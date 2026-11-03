Vốn đầu tư công và FDI tiếp tục tăng trong 10 tháng

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%.

Dây chuyền sản xuất máy in hiện đại tại Công ty Canon Việt Nam - một trong những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư từ Nhật Bản. Ảnh: Nhật Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 10-2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 121,6 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, nguồn vốn này ước đạt 783,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2025.

So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đã tăng từ 64,3% lên 69%. Tuy nhiên, tốc độ tăng vốn thực hiện giảm từ 30,7% xuống 19,8%. Điều này cho thấy tiến độ thực hiện vốn đầu tư công có cải thiện về tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, song mức tăng trưởng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư tiếp tục là yêu cầu quan trọng để phát huy hiệu quả nguồn vốn này.

Ở khu vực đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31-10 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, hết tháng 9-2026, tổng vốn đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%. Như vậy, trong tháng 10, tổng vốn đăng ký tiếp tục tăng về quy mô, trong khi tốc độ tăng so với cùng kỳ có phần thu hẹp.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 10 tháng ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức vốn thực hiện này cao hơn kết quả 21,07 tỷ USD của 9 tháng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Diễn biến cho thấy dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được triển khai, góp phần bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh trong nước.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong 10 tháng năm 2026, có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn của phía Việt Nam đạt 1,87 tỷ USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 34 lượt dự án điều chỉnh vốn, với số vốn tăng thêm 1,54 tỷ USD, gấp 4,3 lần.

Tính chung vốn cấp mới và điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Những kết quả trên cho thấy các nguồn lực đầu tư tiếp tục được huy động và mở rộng, từ đầu tư công, thu hút vốn nước ngoài đến hoạt động đầu tư ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng quy mô vốn mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án và tăng khả năng lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp trong nước.