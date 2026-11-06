Vốn đăng ký doanh nghiệp tăng mạnh, số doanh nghiệp giải thể tăng 109,8%
Mười tháng năm 2026, vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt gần 2,14 triệu tỉ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lao động đăng ký giảm 17,4%. Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 109,8%, cho thấy những diễn biến trái chiều trong bức tranh đăng ký và hoạt động doanh nghiệp.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/von-dang-ky-doanh-nghiep-tang-manh-so-doanh-nghiep-giai-the-tang-109-8.html