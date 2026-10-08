Vốn chính sách tiếp sức người dân vùng cao

Gia đình ông Sùng Mí Thà, dân tộc Mông, ở thôn Kho Tấu, xã Mèo Vạc, từng thiếu vốn đầu tư chăn nuôi. Tháng 7-2023, được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông mua bò về nuôi, vừa phục vụ cày nương, vừa phát triển kinh tế gia đình. Ông Thà chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi muốn nuôi bò nhưng chưa có tiền mua giống. Nhờ được vay vốn, gia đình đã mua được bò về nuôi. Không những thế, cán bộ ngân hàng còn thường xuyên đến thăm hỏi, nhắc nhở gia đình sử dụng vốn đúng mục đích”.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang giải ngân vốn vay ưu đãi cho người dân.

Còn tại xã biên giới Sơn Vĩ, nơi đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhu cầu vốn phát triển sản xuất còn lớn. Đến cuối tháng 9-2026, dư nợ tín dụng chính sách của xã đạt hơn 70,4 tỷ đồng, với 1.239 khách hàng; riêng cho vay hộ nghèo hơn 40,9 tỷ đồng, với 796 hộ. Đặc biệt, Sơn Vĩ có 5 hộ vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, với tổng dư nợ 500 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn đã giúp người vay có điều kiện đầu tư sản xuất, tạo thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Để người dân tiếp cận vốn thuận lợi, UBND xã Sơn Vĩ đã chỉ đạo các thôn, tổ chức đoàn thể rà soát nhu cầu, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Với người chấp hành xong án phạt tù, Công an xã nắm bắt hoàn cảnh, hỗ trợ tiếp cận chương trình. Sau giải ngân, các tổ chức nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp kiểm tra việc sử dụng vốn, nắm bắt khó khăn để hỗ trợ.

Đồng chí Sùng Mí Nô, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ cho biết: “Hỗ trợ sinh kế phải phù hợp với điều kiện, khả năng lao động của từng gia đình, vì vậy, chúng tôi quan tâm hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, gắn cho vay với hỗ trợ cách làm”. Theo đồng chí Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mèo Vạc, tính đến cuối tháng 9-2026, đơn vị quản lý tổng dư nợ hơn 534,9 tỷ đồng, với hơn 8.100 khách hàng. Các nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.