Vốn chủ sở hữu của Gỗ Trường Thành chỉ còn hơn 20 tỷ đồng, cổ phiếu bị cảnh báo

Sau 9 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành lỗ 353 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ban hành Quyết định số 819/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vào diện cảnh báo, kể từ ngày 11/11.

Theo HOSE, nguyên nhân là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2026 còn 20,37 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026. Đây là trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trước đó, cổ phiếu TTF cũng đã trải qua các thay đổi về tình trạng giao dịch do doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026. Cụ thể, cổ phiếu được đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/9, diện kiểm soát từ ngày 7/10 và hạn chế giao dịch từ ngày 21/10.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần 273,7 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 10,5 tỷ đồng, giảm gần 79%. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế 25,81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 12,28 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình ngày 30/10 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE, Gỗ Trường Thành cho biết khoản lỗ sau thuế 25,81 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thua lỗ của công ty mẹ.

Trong đó, phần lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 16,88 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 12,22 tỷ đồng cùng kỳ. Phần lỗ thuộc về cổ đông không kiểm soát là 8,93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 0,06 tỷ đồng.

Theo giải trình, biến động ở khoản mục lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát còn chịu ảnh hưởng từ việc trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Gỗ Trường Thành đạt khoảng 870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ 353 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp lãi khoảng 7 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành đạt khoảng 2.458 tỷ đồng, giảm so với mức đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ phải trả ghi nhận khoảng 2.437 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm từ khoảng 389 tỷ đồng đầu năm xuống còn 20,37 tỷ đồng vào cuối quý III. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức khoảng 4.112 tỷ đồng.

Ở phía tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn tại cuối quý III còn khoảng 641 tỷ đồng, giảm so với mức 845 tỷ đồng đầu năm. Tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng lên khoảng 213 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận khoảng 414 tỷ đồng.

Năm 2026, Gỗ Trường Thành đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trong những tháng còn lại sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với khả năng thực hiện kế hoạch năm của doanh nghiệp.