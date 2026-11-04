Vốn FDI vào Việt Nam lập đỉnh 17 năm, đạt 54,85 tỉ USD

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31.10.2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỉ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009.

Con số này bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả cho thấy hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý trong 10 tháng đầu năm.