Hôm 16/11, Reuters dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, hội đồng quản trị Nvidia hiện chưa cân nhắc đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Nvidia tiếp tục chịu sức ép trên thị trường chứng khoán.

Theo CNN, chốt phiên giao dịch hôm 16/11 tại Mỹ, cổ phiếu Nvidia giảm 4,1%. Hãng đã mất khoảng 735 tỷ USD vốn hóa kể từ khi những thông tin gây tranh cãi liên quan đến ông Huang xuất hiện. Mức giảm diễn ra giữa lúc thị trường còn lo ngại về định giá cổ phiếu trí tuệ nhân tạo và triển vọng ngành công nghệ.

Hội đồng quản trị Nvidia chưa tính việc đưa ông Jensen Huang trở lại. Ảnh: Bloomberg

Bất chấp những bất ổn, chiến dịch vận động đưa nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vẫn thu hút sự chú ý. Theo Reuters, kiến nghị tái bổ nhiệm ông Huang đã nhận hơn 180.200 chữ ký, cùng sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông không phản đối việc cựu CEO Nvidia trở lại điều hành doanh nghiệp.

Trước đó, Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay ông Jensen Huang đã trao đổi với các nhân vật thân cận về khả năng trở lại. Một đồng minh của ông nhấn mạnh đang tập hợp các lãnh đạo công nghệ để vận động cho kế hoạch này. Tuy nhiên, những hoạt động vận động chưa đồng nghĩa với việc hội đồng quản trị Nvidia chấp thuận tái bổ nhiệm.

Về quá trình tìm người kế nhiệm, Nvidia hôm 13/11 thông tin đang lựa chọn đơn vị hỗ trợ tuyển dụng và chưa chính thức làm việc với ứng viên tiềm năng nào, khẳng định việc suy đoán về từng ứng viên, dù trong hay ngoài doanh nghiệp, đều còn quá sớm.

Theo thông cáo chính thức hôm 12/11, ông Huang đã từ chức chủ tịch công ty, CEO và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền và tiếp tục phụ trách tài chính trong thời gian tìm người kế nhiệm lâu dài.

Phía Nvidia khẳng định tin tưởng bà Kress cùng đội ngũ lãnh đạo, đồng thời dự kiến hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình sản phẩm tiếp tục được triển khai thông suốt. Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 vào khoảng 4h20 ngày 18/11 theo giờ Việt Nam.