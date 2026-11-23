Chủ động làm nghề...

Có trong tay kỹ thuật đan mây tre thủ công vào hàng "số má" của địa phương nhưng cuộc sống của gia đình bà Huỳnh Thị Kim Hai ở ấp Minh Tân, xã Châu Thành vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo túng. Được sự động viên của Hội phụ nữ xã, bà Hai đã mạnh dạn vay 70 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Châu Thành để thu mua nguyên vật liệu.

"Với những hộ nghèo như gia đình tôi, nguồn vốn ưu đãi vô cùng quan trọng. Có vốn, chúng tôi sẽ không bị đứt đoạn sản xuất và quan trọng nhất là đáp ứng được các đơn hàng và ổn định giá cả" - bà Hai chia sẻ.

Nia, rổ, thúng, ghế lót nồi là những sản phẩm gia đình bà Huỳnh Thị Kim Hai làm từ các loại nguyên liệu quen thuộc ở địa phương. Sau khi được NHCSXH Châu Thành giải ngân 70 triệu đồng, bà Hai đầu tư mua tre, trúc, lục bình và dây ràng để phục vụ sản xuất. Có nguyên liệu dự trữ, bà Hai chủ động hơn khi cần làm thêm hàng.

Bà Hai chia sẻ, "tôi có nghề nhưng kẹt tiền để mua nguyên liệu dự trữ nên khó chủ động được khối lượng công việc và thời gian làm hàng. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều bà con trong ấp".

Nguồn vốn ưu đãi giúp bà Huỳnh Thị Kim Hai (thứ hai từ trái qua) ở ấp Minh Tân, xã Châu Thành thoát nghèo và phát triển nghề truyền thống. Ảnh: T. Văn

Từ một hộ nghèo, gia đình bà Hai đã cải thiện đời sống, vươn lên thành hộ khá giả nhờ nghề đan lát thủ công. Câu chuyện của bà Hai cũng cho thấy vai trò của những người làm công tác tín dụng ở ấp cũng như sự kết nối với các hội đoàn thể nơi sinh sống đã giúp các hộ dân có điều kiện thuận lợi bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu vay vốn với Ngân hàng. Ngược lại, Ngân hàng thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn biết hộ đang làm nghề gì, thiếu vốn ở khâu nào... từ đó sẽ giúp quá trình xem xét nhu cầu vay gắn với phương án sử dụng tiền sát thực tế và khả thi hơn.

Tương tự, chị Ngô Thị Ngọt ở ấp Ngã Bát, xã An Minh lại cần tiền đúng thời điểm chuẩn bị vụ sản xuất 7 công ruộng lúa - tôm. Khoản vay 30 triệu đồng từ chương trình Cho vay giải quyết việc làm được chị dự tính dùng để cải tạo đất và mua thêm tôm giống. Với chị Ngọt cũng như nhiều người làm ruộng khác, thời điểm nhận vốn ảnh hưởng lớn đến việc cải tạo đất và thả giống. Có tiền khi vụ nuôi đã qua thời điểm thích hợp, chị sẽ phải tính lại cả kế hoạch đầu tư.

Hai khoản vay, hai cách làm ăn và hai nhịp thu hồi vốn khác nhau. Nghề đan có thể đem lại tiền từ từng đợt bán hàng. Với ruộng lúa - tôm, hộ vay phải chờ đến kỳ thu hoạch và còn chịu tác động của thời tiết, dịch bệnh, giá bán.

"Bởi vậy, khi xem xét hiệu quả một khoản vay, chúng tôi phải nhìn vào thời điểm đồng vốn đến tay người dân; phần chi phí giúp hộ trang trải và thời gian hộ có thể tạo ra nguồn thu để trả nợ như thế nào... Có như vậy mới giúp bà con gia tăng được giá trị của đồng vốn" - Giám đốc NHCSXH An Giang Đoàn Công Thiệt cho biết.

Và chủ động tổ chức cuộc sống

Với hộ nghèo, cải thiện thu nhập có ý nghĩa trước hết ở những khoản chi hàng ngày. Có một công việc đều hơn, giúp gia đình chủ động tiền sinh hoạt. Một vụ sản xuất có lãi tạo điều kiện giữ lại một phần để mua giống, vật tư cho vụ sau. Khi có khoản dự phòng, người dân cũng có thêm khả năng xoay xở trước những việc như đau ốm, sửa nhà hoặc chi phí học tập của con.

Tại An Giang, nhu cầu vốn trải rộng từ mua nguyên liệu, giống và vật tư đến học tập, nước sạch và vệ sinh. Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2026 của Chi nhánh NHCSXH tỉnh ghi nhận từ đầu năm đến ngày 31/10, có hơn 63.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn tín dụng chính sách. Trong đó có 376 lượt hộ nghèo, 1.545 lượt hộ cận nghèo và 8.289 lượt hộ mới thoát nghèo. Số lượt vay của nhóm mới thoát nghèo cho thấy nhu cầu vốn vẫn tiếp tục sau khi điều kiện sống của hộ đã được cải thiện. Nhiều gia đình còn phải duy trì nghề, đầu tư cho vụ tiếp theo hoặc củng cố nguồn thu mới hình thành.

Cũng theo Báo cáo, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ 13.527 lao động có việc làm, hơn 3.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập và hỗ trợ xây dựng gần 29.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Mỗi chương trình cho vay đáp ứng một nhu cầu khác nhau. Vốn học tập giúp gia đình thu xếp chi phí để con tiếp tục đến trường. Công trình nước sạch, vệ sinh cải thiện một điều kiện thiết yếu ngay tại nhà. Vốn sản xuất và việc làm giúp hộ tạo thu nhập để từng bước tự đáp ứng những nhu cầu đó.

An Giang sau hợp nhất trải từ đồng bằng, vùng biên giới đến biển đảo và ở mỗi nơi, điều kiện làm ăn và khả năng tiếp cận vốn cũng có sự khác biệt đáng kể. Ở nơi người dân sống phân tán, một điểm giao dịch gần nơi cư trú giúp việc làm thủ tục, nhận vốn, trả nợ và gửi tiết kiệm thuận tiện hơn.

Ở nơi sinh kế phụ thuộc mùa vụ, lịch giao dịch ổn định giúp người vay chủ động tính thời điểm mua giống, vật tư. Khoảng cách đến điểm giao dịch và thời gian hoàn tất thủ tục vì thế đều ảnh hưởng đến khả năng sử dụng đồng vốn đúng lúc. Như gia đình bà Hai chẳng hạn, khoản vay 70 triệu đồng đến đúng lúc, giúp bà Hai thu gom được nguyên liệu với giá cả hợp lý, đáp ứng đơn hàng, bảo đảm duy trì việc làm và ổn định thu nhập.