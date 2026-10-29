Vốn chảy mạnh vào hạ tầng: Cho vay xây dựng tại 7 ngân hàng tăng 126.000 tỷ đồng so với đầu năm

Tại 7 nhà băng đã công bố BCTC quý III/2026 với dư nợ theo nhóm ngành được liệt kê chi tiết, cho vay xây dựng đã tăng 67% so với đầu năm lên hơn 315.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Trong số những ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý III đến thời điểm hiện tại, LPBank là nằm trong nhóm các nhà băng đạt tăng trưởng tín dụng cao. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank ở mức 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9% so với đầu năm và tăng 12,1% so với cuối quý II.

Xét theo lĩnh vực, cho vay hạ tầng là một trong những lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng tín dụng tại LPBank 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tín dụng xây dựng tại LPBank đạt 99.416 tỷ đồng, tăng 127% so với đầu năm và tăng 93% so với quý liền trước.

Theo Chứng khoán BSC, LPBank có thể sẽ tham gia tài trợ phần lớn nguồn vốn cho hai dự án đường sắt tốc độ cao nằm trong danh sách 18 dự án trọng điểm được miễn room tín dụng theo công văn 5386 của Ngân hàng Nhà nước. Hai dự án đường sắt này có tổng nhu cầu tín dụng dự kiến khoảng 212.000 tỷ đồng, do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed làm nhà đầu tư.

Theo báo cáo tài chính mà Techcombank đã công bố, tính đến hết quý III, cho vay xây dựng hạ tầng tại nhà băng này đã tăng 153% so với đầu năm (tương ứng tăng hơn 40.000 tỷ đồng), đạt 67.000 tỷ đồng và vượt xa mức tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng (khoảng 13%). Tỷ trọng cho vay xây dựng trên tổng dư nợ tăng lên mức 8,2% so với mức chỉ 3,7% vào đầu năm.

Đà tăng trưởng tín dụng hạ tầng tại Techcombank đã diễn ra ngay từ những quý đầu năm. Tại cuối quý II/2026, dư nợ cho vay toàn ngân hàng tăng khoảng 10%, trong đó riêng cho vay xây dựng tăng 56%. Ban lãnh đạo khi đó cho biết nếu tính cả phần xấp xỉ 20.000 tỷ đồng tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia nằm ngoài 'room' thì tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm của Techcombank đạt khoảng 15%.

Theo BSC Research, trong định hướng hoạt động tín dụng cốt lõi của Techcombank năm nay, ngân hàng nhắm đến tài trợ các dự án hạ tầng quốc gia, đặc biệt là sân bay quốc tế.

Tại KienlongBank, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động cấp tín dụng cũng tăng mạnh tại lĩnh vực cho vay xây dựng, bên cạnh một số lĩnh vực khác như cho vay cá nhân, cho vay bán buôn bán lẻ...

Tính đến 30/9/2026, KienlongBank dành khoảng 52% tổng dư nợ tín dụng, tương ứng hơn 41.000 tỷ đồng để cho vay xây dựng. So với đầu năm, dư nợ lĩnh vực này đã tăng hơn 8.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 25%, dẫn dắt tăng trưởng tín dụng toàn ngân hàng.

BCTC quý III/2026 của ACB cũng ghi nhận tín dụng xây dựng hạ tầng tăng 22,5% sau 9 tháng lên hơn 27.000 tỷ đồng, vượt mức tăng trưởng tín dụng chung là 11,5%.

Tại VPBank, cho vay xây dựng tăng 27,7% sau 9 tháng lên gần 69.000 tỷ đồng. Mức tăng tương đương với tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngân hàng.

Tính chung tại 7 nhà băng đã công bố BCTC quý III/2026 với dư nợ theo nhóm ngành được liệt kê chi tiết đến nay, dư nợ cho vay xây dựng hiện đạt trên 315.000 tỷ đồng, tăng 67%, tương ứng tăng gần 126.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại một số ngân hàng khác, tuy chi tiết dư nợ cho vay theo nhóm ngành không được thống kê, giới phân tích đánh giá dư địa cho vay hạ tầng tương đối rộng mở.

Chẳng hạn, Chứng khoán Vietcap cho hay SACOMBANK có kế hoạch ưu tiên giải ngân tín dụng cho các hệ sinh thái doanh nghiệp lớn như Vingroup (VIC) và các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong 2-3 năm tới, ngân hàng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng phân khúc khách hàng này lên 25-30% tổng dư nợ cho vay.

Riêng quý III/2026, tăng trưởng tín dụng tại SACOMBANK đạt khoảng 10%. Ngân hàng không công bố chi tiết dư nợ cho vay theo lĩnh vực .

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Trong một báo cáo gần đây, Chứng khoán Guotai Haitong nhận định diễn biến tăng trưởng tín dụng cao tại nhóm ngân hàng tư nhân không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà đi kèm dịch chuyển sang các phân khúc có chu kỳ dài hơn và lợi suất tiềm năng cao hơn.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng với một số ngân hàng, chiến lược điều tiết dòng vốn vào lĩnh vực hạ tầng là yếu tố có thể gia tăng lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Chẳng hạn, trong trường hợp của Techcombank, MBS Research đánh giá ngân hàng cùng hệ sinh thái liên quan như Masterise và Vingroup đang là những Tập đoàn được hưởng lợi khá nhiều từ việc đẩy mạnh hạ tầng, song song đó là thúc đẩy phát triển các loại hình BĐS bám theo nhu cầu mở rộng hạ tầng. Do vậy, việc cho vay các đại dự án dự kiến sẽ giúp duy trì động lực tăng trưởng của Techcombank trong trung và dài hạn.

Một mặt, ngân hàng vừa có thể đạt được mục tiêu đa dạng hoá cơ cấu danh mục cho vay vào lĩnh vực xây dựng, mặt khác vừa có lợi thế cho việc đánh giá và tài trợ các dự án BĐS theo các lĩnh vực ưu tiên tạo ra dòng tiền hưởng lợi từ các dự án lớn.

Ngoài ra, việc tham gia cho vay các đại dự án, với các khoản vay trung và dài hạn chiếm phần lớn, cùng với các khoản vay tín chấp tăng mạnh giúp cải thiện lợi suất cho vay.

Hay với LPBank, BSC Research đánh giá mức lãi suất tương đối cao (khoảng 10-10,5%) của các khoản vay tài trợ dự án đường sắt có thể giúp ngân hàng duy trì NIM ổn định trong bối cảnh chi phí vốn tăng mạnh.