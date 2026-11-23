Phát huy sức mạnh tập thể

Tại ấp Hòn Me, xã Hòn Đất, trái xoài cát Hòa Lộc là sản phẩm của Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất. Trước khi Hợp tác xã hình thành, các hộ sản xuất riêng lẻ gặp khó khăn trong việc xây dựng nhãn hiệu chung cho sản phẩm địa phương. Việc liên kết tạo cơ sở để các hộ tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm dưới tên chung. Với hộ có ít vốn, khả năng tham gia vào một phương thức sản xuất đã có người cùng làm và có sản phẩm được nhận diện là một điều kiện đáng kể khi quyết định đầu tư.

Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách ở Hòn Đất ghi nhận, một số hộ thành viên tiếp cận vốn ưu đãi để cải tạo vườn, mua vật tư, bao trái và xử lý ra hoa nghịch vụ. Đây đều là những khoản chi phát sinh trước khi có tiền bán xoài. Người trồng có thêm khả năng thực hiện các công đoạn đúng thời điểm nhưng hiệu quả cuối vụ còn phụ thuộc vào năng suất, chất lượng trái, giá bán và chi phí bỏ ra. Nếu một vụ có doanh thu khá mà chi phí tăng mạnh, phần thực thu của hộ có thể vẫn thấp.

"Vì vậy, khi đánh giá một mô hình giảm nghèo, thu nhập sau chi phí và khả năng duy trì sản xuất qua nhiều vụ, sẽ có giá trị hơn con số doanh thu của riêng một mùa" - Giám đốc Đoàn Công Thiệt chia sẻ.

Nguồn vốn ưu đãi luôn được NHCSXH An Giang đáp ứng kịp thời. Ảnh: T. Văn

Thực tế hoạt động tín dụng chính sách ở Hòn Đất đã gợi mở cách làm cho những nơi có điều kiện phù hợp: Ngân hàng giải quyết nhu cầu vốn của từng hộ; hợp tác xã hỗ trợ các thành viên tổ chức sản xuất và xây dựng nhãn hiệu chung; chính quyền và các tổ chức ở cơ sở nắm nhu cầu của hộ, kết nối với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nghề hoặc phát triển sản phẩm tại địa phương... Mỗi phần việc sẽ phát huy tác dụng tốt hơn khi được thực hiện đúng thời điểm. Hộ có vốn trước vụ sản xuất, được hướng dẫn ở khâu cần thiết và có kênh bán hàng phù hợp sẽ có thêm cơ hội tăng thu nhập.

Ở xã Tri Tôn, địa bàn biên giới có đông đồng bào Khmer sinh sống, việc triển khai cho vay được dựa trên điều kiện của từng hộ. Gia đình có đất và lao động, khi có nhu cầu sẽ được NHCSXH cho vay vốn để mua giống, vật tư hoặc mở rộng sản xuất. Hộ thiếu đất sản xuất có thể cần học nghề, tìm việc làm hoặc phát triển một nghề có sẵn tại nhà. Với những gia đình còn thiếu nước sinh hoạt hoặc gặp khó khăn về chi phí học tập, khoản vay đáp ứng nhu cầu thiết yếu sẽ giúp bà con bảo đảm điều kiện sinh sống tốt hơn.

Có thể thấy, sự khác biệt giữa vùng biên giới, vùng sản xuất nông nghiệp và biển đảo là cơ sở để lựa chọn chương trình vay và hình thức hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn. Nắm chắc được điều này, Tri Tôn đã giúp các hộ dân khó khăn phát huy tối đa giá trị vốn tín dụng chính sách, góp phần thiết thực vào quá trình đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất lương thực, mở mang nghề truyền thống, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng/năm.

Giữ vững vai trò "đòn bẩy"

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hiện có khoảng 472.132 người, chiếm 9,53% dân số toàn tỉnh, trong đó dân tộc Khmer 399.002 người. Sau rà soát, phân định địa bàn giai đoạn 2026-2030, có 307 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 127 thôn đặc biệt khó khăn. Có 35 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm 15 xã khu vực I, 07 xã khu vực II và 13 xã khu vực III. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh hiện là 1,03%, trong đó, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số là 2,53%.

Những con số này cho thấy, sự cần thiết của việc xem xét riêng điều kiện sinh kế và mức thiếu hụt dịch vụ ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số khi bố trí nguồn lực.

Trước thực tế đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Triển khai Nghị quyết, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương làm rõ nhu cầu của mình đang thiếu nguồn vốn sản xuất, thiếu việc làm hay thiếu dịch vụ thiết yếu và nguồn lực nào có thể giúp giải quyết từng nhu cầu. Nếu xác định tốt khâu này, vốn vay có thể phát huy hiệu quả tốt hơn khi được triển khai cùng với một chương trình hỗ trợ phù hợp.

Giám đốc NHCSXH An Giang Đoàn Công Thiệt chia sẻ, điều khác biệt của tín dụng chính sách nằm ở mục tiêu nhân văn và cách tổ chức thực hiện sát cơ sở, gần người dân. Hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ được tiếp cận thuận lợi vốn ưu đãi mà còn được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống chính quyền xã, phường, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm vay vốn. Bởi vậy, vốn không bị "thả nổi" mà luôn gắn với trách nhiệm sử dụng vốn, trả nợ và lồng ghép với các chương trình khác.

Ở An Giang, sau sáp nhập yêu cầu này càng trở nên quan trọng. Địa bàn rộng hơn, số lượng đối tượng thụ hưởng lớn hơn, khoảng cách vùng miền cách xa hơn nên nếu không có mạng lưới tín dụng chính sách bám cơ sở, gắn bó đồng bào vùng sâu, vùng xa sẽ gặp khó khăn hơn. Chính vì vậy, NHCSXH chú trọng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn để làm "cầu nối" đưa nguồn vốn đến đúng địa chỉ nhanh nhất.

Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang Đoàn Công Thiệt khẳng định, cuộc hành trình của tín dụng chính sách trên vùng đất tận cùng phía Tây Nam Tổ quốc đã làm tốt vai trò "đòn bẩy" đối với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trên chặng đường mới, NHCSXH tỉnh sẽ duy trì mạch chảy vốn tín dụng ưu đãi thông suốt, ổn định, giữ vững vai trò điểm tựa giúp người dân thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Cùng với đó, tiếp tục triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; tập trung huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa vốn chính sách đến gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.