Vốn hóa cổ phiếu trên HOSE 'bốc hơi' 298.000 tỷ đồng trong tháng 9

Khách hàng giao dịch tại một công ty chứng khoán ở TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vào chiều 5-10, các chỉ số trên sàn HOSE đồng loạt giảm trong tháng 9-2026. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 30-9, VN-Index đạt 1.768,62 điểm, VN Allshare đạt 1.782,19 điểm và VN30 đạt 1.906,81 điểm. So với tháng 8-2026, 3 chỉ số này lần lượt giảm 3,47%, 4,36% và 3,84%.

Về chỉ số ngành, có 9/10 chỉ số giảm. Trong đó, chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) giảm mạnh nhất, với 6,98%; tiếp đến là chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) giảm 6,39% và chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm 6,01%. Ở chiều ngược lại, chỉ số ngành năng lượng (VNENE) tăng 8,04%.

Về thanh khoản, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 12,87 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch 328.242 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên đạt hơn 643,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 16.412 tỷ đồng. So với tháng trước, khối lượng giao dịch giảm 4,66% và giá trị giao dịch giảm 5,33%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4.775 tỷ đồng trong tháng. Lũy kế từ đầu năm 2026, khối ngoại bán ròng hơn 95.479,7 tỷ đồng trên HOSE.

Tính đến cuối tháng 9, HOSE có 761 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, gồm 405 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 21 mã chứng chỉ quỹ ETF và 332 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 235,11 tỷ chứng khoán, với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 2,33 triệu tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8,55 triệu tỷ đồng, giảm 3,37% so với tháng trước, tương đương mức giảm khoảng 298.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa này tương đương 66,52% GDP năm 2025 và chiếm gần 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Đến ngày 30-9, HOSE có 53 doanh nghiệp với vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty CP Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).