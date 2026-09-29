Vốn chính sách mở lối thoát nghèo tại vùng biên giới Sơn Hồng

Mô hình chăn nuôi hươu của gia đình chị Cao Thị Ngọc ở thôn Đại Lĩnh (xã Sơn Hồng).

Từ hộ nghèo vươn lên bằng vốn ưu đãi

Ở xã biên giới Sơn Hồng, những con trâu, bò và đàn hươu đang trở thành sinh kế của nhiều hộ dân sau khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Với những gia đình từng gặp khó khăn về vốn sản xuất, khoản vay ưu đãi đã giúp họ có điều kiện bắt đầu hoặc mở rộng mô hình chăn nuôi.

Gia đình ông Trần Nhật Lệ ở thôn Trung Lĩnh đã nhiều năm gắn với chăn nuôi. Những con trâu, con bò sinh sản trở thành nguồn thu nhập của gia đình. Nhớ lại quá trình phát triển kinh tế, ông Lệ cho biết năm 2024, gia đình vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi trâu sinh sản.

Sau đó, gia đình tiếp tục vay 50 triệu đồng để nuôi bò và 20 triệu đồng thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Với một gia đình còn nhiều khó khăn, những khoản vay ấy tạo thêm điều kiện để đầu tư sản xuất, cải thiện sinh hoạt.

Theo ông Lệ, trước khi tiếp cận nguồn vốn, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhất là các khoản chi phí cho con cái học hành. Khi có vốn đầu tư chăn nuôi, gia đình có thêm nguồn thu từ bán trâu, bò giống và từng bước ổn định cuộc sống.

“Nhờ nguồn vốn vay, gia đình đã tập trung vào chăn nuôi. Hàng năm, tiền bán trâu, bò mang lại nguồn thu khoảng 20-30 triệu đồng. Lãi suất thấp hơn so với mặt bằng chung nên việc trả lãi hằng tháng cũng nhẹ hơn”, ông Lệ chia sẻ.

Nguồn vốn chính sách cũng giúp gia đình chị Cao Thị Ngọc, thôn Đại Lĩnh, xã Sơn Hồng thay đổi cuộc sống. Năm 2018, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn để chăn nuôi trâu sinh sản. Đến năm 2023, gia đình chị thoát nghèo. Năm 2024, chị tiếp tục vay 50 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm để đầu tư chăn nuôi hươu.

Nguồn vốn vay ưu đãi giúp người dân vùng biên giới Sơn Hồng phát triển các mô hình chăn nuôi.

“Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi phát triển kinh tế, thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn. Hiện gia đình tiếp tục vay vốn để chăn nuôi, từng bước phát triển kinh tế gia đình”, chị Ngọc cho biết.

Tại Sơn Hồng, nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai thông qua sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn. Chị Hồ Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Hồng, cho biết các tổ chức hội thường xuyên tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đồng thời kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân.

“Đến nay, trên địa bàn xã có gần 69 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách với gần 700 hộ vay, tăng gần 10 tỷ đồng so với đầu năm 2024. Sau khi tiếp cận nguồn vốn, đời sống người dân ổn định và khấm khá hơn, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo”, chị Hồ Thị Thắm thông tin.

Đưa nguồn vốn đến gần hơn với người dân vùng biên

Sơn Hồng là xã miền núi, biên giới có địa bàn rộng, đời sống người dân còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, rừng và vườn đồi. Trong định hướng phát triển kinh tế, địa phương xác định rừng, vườn đồi cùng các vật nuôi chủ lực như hươu là những hướng quan trọng để tạo sinh kế cho người dân. Đối với một xã miền núi, biên giới, việc đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu có ý nghĩa trực tiếp với quá trình phát triển sinh kế của người dân.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng Nguyễn Minh Tuấn cho biết, địa phương hiện còn 114 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó 55 hộ nghèo, chiếm 2,77%; 59 hộ cận nghèo, chiếm 7,9%. Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, người dân đã xây dựng các mô hình sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, xã tiếp tục đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội quan tâm bố trí nguồn vốn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, thực hiện bình xét cho vay công khai, minh bạch. Nguồn vốn được định hướng ưu tiên cho các mô hình có tiềm năng phát triển, đồng thời tạo cơ hội để các hộ dân có nhu cầu chính đáng được tiếp cận.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ gia đình ở vùng biên Hà Tĩnh đã vươn lên thoát nghèo.

Không dừng ở một vài mô hình chăn nuôi, nguồn vốn tín dụng chính sách đang được triển khai trên nhiều chương trình, hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau.

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Sơn, trong năm 2025, đơn vị giải ngân 302 tỷ đồng, cho 4.081 lượt hộ vay vốn. Trong 9 tháng năm 2026, số tiền giải ngân đạt 215 tỷ đồng, với 2.799 lượt hộ được vay. Nguồn vốn tập trung vào các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh, sinh viên và nhà ở.

Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Sơn đạt 837 tỷ đồng, với hơn 8.600 hộ đang vay vốn. Đây là nguồn lực để người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Bà Đào Thị Thái Bình, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Sơn, cho biết đặc thù của địa bàn miền núi, vùng biên là diện tích rộng, dân cư phân tán, một số khu vực còn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Vì vậy, để nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu, ngân hàng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức hội ngay từ cơ sở.

“Điểm đặc thù của tín dụng chính sách ở Hương Sơn là không chờ người dân tìm đến ngân hàng mà ngân hàng phải chủ động đưa chính sách đến cơ sở, đến từng thôn, từng tổ dân phố và từng hộ có nhu cầu”, bà Bình cho biết.

Thông qua các Điểm giao dịch xã, người dân có thể thực hiện giao dịch ngay tại địa bàn sinh sống, giảm thời gian và chi phí đi lại. Cùng với đó, các tổ chức hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ người dân sử dụng vốn đúng mục đích.

Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Sơn Đào Thị Thái Bình, hiệu quả của tín dụng chính sách không nên chỉ nhìn ở số tiền đã giải ngân, mà quan trọng hơn là đồng vốn sau khi đến tay người dân có tạo ra sinh kế và cải thiện cuộc sống hay không. Qua các chương trình tín dụng, nhiều hộ có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, sản xuất, kinh doanh nhỏ và mở rộng ngành nghề, qua đó tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình, từng bước nâng cao thu nhập.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị Cao Thị Ngọc ở thôn Đại Lĩnh (xã Sơn Hồng) đã vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Sơn tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát nhu cầu vay vốn, ưu tiên các mô hình tạo việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập; đồng thời tăng cường kiểm tra sau vay, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn.