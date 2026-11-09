Vốn chính sách tiếp sức hộ nghèo

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Mường Lay giải ngân vốn tín dụng cho người dân trên địa bàn.

Gia đình anh Giàng A Vừ, bản Háng Mùa Lừ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế. Ngày 4/2/2026, gia đình anh được giải ngân 50 triệu đồng. Từ số tiền vay, anh đầu tư mua 3 con trâu phục vụ phát triển chăn nuôi. Đến nay, đàn trâu của gia đình đã tăng lên 4 con, sinh trưởng, phát triển tốt. Việc đầu tư chăn nuôi phù hợp với điều kiện của gia đình, tận dụng nguồn lực sẵn có, tạo cơ sở để từng bước phát triển kinh tế.

Anh Giàng A Vừ cho biết: Trước đây, kinh tế gia đình khó khăn, muốn đầu tư phát triển chăn nuôi nhưng không có vốn. Được Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) Mường Lay cho vay vốn hộ nghèo, gia đình có điều kiện mua trâu phát triển chăn nuôi. Đến nay, đàn trâu phát triển tốt, gia đình tôi sẽ tiếp tục chăm sóc để tăng đàn, cải thiện kinh tế.

Chăn nuôi trâu phát triển kinh tế được gia đình anh Giàng A Lễnh, bản Dế Da lựa chọn đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2024, gia đình anh được vay 100 triệu đồng, mua 6 con trâu. Sau thời gian chăm sóc, đàn trâu hiện đã tăng lên 8 con. Quy mô chăn nuôi từng bước mở rộng, tạo thêm nguồn lực để gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Từ những khoản vay sử dụng đúng mục đích, các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước gây dựng tài sản và cải thiện điều kiện sống. Mô hình phát triển kinh tế cụ thể như gia đình anh Vừ, anh Lễnh có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất cho hộ nghèo, tạo điều kiện để người dân lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế. Đây là một trong những giải pháp quan trọng được phường Mường Lay triển khai nhằm hỗ trợ người dân ổn định sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường Mường Lay đạt hơn 212 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Toàn phường có 2.085 hộ dư nợ, trong đó 408 hộ nghèo được vay vốn với tổng dư nợ gần 23 tỷ đồng. Hoạt động cho vay được triển khai thông qua 63 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 25 tổ dân phố, bản, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần hơn với người dân.

Từ nguồn vốn được tiếp cận, các hộ vay chủ động đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và các mô hình tạo thu nhập khác. Nhiều gia đình có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tận dụng lao động tại chỗ, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Đáng chú ý, trong số các hộ nghèo vay vốn đã có 84 hộ vươn lên thoát nghèo. Kết quả này cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Mường Lay cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, hướng dẫn các hộ lựa chọn phương án sản xuất phù hợp, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ phát huy hiệu quả thiết thực hơn khi gắn với nhu cầu sản xuất, điều kiện thực tế và sự chủ động vươn lên của từng hộ dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng cho vay, tăng cường hướng dẫn, giám sát sử dụng vốn là cơ sở để phường Mường Lay phát huy hiệu quả nguồn tín dụng chính sách, giúp hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.