Địa phương chủ động bố trí vốn

Đến ngày 30/6/2026, phường Tô Châu có hơn 180,6 tỷ đồng dư nợ tín dụng chính sách, với 3.197 khách hàng còn dư nợ. Trong 6 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt hơn 34,8 tỷ đồng, giúp 472 lượt hộ vay tiếp cận vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện điều kiện sống. Với quy mô ấy, chất lượng hoạt động phụ thuộc vào công việc thường xuyên của chính quyền phường, phòng giao dịch NHCSXH, các hội, đoàn thể và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Sau hợp nhất, An Giang tiếp tục triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW (Chỉ thị) của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 30/12/2025 để tiếp tục thực hiện chủ trương này trên địa bàn. Tại Tô Châu, việc triển khai Chỉ thị đã được đưa vào nội dung giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, cùng với việc kiện toàn tổ chức ở cơ sở và phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể nhận ủy thác với phòng giao dịch.

Cán bộ NHCSXH An Giang luôn bám sát địa bàn, cùng người dân phát huy giá trị đồng vốn. Ảnh: Thành Văn

Về nguồn lực, Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026 của HĐND tỉnh quy định cơ chế bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Nguồn thực hiện có thể được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và từ các nguồn khác theo quy định. Nghị quyết cũng quy định việc tiếp tục quản lý, sử dụng và quay vòng phần vốn địa phương đã ủy thác trước đó. Cơ chế này giúp địa phương có căn cứ bố trí vốn qua từng kỳ ngân sách, đồng thời duy trì nguồn cho vay từ các khoản đã thu hồi.

Theo Báo cáo tháng 10/2026 của Chi nhánh NHCSXH An Giang, đến ngày 31/10, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt khoảng 15.174,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt gần 2.266 tỷ đồng, tăng khoảng 956,5 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm gần 15% tổng nguồn vốn. Ngoài nguồn vốn cân đối từ Trung ương và vốn ngân sách địa phương, Chi nhánh NHCSXH An Giang còn huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Việc bố trí nguồn cho vay cũng được thiết kế đối với hộ gia đình cư trú hợp pháp tại các phường, đặc khu có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh đáp ứng điều kiện của Nghị quyết. Chính sách này nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, giải quyết nhu cầu cơ bản về nhà ở cho người khó khăn, đồng thời, giúp cơ quan chức năng cũng như NHCSXH có thêm căn cứ xác định đối tượng và bố trí nguồn vay.

Ngân hàng theo sát khoản vay

Như nhiều địa phương khác, ở An Giang, một hộ có nhu cầu vay thường bắt đầu từ Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Qua tổ, bà con được hướng dẫn làm hồ sơ và tham gia bình xét. Chính quyền cơ sở phối hợp rà soát, xác nhận đối tượng theo quy định. NHCSXH thực hiện nghiệp vụ cho vay, còn các hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn tiếp tục nắm tình hình sau giải ngân. Khi một hộ thay đổi nơi cư trú, đi làm ăn xa hoặc gặp khó khăn trong sản xuất, thông tin từ cơ sở giúp hệ thống NHCSXH sớm xác định tình trạng khoản vay và có hướng xử lý phù hợp.

Tại Tô Châu, đoàn giám sát của Ban đại diện NHCSXH tỉnh đã đối chiếu hồ sơ với thực tế tại các hộ. Kết quả kiểm tra ghi nhận đa số hộ được kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích và chấp hành nghiêm việc trả nợ, trả lãi. Đến cuối tháng 6/2026, nợ quá hạn trên địa bàn phường chiếm khoảng 0,30% tổng dư nợ. Việc giám sát giúp Ngân hàng kiểm tra được những chi tiết mà báo cáo tổng hợp khó phản ánh như: tiền vay đã dùng vào việc gì, hộ còn duy trì phương án làm ăn hay đã thay đổi, vướng mắc đang xảy ra ở đâu.

Ở quy mô toàn tỉnh, Báo cáo của Chi nhánh ghi nhận đến cuối tháng 10/2026 có 304.382 khách hàng còn dư nợ, với tổng dư nợ khoảng 15.144,1 tỷ đồng. Nợ quá hạn chiếm 1,39%. Nếu tính cả nợ khoanh, tỷ lệ là 2,68%. Báo cáo cũng chỉ ra khó khăn trong việc theo dõi khách hàng đi làm ăn xa hoặc thường xuyên thay đổi nơi ở. Cùng một biểu hiện chậm trả, có hộ đang gặp khó khăn tạm thời và có khả năng trả dần, có trường hợp cần xác minh lại nơi cư trú. Việc nắm bắt đúng hoàn cảnh từng hộ quan trọng đối với cả chất lượng tín dụng và quyền lợi của người vay.

Trong chương trình công tác cuối năm, Chi nhánh NHCSXH An Giang đặt nhiệm vụ củng cố các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tập huấn cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác, cập nhật thông tin khách hàng và duy trì các điểm giao dịch ở cơ sở. Giám đốc Đoàn Công Thiệt cho biết, những việc này có quan hệ trực tiếp với nhau. Điểm giao dịch gần dân giúp người vay thuận tiện thực hiện nghĩa vụ. Tổ vay vốn nắm được biến động của hộ giúp phòng giao dịch xử lý sớm những khoản có nguy cơ quá hạn. Khi vốn được thu hồi và quay vòng đúng quy định, một khoản vay hoàn thành lại tạo cơ hội cho hộ khác đang cần vốn.