Vốn chính sách tạo đà cho thanh niên lập nghiệp

Anh Bạc Cầm Sáng, bản Nỏng, xã Búng Lao chăm sóc vườn cam.

Xã Búng Lao hiện có hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên. Nhiều người đang sử dụng vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi, trồng trọt và xây dựng mô hình kinh tế gia đình. Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phát triển kinh tế, Đoàn xã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tập trung vào phát triển cây cà phê.

Có sức lao động, có đất sản xuất nhưng để đầu tư một mô hình kinh tế cần nguồn vốn không nhỏ. Đó cũng từng là khó khăn của anh Bạc Cầm Sáng, bản Co Nỏng, xã Búng Lao khi mở rộng quy mô sản xuất. Thông qua tổ chức Đoàn và tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương, anh Sáng được vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; giúp anh chủ động trong kế hoạch phát triển kinh tế. Có vốn, anh đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả và trồng cà phê...

Mô hình trồng cà phê của gia đình anh Bạc Cầm Sáng phát triển tốt nhờ vốn tín dụng chính sách.

Để những đoàn viên như anh Sáng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, tổ chức Đoàn ở cơ sở giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền chính sách, nắm bắt nhu cầu vay vốn và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội đưa nguồn vốn vay đến đúng đối tượng. Tại xã Búng Lao, Đoàn Thanh niên xã đang nhận ủy thác, quản lý 20 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 50 tỷ đồng. Cùng với tham gia bình xét cho vay, Ban chấp hành Đoàn xã còn trực tiếp kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân, qua đó nắm bắt tình hình sản xuất và những khó khăn của người vay.

Anh Lò Văn Dương, Bí thư Đoàn xã Búng Lao cho biết: “Sau khi Ngân hàng giải ngân, trong vòng 30 ngày, Đoàn xã sẽ phối hợp kiểm tra việc sử dụng vốn để bảo đảm đúng mục đích. Ngay từ đầu năm, chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo từng quý để kịp thời nắm tình hình ở các tổ”.

Không riêng Búng Lao, ở nhiều địa bàn vùng cao, biên giới trong tỉnh, nguồn vốn chính sách đang tạo điều kiện để thanh niên lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp. Đơn cử như xã Nậm Kè, tổ chức Đoàn thường xuyên nắm bắt nhu cầu của đoàn viên, thanh niên, chủ động hướng dẫn các quy trình, thủ tục vay vốn và theo dõi quá trình sử dụng vốn sau giải ngân.

Theo anh Lò Văn Thắng, Bí thư Đoàn xã Nậm Kè, không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên vay được vốn, mà phải làm sao để khoản vay tạo ra nhiều sinh kế ổn định. Anh Thắng chia sẻ: “Sau khi giải ngân, Đoàn phối hợp kiểm tra, nhắc nhở người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Qua thực tế, nhiều đoàn viên, thanh niên đã có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo thêm thu nhập và ổn định cuộc sống tại địa phương”.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng kiểm tra việc sử dụng vốn tại xã Búng Lao.

Đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức Đoàn toàn tỉnh đạt hơn 1.365 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng dư nợ ủy thác toàn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên, với 17.758 hộ còn dư nợ. Riêng 8 tháng đầu năm, doanh số cho vay qua Đoàn Thanh niên đạt 335 tỷ đồng, với 4.108 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Toàn tỉnh hiện có 511 tổ tiết kiệm và vay vốn do tổ chức Đoàn quản lý, thực hiện các nội dung ủy thác, ủy nhiệm theo quy định.

Quy mô dư nợ tăng, đòi hỏi công tác quản lý, giám sát nguồn vốn ngày càng phải chặt chẽ. Tại các xã như: Mường Nhé, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Toong, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Nhé thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn kiểm tra hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, theo dõi việc sử dụng vốn sau giải ngân. Anh Mào Văn Tuấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Nhé cho biết: Phần lớn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với tổ chức Đoàn nâng cao chất lượng các tổ vay vốn, tăng cường kiểm tra sau cho vay, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng an toàn, hiệu quả.

Thực tế ở cơ sở cho thấy, trong điều kiện khả năng tích lũy ban đầu còn hạn chế, tín dụng chính sách đang tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn có vốn đầu tư phát triển sản xuất. Để đồng vốn phát huy hiệu quả lâu dài, vai trò của tổ chức Đoàn không thể chỉ dừng ở việc đưa vốn đến với đoàn viên, mà còn bám sát vào các hoạt động, phong trào thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ người trẻ lựa chọn mô hình phù hợp và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất.

Anh Lò Xuân Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho rằng: Với hơn 1.365 tỷ đồng dư nợ đang nhận ủy thác, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong quản lý nguồn vốn là rất lớn. Tỉnh đoàn xác định phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong quá trình sử dụng vốn. Quan trọng hơn, nguồn vốn cần gắn với những mô hình kinh tế phù hợp, giúp thanh niên có việc làm, có thu nhập và từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế tại địa phương.