà đầu tư của Nvidia là Gavin Baker và Brad Gerstner, cùng cựu CEO Uber là Travis Kalanick - đã thúc đẩy việc đưa Huang trở lại vị trí cũ. Một bản kiến nghị với tiêu đề “đưa Jensen trở lại” đã thu hút hơn 200.000 chữ ký, trong đó có rất nhiều nhân viên của Nvidia.

“Sai lầm đã được khắc phục”, ông Musk viết trên nền tảng X.

Ông Bill Ackman - nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng, người đứng đầu công ty Pershing Squar, - cũng bình luận trên X: “Quản trị tốt hơn đã lên ngôi. Thực ra là sự tỉnh táo đã lên ngôi… Trí tuệ của đám đông đã chiến thắng”.

Ông Carl Tobias, giáo sư luật tại Đại học Richmond, nhận định: “Có vẻ như Tổng thống Trump cùng thị trường đã thuyết phục được các thành viên Hội đồng Quản trị Nvidia đảo ngược quyết định chấp nhận đơn từ chức của ông Huang trước đó.” Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “vẫn còn nhiều câu hỏi khó và phức tạp cần được giải đáp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như cấu trúc quản trị doanh nghiệp và định hướng hoạt động của Nvidia trong tương lai”.

Cổ phiếu Nvidia tăng gần 31,5% trong phiên ngày thứ Hai, đóng cửa ở mức hơn 165 USD/cổ phiếu.

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty khi kết thúc phiên này đạt 3,98 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 960 tỷ USD so với mức kết thúc phiên ngày thứ Sáu tuần trước.

Tính đến tuần vừa rồi, cổ phiếu Nvidia đã giảm 7 tuần liên tiếp, chuỗi tuần giảm dài nhất từ năm 2008, mất 46% giá trị. Đợt giảm này đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia “bốc hơi” gần một nửa so với mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng 10, còn khoảng 3,02 nghìn tỷ USD vào cuối phiên ngày thứ Sáu.

Cũng trong ngày thứ Hai, khối tài sản ròng cá nhân của ông Huang tăng 33,7 tỷ USD, đạt 143,8 tỷ USD - theo dữ liệu từ tạp chí Forbes.

Từ hôm 9/11 - phiên giao dịch đầu tiên sau khi Hội đồng Quản trị Nvidia mở cuộc điều tra về mối quan hệ tình ái của ông Huang với nữ doanh nhân Trung Quốc - cho tới hết tuần vừa rồi, ông Huang mất tổng cộng khoảng 48 tỷ USD, tương đương xấp xỉ 30% giá trị tài sản ròng.