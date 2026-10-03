Vốn FDI vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD chỉ sau 9 tháng

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê (Bộ tài chính), tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 3.108 dự án được cấp phép, với tổng số vốn đăng ký 29,24 tỷ USD, tăng 6,2% về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút lượng vốn đăng ký cấp mới lớn nhất, với 13,38 tỷ USD, chiếm 45,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là vận tải, kho bãi với 5,14 tỷ USD, chiếm 17,6%; các ngành còn lại thu hút 10,71 tỷ USD, chiếm 36,6%.

Nguồn: Cục Thống kê (Bộ tài chính)

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, Singapore dẫn đầu với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,70 tỷ USD, chiếm 19,5%; tiếp đến là Luxembourg với 4,99 tỷ USD, chiếm 17,1%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) đạt 3,01 tỷ USD, chiếm 10,3%; Trung Quốc đạt 2,27 tỷ USD, chiếm 7,8%; Nhật Bản đạt 1,56 tỷ USD, chiếm 5,3% và Hà Lan đạt 438,5 triệu USD, chiếm 1,5%.

Vốn đăng ký điều chỉnh cũng tăng đáng kể. Trong 9 tháng, có 948 lượt dự án đã được cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm 14,15 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng thêm của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 21,82 tỷ USD, chiếm 50,3% tổng vốn. Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 6,94 tỷ USD, chiếm 16%; các ngành còn lại đạt 14,63 tỷ USD, chiếm 33,7%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần, trong 9 tháng có 2.335 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị 6,97 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, 725 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị 2,64 tỷ USD; 1.610 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước nhưng không làm tăng vốn điều lệ, với giá trị 4,33 tỷ USD.

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút lượng vốn góp vốn, mua cổ phần lớn nhất với 2,75 tỷ USD, chiếm 39,5%. Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đứng thứ hai với 2,02 tỷ USD, chiếm 28,9%; các ngành còn lại đạt 2,20 tỷ USD, chiếm 31,6%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 17,40 tỷ USD, tương đương 82,6% tổng vốn FDI thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 1,59 tỷ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 723,4 triệu USD, chiếm 3,4%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong 9 tháng năm 2026, có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam đạt 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời gian, có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn tăng thêm 1,49 tỷ USD, gấp 10,8 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, gồm vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, đạt 2,77 tỷ USD trong 9 tháng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải, kho bãi dẫn đầu về vốn đầu tư ra nước ngoài với 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 21,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 11,5%.

Trong 9 tháng, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận vốn đầu tư từ Việt Nam. Lào dẫn đầu với 669 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Campuchia với 486,5 triệu USD, chiếm 17,5%; Ấn Độ đạt 357,2 triệu USD, chiếm 12,9%; Indonesia đạt 340,2 triệu USD, chiếm 12,3%. Philippines đứng tiếp theo với 193,6 triệu USD, chiếm 7%; Kazakhstan đạt 149,9 triệu USD, chiếm 5,4%; Hoa Kỳ đạt 99,48 triệu USD, chiếm 3,6%.