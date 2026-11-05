Vốn đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh 10 tháng qua

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng mạnh tại nhiều địa phương. (Nguồn: Cục Thống kê)

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 được các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 121,6 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2025, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8%; vốn địa phương quản lý đạt 104,3 nghìn tỷ đồng, tăng 28,6%. Tính chung 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 783,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Cũng theo Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Cụ thể, 10 tháng qua, có 3.478 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 30,73 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025 về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn đăng ký cấp mới với 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là ngành vận tải kho bãi đạt 5,15 tỷ USD, chiếm 16,7%; các ngành còn lại đạt 10,98 tỷ USD, chiếm 35,8%.

Trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam 10 tháng qua, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%; đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%; Trung Quốc 2,77 tỷ USD, chiếm 9,0%; Nhật Bản 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,4%.

Có 1.079 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn: Cục Thống kê

Tính chung vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đạt 46,86 tỷ USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 7,08 tỷ USD, chiếm 15,1%; các ngành còn lại đạt 15,59 tỷ USD, chiếm 33,3%.

Riêng vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.616 lượt với tổng giá trị góp vốn 7,99 tỷ USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu thống kê cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là điểm sáng nổi bật, đạt 19,96 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.

Một số liệu khác cũng khá khả quan, đó là đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng năm 2026 có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,87 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025; có 34 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,54 tỷ USD, gấp 4,3 lần.

Nguồn: Cục Thống kê.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 684,8 triệu USD, chiếm 20,1% tổng vốn đầu tư; vận tải kho bãi đạt 639,4 triệu USD, chiếm 18,8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 17,2%.

Trong 10 tháng năm 2026, có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 670,9 triệu USD, chiếm 19,7% tổng vốn đầu tư; Cộng hòa Dominican 560 triệu USD, chiếm 16,4%; Campuchia 487 triệu USD, chiếm 14,3%; Ấn Độ 361,7 triệu USD, chiếm 10,6%; Indonesia 340,2 triệu USD, chiếm 10%; Philippines 193,6 triệu USD, chiếm 5,7%; Kazakhstan 149,9 triệu USD, chiếm 4,4%; Hoa Kỳ gần 100 triệu USD, chiếm 2,9%.