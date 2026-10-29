Vốn chính sách giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống

Trao cơ hội việc làm, tạo điểm tựa tái hòa nhập

Ngày 28-10, hai công dân phường Việt Hưng là anh N.Đ.L (Tổ dân phố Thượng Thanh 7) và anh T.T.H (Tổ dân phố Đức Giang 8) được giải ngân vốn vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên theo chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy.

Theo chị Dương Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng, đây là hai công dân đầu tiên của phường, đồng thời là những khách hàng đầu tiên trong chương trình phối hợp giữa Hội và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên tiếp cận nguồn vốn này.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng và Công an phường đồng hành với vợ chồng anh N.Đ.L trong quá trình làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng. Ảnh: B.Duy

Đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn cùng vợ, anh N.Đ.L cho biết, hiện anh làm nghề sơn nhưng công việc không ổn định, thường xuyên phải đi theo các công trình. Mong muốn chủ động hơn trong công việc, có nguồn thu nhập đều đặn để chăm lo gia đình, anh dự định vay 30 triệu đồng, cộng với tiền tích lũy để mua ô tô cũ, phục vụ công việc chạy xe ứng dụng công nghệ.

“Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể địa phương, tôi rất cảm ơn. Đây là nguồn động viên cả về vật chất và tinh thần, giúp gia đình tôi có điều kiện trang bị phương tiện mưu sinh. Có phương tiện, tôi sẽ yên tâm đi làm, tạo thu nhập để chăm lo kinh tế gia đình”, anh L chia sẻ.

Cùng ngày, anh T.T.H được giải ngân khoản vay 30 triệu đồng để bổ sung vốn kinh doanh nhà hàng cùng người thân. Anh dự định đầu tư thêm bếp và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh; nếu công việc thuận lợi sẽ từng bước mở rộng quy mô, tiếp tục tiếp cận nguồn vốn khi có nhu cầu và đủ điều kiện.

Anh H cho biết, trong thời gian ở cơ sở cai nghiện, anh đã tìm hiểu chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Khi trở về địa phương, được Hội Liên hiệp phụ nữ, Công an phường và tổ dân phố quan tâm, hướng dẫn, anh có thêm động lực tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế.

Theo anh H, khó khăn không chỉ là tìm việc làm mà còn là thiếu nguồn lực để bắt đầu lại. Vì vậy, được tiếp cận vốn vay để đầu tư kinh doanh là cơ hội thiết thực, giúp anh tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước thực hiện quyết tâm làm lại cuộc đời.

Anh T.T.H cùng người thân hoàn tất thủ tục vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên. Ảnh: B.Duy

Để khoản vay đến đúng người, đúng nhu cầu, vai trò của tổ dân phố và tổ tiết kiệm, vay vốn rất quan trọng. Chị Nguyễn Thị Mười, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Tổ dân phố Đức Giang 8, phường Việt Hưng, cho biết sau khi nắm bắt nguyện vọng của anh H, tổ đã họp bàn, xem xét hoàn cảnh và phương án kinh doanh. Nhận thấy anh có mong muốn làm ăn, cải thiện đời sống thông qua việc góp vốn kinh doanh nhà hàng cùng người thân, 100% thành viên tổ thống nhất hỗ trợ anh hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Sự đồng thuận từ cơ sở không chỉ tạo điều kiện để người vay tiếp cận nguồn lực mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cộng đồng. Với người sau cai nghiện, cơ hội làm việc, tạo thu nhập cùng sự tin tưởng, hỗ trợ từ gia đình và địa phương là những điểm tựa quan trọng để ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập.

Đưa vốn đến đúng người, đồng hành trong quá trình lập nghiệp

Theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-5-2026, người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Đối với nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, mức vay có thể lên tới 200 triệu đồng/người, tùy phương án và điều kiện vay theo quy định.

Điểm thiết thực của chính sách là không chỉ hỗ trợ trước mắt mà hướng đến giải quyết một trong những nhu cầu căn bản của người sau cai nghiện: có nghề nghiệp, việc làm và thu nhập hợp pháp để ổn định cuộc sống. Khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, người vay có thêm điều kiện phát huy năng lực lao động, chủ động xây dựng sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện và từng bước củng cố cuộc sống gia đình.

Đại diện Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng, Tổ tiết kiệm và vay vốn và Ngân hàng hướng dẫn anh H theo dõi khoản vay. Ảnh: B.Duy

Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên Nguyễn Thị Liên cho biết, ngay sau khi chính sách được ban hành, đơn vị đã thông tin đến UBND các phường, phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ, để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn.

Quá trình triển khai được thực hiện với sự phối hợp của nhiều lực lượng. Công an phường rà soát nhu cầu vay vốn; UBND phường xem xét, xác nhận danh sách theo quy định; các tổ chức đoàn thể phối hợp hướng dẫn thủ tục, theo dõi và kiểm tra việc sử dụng vốn. Trên cơ sở hồ sơ và phương án vay, ngân hàng thẩm định tính khả thi, bảo đảm vốn được giải ngân đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, tạo điều kiện để người sau cai nghiện có nguồn lực phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng.

Thiếu tá Lê Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Tổ dân phố Thượng Thanh 7, phường Việt Hưng, cho biết nhu cầu vay vốn của người sau cai nghiện khá lớn, song việc hỗ trợ cần gắn với quyết tâm làm ăn, mục đích sử dụng vốn rõ ràng và khả năng triển khai phương án sinh kế của từng trường hợp.

Theo Thiếu tá Lê Thanh Hải, Công an phường đã rà soát, nắm bắt quá trình rèn luyện của các trường hợp tại cơ sở cai nghiện cũng như tình hình sau khi trở về địa phương. Những người có ý thức rèn luyện, tập trung làm ăn, không tái nghiện và có nhu cầu vay vốn phù hợp sẽ được hướng dẫn tiếp cận chính sách. Công an phường cũng phối hợp theo dõi quá trình sử dụng vốn, góp phần bảo đảm nguồn vay phát huy hiệu quả.

Hai khoản vay đầu tiên tại Việt Hưng được giải ngân là bước khởi đầu của quá trình tạo dựng sinh kế cho người sau cai nghiện. Hiệu quả chính sách sẽ được thể hiện rõ hơn khi nguồn vốn thực sự chuyển hóa thành việc làm, thu nhập ổn định và những chuyển biến tích cực trong cuộc sống của người vay.