Vốn chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế

Những lao động lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn được giải quyết việc làm tại Cơ sở Hương Bột của chị Lê Thị Hương (tổ dân phố La Qua, phường Điện Bàn). Ảnh: D.LỆ

Hỗ trợ vốn giải quyết việc làm

Tại xã Trà Đốc, từ khi còn là hộ nghèo, chị Hồ Thị Danh (ở thôn 2) đã tìm hiểu và tiếp cận với nguồn vốn chính sách xã hội. Qua cầu nối của Chi hội phụ nữ thôn 2, chị Danh được hướng dẫn vay nguồn vốn dành cho hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn ban đầu này, chị Danh đầu tư trồng chuối, nuôi heo, gà, vịt. Lấy ngắn nuôi dài, chị mua thêm bò giống về nuôi để phát triển kinh tế. Làm ăn hiệu quả, gia đình chị Danh thoát nghèo trước năm 2020.

Sau khi trả xong vốn vay hộ nghèo, chị Danh tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cùng với số vốn tích lũy nhân rộng mô hình sản xuất. Cứ vậy, quả đồi rộng hơn 2ha của gia đình chị Danh đã được phủ xanh bởi cây chuối mốc, hàng tháng cho thu nhập ổn định.

Đối với Cơ sở Hương Bột của chị Lê Thị Hương (tổ dân phố La Qua, phường Điện Bàn) lúc mới khởi nghiệp đã vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn, dần dần gây dựng cơ sở ngày càng phát triển hơn. Hiện cơ sở đã có 3 sản phẩm OCOP và sản xuất các sản phẩm trà, mứt củ quả theo mùa vụ của nông dân.

Chị Hương cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có thể tạo việc làm cho bản thân, hỗ trợ những lao động lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn giải quyết việc làm. Đồng thời có thể thu mua hàng hóa của nông dân như các loại hạt, củ sen, gừng, nghệ... để sản xuất các sản phẩm trà, bánh, mứt. Nhờ đó cũng phần nào giúp nông dân ổn định đầu ra cho sản phẩm”.

Bà Trương Thị Ánh Tuyết đã làm việc tại cơ sở sản xuất Hương Bột được hơn một tháng qua. Công việc của bà Tuyết tại cơ sở là khâu sơ chế nguyên liệu sản xuất, nên khá phù hợp với tuổi tác của bà.

Bà Tuyết chia sẻ, chồng mất đã lâu, một mình nuôi 3 đứa con nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau Tết, người con trai lớn đi làm không may bị tai nạn phải nằm một chỗ nên bà nghỉ công việc quét dọn vệ sinh ở chợ Vĩnh Điện để chăm sóc. Bà Tuyết nói: “Khi sức khỏe của con tạm ổn, tôi xin vào làm ở cơ sở Hương Bột, có thu nhập để lo cho gia đình”.

Từ nguồn vốn vay chính sách dành cho hộ nghèo, gia đình chị Hồ Thị Danh (ở thôn 2, xã Trà Đốc) có điều kiện thoát nghèo bền vững. Ảnh: D.LỆ

Hiệu quả tích cực

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho hay, hiện nay tổng dư nợ vốn vay chính sách trên địa bàn xã hơn 103,9 tỷ đồng với 1.663 hộ vay.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Trà My giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng tại xã Trà Đốc, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời góp phần vào việc giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định; mở ra cơ hội cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo động lực vươn lên thoát nghèo.

Các nguồn vốn hỗ trợ khá đa dạng, từ vốn chính sách hộ nghèo, cận nghèo, đến giải quyết việc làm, làm nhà ở, phát triển sản xuất... nên người dân tiếp cận vốn hiệu quả.

Ông Hưng nói: “Nguồn vốn chính sách xã hội đối với các xã miền núi có lợi thế hơn vì tới từng Tổ tiết kiệm và vay vốn được ủy thác. Các tổ tuyên truyền cho người dân biết về nguồn vốn, từ đó vay vốn đúng nhu cầu, sử dụng đúng mục đích. Thêm nữa, lãi suất vay vốn chính sách thấp, người dân tiết kiệm để trả dần nên phù hợp với điều kiện kinh tế. Nhiều hộ dân đã thoát nghèo, cận nghèo hiệu quả từ các chính sách vay vốn, có được sinh kế bền vững hơn”.

Tại các xã khu vực Điện Bàn, tổng dư nợ đến ngày 30/9 đạt hơn 688,6 tỷ đồng, số khách hàng còn dư nợ là 10.016 người. Sau khi kiện toàn các thôn, tổ dân phố thì Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn còn 132 Tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua các hội, đoàn thể của các xã.

Hoạt động tại điểm giao dịch xã đã đưa nguồn vốn chính sách về gần với người dân, giảm chi phí và thời gian đi lại, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ông Võ Tấn Lũy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn cho biết: “Phòng giao dịch đã giải ngân kịp thời vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện tái sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Phòng giao dịch thường xuyên phối hợp kiểm tra, nếu các cơ sở sản xuất có nhu cầu về vốn lớn hơn để mở rộng quy mô, sẽ kịp thời hỗ trợ, tư vấn để chủ cơ sở có điều kiện tiếp cận bảo đảm”.