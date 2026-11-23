Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ gia đình tại xã Đàm Thủy có thêm điều kiện đầu tư phát triển các mô hình du lịch, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cửa hàng cho thuê trang phục kết hợp trang điểm của chị Nông Thị Thanh thu hút đông đảo du khách khi đến tham quan thác Bản Giốc, góp phần đa dạng hóa hình thức trải nghiệm du lịch tại địa phương. Chị Thanh cho biết: Gia đình tôi làm du lịch từ năm 2021. Những năm gần đây, nhận thấy tiềm năng từ nhu cầu trải nghiệm văn hóa, chụp ảnh của du khách, tôi đầu tư mua sắm trang phục, phụ kiện, mỹ phẩm và thuê địa điểm kinh doanh, trong đó, có 200 triệu đồng vốn vay từ Chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH. Cửa hàng có nhiều loại trang phục dân tộc, nổi bật là trang phục truyền thống dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, đáp ứng nhu cầu thuê trang phục, trải nghiệm và chụp ảnh của du khách. Vào cuối tuần, lễ, Tết, cửa hàng đón khoảng 40 lượt khách/ngày. Hoạt động kinh doanh ngày càng ổn định không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc địa phương đến với du khách.

Tham quan thác Bản Giốc, chị Lý Thị Nhưng, du khách đến từ Quảng Ninh hào hứng chia sẻ: Lần đầu đến thác Bản Giốc, tôi thấy cảnh sắc thiên nhiên ở đây rất đẹp. Tôi thuê những bộ trang phục truyền thống của dân tộc địa phương để lưu giữ những kỷ niệm của chuyến đi. Không chỉ giúp tôi có những bức ảnh đẹp mà còn mang đến trải nghiệm thú vị, hiểu hơn về nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của người dân nơi đây. Dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc là một điểm nhấn hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trải nghiệm, tạo dấu ấn riêng cho hành trình khám phá thác Bản Giốc.

Du khách thuê trang phục truyền thống tại Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy.

Không chỉ dịch vụ cho thuê trang phục, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đàm Thủy đầu tư mô hình lưu trú, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Chị Ngọc Thị Ngọn, xóm Bản Giốc cho biết: Gia đình tôi làm du lịch cộng đồng từ năm 2017, năm 2022 chuyển sang phát triển homestay quy mô hộ gia đình. Gia đình vay 200 triệu đồng từ Chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH cải tạo, xây dựng nhà ở theo kiến trúc nhà sàn đá cổ, sử dụng mái ngói, gỗ, tạo không gian lưu trú gần gũi với thiên nhiên, mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Vào mùa cao điểm du lịch, cơ sở đón hơn 1.000 lượt khách. Bên cạnh dịch vụ lưu trú, gia đình tổ chức phục vụ ăn uống theo nhu cầu, giới thiệu những món ăn đặc sản, nét ẩm thực đặc sắc của Cao Bằng.

Những mô hình kinh doanh dịch vụ đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Đàm Thủy. Từ lợi thế cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống, địa phương từng bước hình thành hệ thống dịch vụ đa dạng, từ lưu trú, ăn uống đến trải nghiệm văn hóa, mua sắm và các hoạt động phục vụ tham quan.

Xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã Đàm Thủy tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối các điểm tham quan, cảnh quan sinh thái khu vực biên giới; khuyến khích người dân phát triển các loại hình dịch vụ gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đến nay, xã có 41 cơ sở lưu trú, trong đó có 28 homestay; 9 nhà hàng, cơ sở ăn uống cùng hơn 100 kiốt kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Trong 10 tháng năm 2026, xã đón hơn 200.000 lượt khách.

Đến ngày 6/11/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách tai xã Đàm Thủy đạt 75,935 tỷ đồng, với 934 khách hàng vay vốn thông qua 16 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn được triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.