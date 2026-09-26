Vốn chính sách mở hướng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho các hộ dân

Thêm lực để phát triển kinh tế

Vài năm trước, chị K’Diệp (xã Hiệp Thạnh) được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Từ số tiền vay, chị Diệp đã cải tạo lại vườn cà phê lâu năm của gia đình.

Theo chị K’Diệp, nhiều hộ dân trên địa bàn khó tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng thương mại do điều kiện về tài sản thế chấp. Việc Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện vay với lãi suất ưu đãi đã giúp chị có thêm nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế.

“Thời điểm vay vốn, giá cà phê tăng cao kéo theo chi phí giống, phân bón và đầu tư cũng tăng. Nếu không được vay vốn ưu đãi, gia đình tôi khó có điều kiện đầu tư để trồng mới, cải tạo lại vườn cà phê”, chị K’Diệp chia sẻ và nói thêm, bước đầu nguồn vốn đã phát huy hiệu quả, giúp gia đình có thu nhập ổn định và mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất.

Tính đến tháng 8/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 20.000 tỷ đồng, với hơn 286.300 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Tại xã Quảng Hòa, nguồn vốn chính sách được triển khai đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chương trình cho vay đáp ứng nhiều nhu cầu, từ phát triển sản xuất, tạo việc làm, chăn nuôi, trồng trọt đến cải thiện nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân xã Quảng Hòa

Đối với các hộ dân, việc có thêm nguồn lực đầu tư đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất. Đặc biệt, nguồn vốn ưu đãi giúp người dân có điều kiện chủ động hơn trong đầu tư cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập.

Anh Sùng Văn Dậu, thôn 4, xã Quảng Hòa chia sẻ: “Trước đây, muốn mở rộng làm ăn nhưng không có đủ vốn nên gia đình phải tính toán từng khoản. Từ khi được vay vốn, việc đầu tư thuận lợi hơn, chúng tôi cũng không bị áp lực lớn về lãi suất”.

Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn

Tỉnh Lâm Đồng đang duy trì hoạt động của 329 điểm giao dịch tại 124 xã, phường và đặc khu, cùng 6.427 tổ tiết kiệm và vay vốn. Mạng lưới giao dịch rộng khắp giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Đặc biệt, hiện nay các thủ tục được thực hiện theo hướng đơn giản, công khai, tạo điều kiện để người dân nhanh chóng tiếp cận vốn và chủ động đầu tư sản xuất.

Chị Siu H’Mơ cho biết, thủ tục vay vốn đơn giản, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận chính sách

Chị Siu H’Mơ (xã Quảng Khê) cho biết: “Tôi thấy thủ tục vay vốn rất đơn giản, không đòi hỏi nhiều giấy tờ. Nhờ vậy, người dân, đặc biệt là các hộ còn khó khăn, thuận tiện hơn khi tiếp cận nguồn vốn”.

Không chỉ tập trung nguồn vốn cho các đối tượng chính sách, tỉnh Lâm Đồng còn ban hành Nghị quyết số 71/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lâm Đồng (có hiệu lực từ 1/1/2026), tạo thêm cơ hội để nhiều người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Các tổ tiết kiệm và vay vốn được tập huấn, hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn

Theo đó, chính sách cho vay từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội được mở rộng về đối tượng, thời hạn và lãi suất. Điều này đã giải quyết nhu cầu thiết yếu về vay vốn để người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã ủy thác 391 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nâng tổng nguồn vốn lên 2.606 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn ủy thác đã giải ngân hơn 376 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 4.300 lượt hộ có thêm nguồn lực phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Người dân tìm hiểu về nguồn vốn tín dụng chính sách

Thực tế cho thấy, tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, tạo việc làm, cải thiện sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập.

Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, đa dạng hóa các chương trình cho vay, cùng với tăng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đã góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân.

Tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

Để các chính sách tín dụng thực sự phát huy hiệu quả, trở thành “đòn bẩy” hỗ trợ các nhóm khó khăn, yếu thế vươn lên, ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng cho rằng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách giữ vai trò quan trọng.

Theo ông Sơn, các địa phương cần đẩy mạnh thông tin về các chương trình tín dụng chính sách, từ đối tượng, điều kiện, quy trình vay đến cách thức sử dụng vốn, bảo đảm người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, giúp người dân chủ động tiếp cận đúng chương trình, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tạo sinh kế ổn định và từng bước nâng cao đời sống. Ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng