Cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn, công tác quản lý, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả đang tạo thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Hỷ kiểm tra, nắm bắt hiệu quả sử dụng vốn vay tại mô hình phát triển kinh tế của người dân.

Nhiều mô hình kinh tế vươn lên từ vốn vay ưu đãi

Từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết, ở xóm Đèo Ngà, xã Dân Tiến, đã có nguồn thu nhập từ chăn nuôi và trồng chè. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện để gia đình từng bước mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện đời sống.

Năm 2024, gia đình bà Tuyết được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay 100 triệu đồng để phát triển chăn nuôi bò. Có vốn, bà chủ động mua con giống, tổ chức chăm sóc đàn vật nuôi theo hướng lâu dài. Sau hơn một năm, gia đình bán được 4 con bê, thu về hơn 80 triệu đồng.

Kết quả bước đầu giúp gia đình có thêm điều kiện tái đầu tư, tiếp tục mở rộng chăn nuôi. Cùng với đó, gia đình tập trung chăm sóc 7 sào chè, duy trì nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, mô hình kinh tế mang lại thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Từ chỗ thiếu vốn, sản xuất còn nhỏ lẻ, gia đình bà Tuyết đã chủ động hơn trong tổ chức sản xuất và tính toán hướng phát triển kinh tế. Khoản vay ưu đãi ban đầu tạo điều kiện để gia đình hình thành nguồn thu, tích lũy và từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

“Gia đình tôi mong muốn tiếp tục mở rộng chăn nuôi, tiến tới phát triển thành trang trại bò để có thêm thu nhập, ổn định kinh tế lâu dài”, bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.

Đàn bò 8 con của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết, ở xóm Đèo Ngà, xã Dân Tiến, mang lại thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tạo điều kiện cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Dân Tiến phát triển sản xuất, kinh doanh. Với tổng dư nợ hiện đạt trên 200 tỷ đồng, các chương trình cho vay ưu đãi góp phần giải quyết nhu cầu vốn, hỗ trợ người dân xây dựng và mở rộng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Thông qua nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư con giống, cây trồng, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Hiệu quả tín dụng chính sách còn được phản ánh qua kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Ông Trần Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến, cho biết: “Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ rất tốt cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trong năm 2026, nhưng qua rà soát đã giảm gần 1,7%, vượt chỉ tiêu đề ra”.

Kết quả này cho thấy, khi nguồn vốn được đưa đến đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các địa phương duy trì kết quả giảm nghèo theo hướng bền vững.

Nếu gia đình bà Tuyết là minh chứng cho hiệu quả mở rộng sản xuất từ vốn vay ưu đãi, thì câu chuyện của anh Dương Văn Tài, ở xóm Lâu Thượng, xã Võ Nhai, cho thấy vai trò đồng hành lâu dài của tín dụng chính sách đối với các hộ nghèo.

Là người dân tộc Mông, gia đình anh Tài từng thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm. Điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn vốn tích lũy hạn chế khiến việc phát triển sản xuất gặp nhiều trở ngại.

Trong quá trình vươn lên phát triển kinh tế, gia đình anh đã ba lần tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH. Qua mỗi lần vay, anh tập trung đầu tư sản xuất, từng bước tạo nguồn thu và thực hiện nghĩa vụ trả nợ để tiếp tục tiếp cận nguồn vốn khi có nhu cầu.

Từ chăn nuôi bò, lợn, gà đến trồng ngô và các loại cây trồng khác, hoạt động sản xuất từng bước mang lại hiệu quả, giúp kinh tế gia đình dần ổn định. Sau nhiều năm nỗ lực, đến năm 2026, gia đình anh Tài đã vươn lên thoát nghèo.

Nguồn vốn chính sách đã đồng hành với gia đình anh qua nhiều giai đoạn, từ khi còn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đến khi kinh tế có điều kiện phát triển ổn định hơn. Việc được tiếp cận vốn qua nhiều lần giúp gia đình duy trì sản xuất, tích lũy kinh nghiệm và từng bước cải thiện thu nhập.

Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình anh Dương Văn Tài, ở xóm Lâu Thượng, xã Võ Nhai, từng bước ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong năm 2026.

Anh Dương Văn Tài chia sẻ: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ vay vốn, gia đình tôi đã có điều kiện phát triển chăn nuôi, kinh tế dần ổn định. Năm 2025, gia đình còn thuộc diện hộ cận nghèo, đến năm 2026 đã thoát nghèo. Tôi mong tiếp tục được tiếp cận vốn để có điều kiện chăm lo cho các con được học hành đầy đủ”.

Câu chuyện của gia đình anh Tài cho thấy ý nghĩa của việc duy trì khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khi có nguồn vốn phù hợp, cùng với sự chủ động, nỗ lực của người vay, các mô hình sản xuất có điều kiện phát triển, tạo nguồn thu và giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vẫn còn lớn, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi. Việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Mở rộng nguồn lực, nâng cao hiệu quả giảm nghèo

Từ những mô hình kinh tế cụ thể tại cơ sở, có thể thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đang phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Lũy kế đến đầu tháng 11-2026, doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt hơn 2.275 tỷ đồng, với khoảng 30.300 lượt khách hàng tiếp cận vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 10.090 tỷ đồng.

Nguồn vốn được triển khai thông qua nhiều chương trình, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dân. Trong đó, doanh số cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt trên 707,9 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn đạt trên 392 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt hơn 652 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội đạt trên 176,8 tỷ đồng; các chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt trên 275 tỷ đồng...

Lũy kế đến đầu tháng 11-2026, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 2.275 tỷ đồng, với khoảng 30.300 lượt khách hàng tiếp cận vốn.

Các chương trình cho vay đã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, tại những địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục là nguồn lực quan trọng, giúp các hộ gia đình chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể trong rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét đối tượng thụ hưởng và kiểm tra quá trình sử dụng vốn.

Tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Đồng Hỷ, tính đến ngày 20/11/2026, doanh số cho vay đạt 190,4 tỷ đồng, với 2.256 lượt hộ vay. Nguồn vốn được tập trung triển khai theo các chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn phụ trách.

Cùng với công tác giải ngân, đơn vị tăng cường phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, nắm bắt nhu cầu thực tế tại cơ sở, tạo điều kiện để các hộ đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn kịp thời.

Ông Trần Hiển Thành, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Đồng Hỷ, cho biết: “Để phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, chúng tôi thường xuyên đi cơ sở, rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn vay của người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể trong triển khai các chương trình cho vay. Qua đó, giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững”.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Trong tháng 11-2026, Ngân hàng CSXH Việt Nam đã quyết định điều chỉnh tăng tổng cộng khoảng 226,3 tỷ đồng chỉ tiêu vốn tín dụng chính sách cho Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, vốn cho vay nhà ở xã hội được bổ sung 110 tỷ đồng; chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 50 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 40 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn tăng 27 tỷ đồng.

Riêng chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh giảm 700 triệu đồng.Việc bổ sung nguồn vốn vào thời điểm cuối năm có ý nghĩa thiết thực khi nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm và cải thiện điều kiện sống của người dân vẫn ở mức cao.

Nguồn lực tăng thêm tạo điều kiện để Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh chủ động hơn trong triển khai các chương trình cho vay, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Qua đó, mở thêm cơ hội để những hộ gia đình đủ điều kiện tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế.

Cùng với công tác quản lý, kiểm tra và hướng dẫn sử dụng vốn, việc bổ sung nguồn lực cũng tạo điều kiện nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ những kết quả cụ thể trong đời sống, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi đang tạo thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.