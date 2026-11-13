Vốn hóa NVIDIA bốc hơi 1.600 tỷ USD sau hơn một tháng

Theo CNBC, cổ phiếu NVIDIA đang đứng trước nguy cơ ghi nhận tuần giảm giá thứ sáu liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2012. Cụ thể, giá cổ phiếu NVIDIA giảm từ 233,95 USD ngày 2/10 xuống 166,19 USD cuối phiên 12/11.

Trong giai đoạn này, vốn hóa thị trường của NVIDIA giảm khoảng 29%. Vốn hóa công ty giảm từ khoảng 5.649 tỷ USD cuối phiên 2/10 xuống còn 4.017 tỷ USD cuối phiên 12/11.

Theo CNBC, cổ phiếu NVIDIA bắt đầu giảm từ đầu tháng 10, trước khi xuất hiện những thông tin gây tranh cãi đời tư liên quan đến ông Jensen Huang, người đồng sáng lập và lãnh đạo công ty trong 33 năm.

Trong những tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3/11, cổ phiếu NVIDIA và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) chịu áp lực bán ra khi nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất.

Lãi suất tăng làm chi phí vay vốn cao hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp cần nguồn vốn lớn để xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển hạ tầng AI. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại các doanh nghiệp có thể phải thu hẹp hoặc trì hoãn kế hoạch đầu tư nếu chi phí vay vốn tiếp tục tăng. Khi đó, nhu cầu mua chip AI của NVIDIA cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3/11, áp lực đối với cổ phiếu NVIDIA tiếp tục gia tăng. Theo CNBC, sau chiến thắng của đảng Dân chủ, giới đầu tư lo ngại tiến độ mở rộng hạ tầng AI tại Mỹ có thể chậm lại.

Ảnh minh họa: X/@nvidia (tài khoản X của NVIDIA)

Tối 12/11 giờ Việt Nam, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo ông Jensen Huang đã từ chức Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

NVIDIA không công bố nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định từ chức của ông Huang.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đăng tải những thông tin gây tranh cãi về đời tư của ông Huang, trong đó có cáo buộc liên quan đến một phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo nước ngoài.

CNBC nhận định NVIDIA sẽ đối mặt thêm khó khăn sau khi ông Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo. Reuters cũng cho rằng giới đầu tư lo ngại việc ông Jensen Huang từ chức có thể ảnh hưởng đến hoạt động điều hành NVIDIA và những kế hoạch phát triển AI có sự tham gia quan trọng của ông trong nhiều năm.

Trong phiên giao dịch 12/11, cổ phiếu NVIDIA có thời điểm giảm gần 12% trước khi thu hẹp mức giảm và kết thúc phiên với mức giảm 4,3%.

Cũng trong tối 12/11 Hội đồng quản trị NVIDIA bổ nhiệm bà Colette Kress, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính, làm CEO tạm quyền cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức. Theo thông cáo của NVIDIA, bà Kress giữ chức Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính tại công ty kể từ tháng 9/2013. Trong thời gian đó, bà phụ trách hoạt động tài chính và đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng, phát triển của công ty. Trước khi gia nhập NVIDIA, bà Kress có gần 25 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tài chính tại những tập đoàn công nghệ hàng đầu, bao gồm Cisco và Microsoft.