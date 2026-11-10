Vốn hoá 5 công ty công nghệ Mỹ chiếm khoảng 16% GDP toàn cầu

Đây là 5 công ty công nghệ Mỹ lớn nhất thế giới: Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon. Theo báo cáo, chúng có tổng vốn hoá khoảng 20,81 nghìn tỷ USD.

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Theo đó, GDP thế giới năm 2026 ước tính khoảng 125-130 nghìn tỷ USD theo dự báo IMF. Mỹ là nền kinh tế lớn nhất với 32,38 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 20,58 nghìn tỷ USD.

Như vậy, tính theo giá trị vốn hoá, các công ty nói trên đã chiếm khoảng 16% GDP toàn cầu.

Nếu mở rộng ra 10 công ty lớn nhất, tổng vốn hoá khoảng 28,24 nghìn tỷ USD, tức khoảng 22%.

Cần nói thêm, cách so sánh này chỉ mang tính tham khảo. GDP là giá trị sản xuất trong một năm, còn vốn hoá phản ánh kỳ vọng dòng tiền tương lai của nhà đầu tư. Vốn hoá cũng biến động mạnh theo thị trường, nên con số hiện tại có thể khác đáng kể so với tháng 5. Ngoài ra "công ty công nghệ Mỹ" không có định nghĩa thống nhất, nếu tính cả Meta, Broadcom, Tesla, Oracle... thì tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều.