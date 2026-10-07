Vốn FDI vào Hà Nội 9 tháng đạt hơn 4 tỷ USD

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng vốn FDI đăng ký trong 9 tháng đạt 4,067 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 9, dòng vốn ngoại đổ vào địa bàn đạt 329,9 triệu USD, phản ánh nhịp độ giải ngân và cam kết đầu tư duy trì ổn định.

Cụ thể về phương thức đầu tư, hoạt động góp vốn và mua cổ phần tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng thể nguồn vốn thu hút. Thành phố ghi nhận 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài rót vốn theo hình thức này với tổng giá trị lên tới 2,7 tỷ USD, tương đương khoảng 66% tổng vốn FDI trong kỳ.

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Trong khi đó, công tác cấp mới ghi nhận 500 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 676 triệu USD; đồng thời có 113 dự án được chấp thuận điều chỉnh tăng vốn với lượng vốn bổ sung 691 triệu USD.

Riêng số liệu của tháng 9 đóng góp 50 dự án cấp mới (103,9 triệu USD), 16 lượt điều chỉnh tăng vốn (198,4 triệu USD) và 27 lượt góp vốn, mua cổ phần (27,6 triệu USD).

Dưới góc độ phân ngành, dòng vốn ngoại đổ vào Hà Nội tiếp tục có sự phân hóa rõ nét nhưng tập trung mạnh vào các lĩnh vực động lực của nền kinh tế đô thị.

Dẫn đầu bảng xếp hạng thu hút FDI là lĩnh vực chuyên môn, khoa học và công nghệ với khoảng 2,243 tỷ USD, chiếm tới 55,2% tổng vốn ngoại, chủ yếu đến từ các thương vụ góp vốn và mua cổ phần quy mô lớn.

Đứng ở vị trí thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với khoảng 394 triệu USD, chiếm gần 10% (cụ thể là 9,69%) tổng vốn FDI của thành phố.

Tiếp nối các vị trí tiếp theo lần lượt là ngành thông tin và truyền thông với 352,1 triệu USD (8,66%); thương mại bán buôn và bán lẻ đạt 247,1 triệu USD (6,08%); công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 232,2 triệu USD (5,7%); cùng lĩnh vực cấp nước và xử lý chất thải đạt 220,2 triệu USD (5,41%).

Các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống và xây dựng thu hút lần lượt 61,2 triệu USD và 55,5 triệu USD, trong khi các ngành nghề như hành chính, vận tải kho bãi, giáo dục, tài chính - ngân hàng, y tế và nông nghiệp tiếp tục ghi nhận dự án mới nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Bên cạnh dòng vốn ngoại, các chỉ số nội tại của thị trường bất động sản cũng ghi nhận nhịp độ phục hồi khả quan trong bức tranh kinh tế chung.

Báo cáo thống kê cho thấy giá trị tăng thêm của ngành kinh doanh bất động sản trong 9 tháng ước tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP của Thủ đô.

Sự khởi sắc này đồng hành cùng đà tăng trưởng ấn tượng của khu vực dịch vụ nói chung, với mức tăng 9,14% so với cùng kỳ và đóng góp 6,15 điểm phần trăm vào GRDP.

Đáng chú ý, nhiều ngành dịch vụ trọng điểm duy trì đà bứt phá với mức tăng trưởng vượt ngưỡng 10% bao gồm vận tải kho bãi; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí cũng như bán buôn, bán lẻ.

Những dữ liệu này cho thấy các động lực tăng trưởng của Hà Nội đang phát huy hiệu quả, tạo nền tảng ổn định cho những tháng cuối năm 2026.