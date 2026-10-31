Vốn chính sách góp phần giải quyết việc làm

Xưởng sản xuất của Công ty TNHH kiến trúc - Xây dựng nội thất Minh Long được vay vốn giải quyết việc làm đã tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động. Ảnh: D.LỆ

Cơ sở sản xuất nội thất của Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng nội thất Minh Long thời gian này khá tất bật công việc sản xuất theo đơn đặt hàng của đối tác. Ông Trần Ngọc Thăng Long, Giám đốc Công ty Minh Long cho hay, công ty đã được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam giải ngân nguồn vốn vay 1,1 tỷ đồng theo diện vay giải quyết việc làm. Số tiền này, công ty dùng để xây dựng mở rộng nhà xưởng, mua thêm nhiều máy móc chuyên dùng để sản xuất các mặt hàng nội thất.

Ông Long cho biết: “Từ nguồn vốn vay này, công ty mạnh dạn mở rộng sản xuất, nhận thêm các đơn hàng mới nên giải quyết việc làm nhiều hơn cho lao động. Hiện công ty giải quyết việc làm cho 20 lao động thường xuyên. Chúng tôi chỉ mong hoạt động ổn định để góp phần giúp cho người lao động có công ăn việc làm”.

Như ông Lê Văn Điệp đã làm việc ở xưởng sản xuất của Công ty Minh Long được 2 năm qua. Ông Điệp nói, năm nay ông đã hơn 50 tuổi, lại không có tay nghề, nên tìm việc làm ở các công ty là vô cùng khó khăn. Khi được nhận vào làm tại Công ty Minh Long, ông Điệp được đào tạo nghề tại chỗ, có việc làm nên gia đình có thêm khoản thu nhập để nuôi con cái ăn học.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam thường xuyên kiểm tra để đảm bảo nguồn vốn vay phát huy hiệu quả cao nhất. Ảnh: D.LỆ

Ông Điệp nói: “Khi được nhận vào học nghề, làm việc tại đây, tôi rất mừng vì thời gian qua cũng đã tìm việc khắp nơi nhưng tuổi lớn nên không nơi nào nhận. Bây giờ việc làm đã ổn định, công việc tôi cũng đã thành thạo, nên năng suất cũng tốt hơn”.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam đang triển khai cho vay 9 chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm... với tổng dư nợ đạt hơn 811 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 11.000 khách hàng là hộ nghèo, các nhóm đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế. Đặc biệt trong năm 2026, thực hiện Nghị định số 338/2025 của Chính phủ, Phòng giao dịch đã triển khai khá hiệu quả nguồn vốn này.

Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam cho biết: “Thực hiện cho vay theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam đã giải ngân nguồn vốn vay này đến hơn 1.500 người lao động và 3 cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tạo sinh kế ổn định cho người lao động. Số tiền đã giải ngân hơn 137 tỷ đồng. Phòng giao dịch thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn, đều được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động”.