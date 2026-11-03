Vốn FDI thực hiện 10 tháng tăng cao nhất 5 năm trở lại đây

Theo đó, vốn đăng ký cấp mới gần 3.500 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt gần 31 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn đăng ký cấp mới gần 15 tỷ USD, chiếm gần 48% tổng vốn đăng ký cấp mới; vận tải kho bãi đạt gần 5,2 tỷ USD, chiếm gần 17%; các ngành còn lại đạt gần 11 tỷ USD, chiếm gần 36%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, có hơn 1.000 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm hơn 16 tỷ USD, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

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Tính chung, vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đạt gần 47 tỷ USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 24 tỷ USD, chiếm gần 52% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 7 tỷ USD, chiếm hơn 15%; các ngành còn lại đạt gần 16 tỷ USD, chiếm 33%.

Bên cạnh đó, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có hơn 2.600 lượt với tổng giá trị góp vốn gần 8 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 828 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn gần 3,3 tỷ USD và gần 1.800 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị gần 5 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt gần 2,8 tỷ USD, chiếm gần 35% giá trị góp vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt hơn 2,1 tỷ USD, chiếm hơn 27%; các ngành còn lại hơn 3 tỷ USD, chiếm 38%.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 9,5 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc gần 6 tỷ USD, chiếm gần 19%; Luxembourg gần 5 tỷ USD, chiếm hơn 16%.