Vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt hơn 21 tỷ USD, cao nhất 5 năm

Sáng 3/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 3.108 dự án được cấp phép với tổng số vốn đạt 29,24 tỷ USD, tăng 6,2% về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI đăng ký cấp mới với 13,38 tỷ USD, chiếm 45,8% tổng vốn đăng ký. Tiếp đến là lĩnh vực vận tải kho bãi với 5,14 tỷ USD, chiếm 17,6%, các ngành còn lại đạt 10,71 tỷ USD, tương ứng 36,6%.

Về đối tác đầu tư, trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,70 tỷ USD, chiếm 19,5%, tiếp đến là Luxembourg với 4,99 tỷ USD, chiếm 17,1%, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) với 3,01 tỷ USD, chiếm 10,3%, Trung Quốc với 2,27 tỷ USD, chiếm 7,8%, Nhật Bản với 1,56 tỷ USD, chiếm 5,3% và Hà Lan với 438,5 triệu USD, chiếm 1,5%.

Bên cạnh đó, có 948 lượt dự án đã được cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 14,15 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% (Ảnh: Hữu Thắng).

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút nhiều vốn FDI nhất với 21,82 tỷ USD, chiếm 50,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp đến là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 6,94 tỷ USD, chiếm 16%, các ngành còn lại đạt 14,63 tỷ USD, tương ứng 33,7%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2.335 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,97 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 725 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị 2,64 tỷ USD, 1.610 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước nhưng không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,33 tỷ USD.

Theo lĩnh vực, vốn góp, mua cổ phần tập trung nhiều nhất vào hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ với 2,75 tỷ USD, chiếm 39,5% tổng giá trị. Tiếp đến là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 2,02 tỷ USD, chiếm 28,9%, các ngành còn lại đạt 2,20 tỷ USD, tương ứng 31,6%.

Ở chiều giải ngân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất của 9 tháng trong vòng 5 năm qua.

Trong tổng vốn FDI thực hiện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17,40 tỷ USD, tương đương 82,6%. Tiếp đến là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 1,59 tỷ USD, chiếm 7,5%, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 723,4 triệu USD, chiếm 3,4%.

Xét về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2026, số liệu cho thấy đầu tư tiếp tục tăng mạnh. Trong kỳ, có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam đạt 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,49 tỷ USD, gấp 10,8 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, gồm vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, trong 9 tháng năm 2026 đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo lĩnh vực, vận tải kho bãi dẫn đầu với 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với 585,8 triệu USD, chiếm 21,1%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 11,5%.

Trong 9 tháng năm 2026, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Lào là điểm đến lớn nhất với 669 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư. Campuchia đứng thứ hai với 486,5 triệu USD, chiếm 17,5%, tiếp đến là Ấn Độ với 357,2 triệu USD, chiếm 12,9%, Indonesia với 340,2 triệu USD, chiếm 12,3%, Philippines với 193,6 triệu USD, chiếm 7%, Kazakhstan với 149,9 triệu USD, chiếm 5,4% và Hoa Kỳ với 99,48 triệu USD, chiếm 3,6%.