Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD, cao nhất từ năm 2009

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam10 tháng năm 2026 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 3.478 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 30,73 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 1.079 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.616 lượt với tổng giá trị góp vốn 7,99 tỷ USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 828 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 3,28 tỷ USD và 1.788 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,71 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,96 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.

Về lĩnh vực nhận đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn đăng ký cấp mới với 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là ngành vận tải kho bãi đạt 5,15 tỷ USD, chiếm 16,7%; các ngành còn lại đạt 10,98 tỷ USD, chiếm 35,8%.

Về lãnh thổ đầu tư, trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%; Trung Quốc 2,77 tỷ USD, chiếm 9,0%; Nhật Bản 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,4%.