Trong tuần từ 9–13/11/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng khoảng 544,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 369,0 tỷ đồng của tuần trước, chủ yếu do áp lực từ nhóm quỹ nước ngoài.

Trong đó, nhóm quỹ nước ngoài bị rút ròng khoảng 604,4 tỷ đồng, tăng 47,6% so với tuần trước. VanEck Vietnam ETF bị rút ròng 443,7 tỷ đồng, theo sau là Fubon FTSE Vietnam ETF với 131,0 tỷ đồng. Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng 22,0 tỷ đồng sau khi không phát sinh giao dịch tuần trước. CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF bị rút ròng 7,7 tỷ đồng.

Nhóm quỹ trong nước ghi nhận đảo chiều vào ròng khoảng 59,8 tỷ đồng, so với mức rút ròng 56,5 tỷ đồng của tuần trước. SSIAM VNFIN LEAD ETF dẫn đầu với giá trị vào ròng 28,0 tỷ đồng. Theo sau là SSIAM VNX50 ETF với 27,3 tỷ đồng và DCVFM VN30 ETF với 6,6 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, DCVFMVN DIAMOND ETF bị rút ròng 3,2 tỷ đồng. Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý nào về dòng tiền nộp/rút ròng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 297 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001), tương đương 9,9 tỷ đồng

Đồng thời bán ròng 148 nghìn chứng chỉ lưu ký trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 4,6 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 11/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF khoảng 913,6 tỷ đồng, tăng 104,8% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng khoảng 7,6 nghìn tỷ đồng, giảm 51,1% so với năm trước.

Tính đến ngày 13/11/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, khoảng 52,7 nghìn tỷ đồng, giảm 20,5% so với cuối năm trước.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF bán ròng mạnh nhất các mã VIC, VHM, MSN, HPG và MCH trong tuần 9–13/11.

Riêng trong ngày 16/11/2026. Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng khoảng 43,6 tỷ đồng, bán ròng mạnh nhất các mã VHM (79 nghìn cổ phiếu, 4,9 tỷ đồng), VIC (20 nghìn cổ phiếu, 4,9 tỷ đồng), HPG (169 nghìn cổ phiếu, 3,6 tỷ đồng), VPB (122 nghìn cổ phiếu, 2,7 tỷ đồng) và MSN (31 nghìn cổ phiếu, 2,2 tỷ đồng).

VFM VN30 ETF, VFMVN Diamond ETF và VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền trong ngày.

Về hiệu suất, theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam tháng 10/2026 của FiinGroup, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân âm 2,3% trong tháng 10, cải thiện so với mức âm 3,9% trong tháng 9. Diễn biến này tương đồng với thị trường chung khi VN-Index giảm 1,53% trong tháng, thấp hơn mức giảm 3,47% của tháng trước.

Một số quỹ có mức giảm sâu hơn gồm DCDS và VNH cùng âm 1,8%, EVESG và Tianhong VN cùng âm 2%. UVEF giảm 2,3%, VNEFUND và Fubon FTSE VN cùng giảm 2,4%. Trong khi đó, VNM-ETF giảm 2,6%, còn E1VFVN30 và FUEKIV30 cùng giảm 2,7%. Mức giảm của hai quỹ này tương đương diễn biến của chỉ số VN30 trong tháng.

Ở nhóm quỹ thụ động, hiệu suất có sự phân hóa đáng kể. Fubon FTSE VN giảm 6,4%, E1VFVN30 giảm 7,3%, FUEKIV30 giảm 7,4% và Xtrackers Vietnam ETF giảm 8,7%. Đây là những quỹ có mức giảm thấp hơn so với một số quỹ cùng nhóm. Ngược lại, VNM-ETF giảm 12,1%, trong khi FUEVFVND là quỹ có hiệu suất thấp nhất trong nhóm được thống kê, với mức giảm 18%.

Đáng chú ý, hiệu suất của các quỹ thụ động không hoàn toàn bám sát diễn biến của chỉ số tham chiếu. Trong khi VN30 giảm 8,7% trong 10 tháng, Fubon FTSE VN chỉ giảm 6,4%, còn E1VFVN30 giảm 7,3%. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND giảm tới 18%. Điều này cho thấy kết quả đầu tư còn chịu ảnh hưởng từ cơ cấu danh mục, tỷ trọng cổ phiếu và mức độ bám sát chỉ số của từng quỹ.