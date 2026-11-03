Vốn chính sách hỗ trợ hơn 172.000 khách hàng phát triển kinh tế

Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Cường cho biết, đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên toàn địa bàn thành phố đạt 15.557,7 tỷ đồng, với hơn 172.000 khách hàng còn dư nợ.

Nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi, người dân đầu tư vào hệ thống khuôn mẫu chất lượng cao, phát triển nghề gốm Phù Lãng. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

* Vốn vay tạo việc làm, mở hướng phát triển kinh tế

Tại xã Trung Chính, tín dụng chính sách được triển khai gắn với các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến ngày 30/9/2026, dư nợ trên địa bàn xã đạt hơn 186 tỷ đồng, với 3.952 khách hàng còn dư nợ.

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính, thành phố Bắc Ninh, Nguyễn Văn Đềm cho biết, địa phương phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Lương Tài và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát nhu cầu, hướng dẫn người dân tiếp cận vốn. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn giúp người dân có việc làm, phát triển sản xuất và tự vươn lên.

“Vốn phải đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích và gắn với phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Cùng với cho vay, xã chú trọng hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sinh kế, kết nối việc làm và phát huy lợi thế của từng hộ”, ông Đềm nhấn mạnh.

Hiệu quả nguồn vốn thể hiện qua những mô hình cụ thể. Tại Lương Tài, anh Ngô Văn Cường, người vay vốn phát triển chăn nuôi, được vay 100 triệu đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Từ việc nuôi cá, gà, gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống, có thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Phạm Văn Sử, hộ vay vốn tại Lương Tài, sử dụng khoản vay 150 triệu đồng để phát triển chăn nuôi lợn, trồng cà rốt và các loại cây trồng khác. Riêng vụ cà rốt phục vụ dịp Tết, doanh thu có thể đạt khoảng 300 triệu đồng.

Nguồn vốn cũng hỗ trợ phát triển ngành nghề, tạo việc làm tại chỗ, như tại Phù Lãng, chị Trần Thị Hằng vay 1 tỷ đồng từ chương trình Phụ nữ khởi nghiệp vào tháng 9/2024 để phát triển cơ sở sản xuất gốm tâm linh. Nguồn vốn được đầu tư vào hệ thống khuôn mẫu chất lượng cao, phục vụ chế tác tượng và quà tặng Phật giáo.

Nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi gia đình chị Trần Thị Hằng tại Phù Lãng đầu tư vào hệ thống khuôn mẫu chất lượng cao, tạo ra sản phẩm chất lượng. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Theo chị Trần Thị Hằng, khuôn mẫu mới giúp cơ sở sản xuất tượng gốm đúc nguyên khối, hạn chế nứt vỡ khi nung, nâng cao chất lượng sản phẩm, được nhiều cơ sở thờ tự khắp cả nước đặt hàng, nhờ đó cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động.

Tại tổ dân phố Thất Gian, phường Phù Lãng, chị Lê Thị Chỉnh vay 150 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm và 50 triệu đồng từ chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Xưởng may hoạt động từ năm 2009, chuyển sang cơ sở mới đầu năm 2026, chuyên thiết kế, sản xuất quần áo nữ. Nguồn vốn giúp cơ sở đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng và duy trì việc làm cho 25 lao động địa phương, với thu nhập 10-15 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm được tiêu thụ tại các chợ đầu mối Ninh Hiệp và Đồng Xuân. Chị Chỉnh mong muốn tiếp tục tiếp cận vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất.

Theo Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lương Tài Nguyễn Quang Khương, đến ngày 12/10/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 762 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 265 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 186 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi gia đình chị Trần Thị Hằng tại Phù Lãng đầu tư vào hệ thống khuôn mẫu chất lượng cao, phát triển nghề. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

* Tín dụng chính sách gắn với an sinh xã hội

Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Cường cho biết, đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên toàn địa bàn thành phố đạt 15.557,7 tỷ đồng, với hơn 172.000 khách hàng còn dư nợ. Trong 9 tháng, vốn vay hỗ trợ 36.365 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; giúp 13.136 lao động có việc làm, duy trì hoặc mở rộng việc làm.

Nguồn vốn còn góp phần xây dựng, sửa chữa 33.940 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 1.776 căn nhà ở xã hội; cho 778 học sinh, sinh viên vay vốn học tập, trong đó có 47 trường hợp theo học các ngành STEM; đồng thời hỗ trợ 130 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tái hòa nhập cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, chi nhánh tăng cường kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ. Trong 9 tháng, đơn vị kiểm tra trực tiếp 7.925 lượt khách hàng vay vốn. Ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách được triển khai đến cán bộ, tổ chức nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm, vay vốn; toàn bộ 4.836 tài khoản của ban quản lý tổ đã được kích hoạt, sử dụng trong giao dịch thực tế.

Cán bộ Ngân hàng chính sách thành phố Bắc Ninh hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ưu đãi cho gia đình chị Trần Thị Hằng tại Phù Lãng. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Tại Trung Chính, báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã cho biết nhu cầu vốn cho tạo việc làm, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường vẫn lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Trong quý IV/2026, địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, củng cố hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi nợ đến hạn và lãi tồn.

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính Nguyễn Văn Đềm cho biết, xã sẽ tiếp tục kết hợp vốn vay với đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ các hộ có nguy cơ tái nghèo, đồng thời huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó, tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ từng hộ gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, phát triển sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.