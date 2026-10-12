Vốn FDI chuyển dịch theo xu hướng mới

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, ông Phạm Việt Phương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế (Ban Quản lý các KCN-KKT) thành phố cho biết: Dòng vốn đầu tư đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sức hấp dẫn của các KCN Đồng Nai đối với nhà đầu tư quốc tế tiếp tục được duy trì.

Vốn FDI vào công nghệ cao tăng

* Ông đánh giá như thế nào về chất lượng dòng vốn FDI đầu tư vào Đồng Nai thời gian qua?

Ông Phạm Việt Phương.

- Trong 9 tháng của năm 2026, các KCN đã thu hút 169 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1,9 tỷ USD, trong đó có cấp mới 67 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 909 triệu USD và 102 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm gần 980 triệu USD.

Xét riêng các dự án cấp mới, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 62/67 dự án, chiếm gần 93% số dự án và tương đương gần 83% tổng vốn đăng ký. Nhóm bất động sản công nghiệp, nhà xưởng và logistics chiếm hơn 17% tổng vốn đăng ký vào các KCN.

Về chất lượng dòng vốn, cơ cấu dự án đang có chuyển biến theo hướng tích cực, từng bước tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như: điện tử, linh kiện điện tử, thiết bị quang học, thiết bị truyền thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây… Một số dự án có quy mô vốn lớn đã được thu hút như: Coherent 271 triệu USD, Jabil 80 triệu USD, Mingsure 80 triệu USD.

Một điểm đáng chú ý là có 49/67 dự án cấp mới, tương đương hơn 73%, lựa chọn thuê nhà xưởng xây sẵn với tổng diện tích khoảng 281 ngàn m² và tổng vốn đầu tư khoảng 481,5 triệu USD, chiếm khoảng 53% tổng vốn cấp mới. Xu hướng này cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư trong việc rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các KCN.

Nhìn chung, trong 9 tháng qua, thu hút FDI tại các KCN đạt kết quả tích cực về quy mô vốn; đồng thời cơ cấu đầu tư từng bước chuyển dịch theo hướng ưu tiên công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và hạ tầng công nghệ, phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

* Đồng Nai đang có những lợi thế nào trong thu hút FDI, thưa ông?

- Đồng Nai là địa phương có nền tảng phát triển công nghiệp lâu năm, đã hình thành cộng đồng doanh nghiệp FDI lớn, lực lượng lao động kỹ thuật và hệ thống doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hỗ trợ tương đối đa dạng. Đây là lợi thế quan trọng đối với các nhà đầu tư mới vì khi triển khai dự án, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến địa điểm đầu tư mà còn quan tâm đến khả năng kết nối với nhà cung cấp, khách hàng, dịch vụ logistics, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng hiện hữu.

Bên cạnh đó, Đồng Nai có vị trí kết nối thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời có điều kiện phát huy lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống đường cao tốc, cảng biển, logistics và các dự án hạ tầng liên vùng đang được đầu tư. Không gian phát triển công nghiệp của thành phố cũng còn dư địa lớn với hệ thống các KCN hiện hữu và các KCN đã được quy hoạch phát triển trong thời gian tới.

Ngoài ra, hệ thống nhà xưởng, kho bãi, logistics và dịch vụ hỗ trợ ngày càng phát triển, tạo điều kiện để Đồng Nai cung cấp đa dạng mặt bằng đầu tư, tăng lợi thế cạnh tranh trong thu hút các dự án công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

* Theo ông, đâu là thách thức của Đồng Nai trong thu hút đầu tư thời gian tới?

- Bên cạnh những lợi thế, Đồng Nai cũng đang đối mặt với những thách thức. Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là có đủ quỹ đất để thu hút dự án thì đối với FDI thế hệ mới, nhà đầu tư cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh hơn như: đất sạch có thể bàn giao ngay, điện ổn định, nước sạch, xử lý nước thải, hạ tầng số, logistics, nhà xưởng đạt chuẩn, nguồn nhân lực kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Vì vậy, vấn đề không chỉ là có bao nhiêu đất công nghiệp mà quan trọng hơn là diện tích đó đã “sẵn sàng đầu tư” hay chưa.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tại Công ty cổ phần Sáng tạo Vnines (Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom).

Đặc biệt, hạ tầng điện đang trở thành một yếu tố có tính quyết định đối với các dự án trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, sản xuất tự động hóa cao và các dự án chuyển đổi sang sử dụng năng lượng điện. Những dự án này có nhu cầu phụ tải rất lớn và yêu cầu cao về độ ổn định, chất lượng điện cũng như nguồn điện xanh. Do đó, việc chuẩn bị nguồn và lưới điện cần được thực hiện đồng bộ ngay từ giai đoạn lựa chọn địa điểm đầu tư.

Ngoài ra, sự khác biệt về điều kiện phát triển giữa khu vực phía Nam và phía Bắc của Đồng Nai cũng là vấn đề mà thành phố đang thực hiện những giải pháp đầu tư, thúc đẩy phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông, điện, nước, logistics, nguồn nhân lực và hạ tầng xã hội để mở rộng không gian tiếp nhận các dự án FDI mới.

Thu hút FDI có chọn lọc

* Như vậy, Ban Quản lý các KCN-KKT thành phố cần làm gì để tăng lợi thế cạnh tranh, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư?

- Trong thời gian tới, thành phố định hướng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút có chọn lọc. Trong đó, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghiệp bán dẫn, điện tử, AI, trung tâm dữ liệu, công nghiệp xanh và logistics hiện đại. Đồng thời chú trọng các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động phổ thông, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.

Với những định hướng nêu trên, Ban Quản lý các KCN-KKT thành phố cũng triển khai các phương án nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, tạo sức hút với các nhà đầu tư. Theo đó, ban phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi, tái cấu trúc các KCN hiện hữu và xây dựng danh mục, tiêu chí, điều kiện, cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án hạ tầng KCN và các dự án chiến lược trong KCN. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và sức cạnh tranh của các KCN Đồng Nai.

Trong 9 tháng của năm 2026, 100% hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được giải quyết sớm và đúng hạn. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, Ban Quản lý các KCN-KKT thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hỗ trợ nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm hạn chế việc hồ sơ phải bổ sung nhiều lần. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian thực tế để dự án có thể triển khai.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Ban Quản lý các KCN-KKT thành phố bảo đảm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đúng thời hạn quy định. Cụ thể, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với một số trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 5 ngày làm việc. Đối với dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt, thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và xúc tiến đầu tư, trọng tâm là triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu và cổng xúc tiến đầu tư, từng bước hình thành nguồn dữ liệu dùng chung về doanh nghiệp, hạ tầng và tình hình hoạt động trong các KCN-KKT. Việc chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu theo hướng “nhanh, đúng, đủ, sạch, sống” sẽ giúp nâng cao chất lượng quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư kịp thời, minh bạch hơn. Qua đó rút ngắn thời gian tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và góp phần tăng sức cạnh tranh của môi trường đầu tư tại Đồng Nai.

* Trân trọng cảm ơn ông!