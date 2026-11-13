Vốn chính sách tiếp sức nhà nông

Đến xã Bằng Mạc, câu chuyện phát triển kinh tế từ cây cam đường Canh của chị Lô Thị Hồng là một trong những minh chứng cho thấy hiệu quả của việc sử dụng vốn vay gắn với lựa chọn hướng sản xuất phù hợp. Chị Hồng chia sẻ: Trước đây trên diện tích này, gia đình chỉ trồng ngô, trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2022, nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình đã vay 50 triệu đồng để đầu tư cải tạo đất và mua 2.000 cây giống cam đường Canh. Bên cạnh sự tiếp sức từ nguồn vốn, bản thân tôi cũng chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc, nhờ đó cây phát triển tốt, năm 2025, vườn cam đường Canh của gia đình tôi cho thu 20 tấn quả, đem lại thu nhập 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Sơn kiểm tra mô hình trồng đào của người dân xã Vũ Lễ

Không riêng mô hình trồng cam đường Canh của gia đình chị Hồng, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, người dân cũng đang sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và phát huy lợi thế của địa phương.

Gia đình chị Lương Thị Huyền, xã Bắc Sơn là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi. Trước đây, gia đình chị đã nuôi lợn nhưng quy mô còn nhỏ. Năm 2024, nhờ được vay 50 triệu đồng từ NHCSXH, chị Huyền đã đầu tư mua lợn nái, mở rộng quy mô chăn nuôi. Chị Huyền cho biết: Nhờ có vốn vay, gia đình tôi có điều kiện đầu tư thêm lợn nái để chủ động con giống, phát triển chăn nuôi theo hướng ổn định hơn. Trung bình mỗi năm, lợn nái sinh sản 2 lứa, gia đình duy trì nuôi khoảng 35 con lợn thịt mỗi lứa, xuất bán ra thị trường 40 - 50 con/năm, nhờ đó gia đình thu về 200 triệu đồng/năm, tạo nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống và tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế.

Từ trồng cây ăn quả đến chăn nuôi, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được hình thành và phát triển, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động tại địa phương. Đối với nhiều hộ dân, nguồn vốn vay ưu đãi không chỉ giúp giải quyết khó khăn về tài chính ban đầu mà còn tạo điều kiện để họ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế hàng hóa. Qua đó, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn thu ổn định và cải thiện đời sống gia đình.

Theo số liệu của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ các chương trình cho vay của ngân hàng đạt trên 6.345 tỷ đồng với 68.237 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 71% (khoảng 4.557 tỷ đồng). Các hộ sử dụng vốn vay để trồng cây lâu năm (bạch đàn, thông, keo, hồi, quế...), trồng cây ăn quả (na, hồng, cam, quýt...), trồng hoa màu, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ các chương trình cho vay của ngân hàng đạt trên 6.345 tỷ đồng với 68.237 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 71% (khoảng 4.557 tỷ đồng). Các hộ sử dụng vốn vay để trồng cây lâu năm (bạch đàn, thông, keo, hồi, quế...), trồng cây ăn quả (na, hồng, cam, quýt...), trồng hoa màu, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trong phát triển sản xuất nông nghiệp, chi nhánh luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc rà soát nhu cầu, bình xét cho vay, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời và thuận lợi. Cùng với việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chi nhánh tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, trả lãi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giúp người dân phát triển sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách được thể hiện qua quy mô sản xuất nông nghiệp ngày càng được mở rộng. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân số tiền 973 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp cho 9.556 lượt khách hàng vay vốn, giúp bà con trồng, chăm sóc được trên 11.000 ha rừng, cây ăn quả và chăn nuôi trên 2.500 con gia súc, gia cầm.

Có thể thấy, từ những đồng vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả không chỉ giúp các hộ dân có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế. Thời gian tới, cùng với việc triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi, Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của tỉnh, từ đó thúc đẩy giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.