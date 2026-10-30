Vốn Agribank Chi nhánh Bình Định thúc đẩy sản xuất, phát triển nghề truyền thống tại Gia Lai

Nhờ có vốn vay Agribank, Công ty TNHH Đại Lộc Coconut đã có thể mở rộng sản xuất

Tại phường Hoài Nhơn Tây, Công ty TNHH Đại Lộc Coconut là một trong những doanh nghiệp từng bước mở rộng sản xuất nhờ nguồn vốn vay Agribank. Ông Lương Thành Trương (1983), Giám đốc Công ty cho biết, năm 2010, ông khởi nghiệp với nghề chế biến các sản phẩm từ xơ dừa ở quy mô nhỏ. Đến năm 2022, khi chuyển cơ sở vào cụm công nghiệp phường Hoài Nhơn Tây để mở rộng sản xuất, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do chi phí giải phóng mặt bằng, san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng khá lớn.

Trong điều kiện nguồn vốn tự có hạn chế, Công ty được Agribank Chi nhánh Tam Quan Bình Định cho vay 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó tiếp tục vay bổ sung khi mở rộng sản xuất. Theo ông Trương, nguồn vốn ngân hàng đã giúp doanh nghiệp thực hiện kế hoạch đầu tư, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Hiện Công ty TNHH Đại Lộc Coconut thu mua vỏ dừa khô từ người dân để chế biến thành nhiều sản phẩm. Trong đó, mụn dừa được sử dụng sản xuất đất sạch phục vụ trồng cây cảnh; chỉ xơ dừa xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc để làm nguyên liệu sản xuất nệm ô tô, nệm ngủ và các tấm giữ nhiệt.

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 100 tấn sản phẩm, doanh thu hằng năm đạt trên 10 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 15% doanh thu. Hoạt động sản xuất tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương. Bên cạnh đó, Công ty đang thử nghiệm chế biến nước dừa, cơm dừa, nước cốt dừa nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Ông Trương cho biết, khi các sản phẩm mới đi vào sản xuất chính thức, doanh nghiệp sẽ tiếp tục cần nguồn vốn Agribank để triển khai kế hoạch đầu tư.

Bà Lê Thị Huệ (55 tuổi, trú TDP An Phú, phường Hoài Thanh Tây), công nhân Công ty TNHH Đại Lộc Coconut chia sẻ, công việc tại đây phù hợp với sức khỏe, không quá nặng nhọc, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, giúp bà trang trải sinh hoạt gia đình.

Cũng trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu, Công ty TNHH Nhật Nguyệt Anh tại xã Hội Sơn đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất viên nén gỗ trên diện tích hơn 53.000m², tổng vốn đầu tư 115 tỷ đồng, công suất 120.000 tấn/năm. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2023, trong đó nguồn vốn Agribank đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Đào Duy Vân, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Nguyệt Anh cho biết, doanh nghiệp được Agribank Chi nhánh Bình Định cho vay trung hạn và ngắn hạn hơn 60 tỷ đồng. Nhờ đó, Công ty chủ động nguồn tài chính thu mua nguyên liệu, duy trì hoạt động nhà máy và giải quyết việc làm cho 100 công nhân. Theo ông Vân, ngân hàng luôn phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi về thủ tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, Agribank còn đồng hành cùng người dân phát triển nghề trồng mai cảnh tại phường An Nhơn Đông, nơi có truyền thống trồng mai vàng lâu năm.

Gần 30 năm gắn bó với nghề, ông Tạ Văn Hùng (1962, trú TDP Nhơn Hưng, phường An Nhơn Đông) hiện sở hữu gần 4.000 chậu mai tại vườn nhà và khu vực ngoài soi. Các loại mai gồm bonsai, mai giáng long và mai lùm, với độ tuổi cây thấp nhất từ 7 năm trở lên.

Vườn ông Hoà đã có gần 1.000 gốc mai đủ các độ tuổi

Theo ông Hùng, để duy trì vườn mai quy mô lớn, mỗi năm gia đình phải chi gần 100 triệu đồng mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chưa kể tiền công chăm sóc. Ở giai đoạn đầu, chi phí còn cao hơn do phải mua chậu và đất trồng. Trong khi đó, nguồn thu từ bán mai chủ yếu tập trung vào dịp Tết, khiến nhu cầu vốn chăm sóc thường xuyên khá lớn.

Từ năm 2008, ông Hùng đã vay vốn Agribank Chi nhánh An Nhơn Bình Định để đầu tư phát triển vườn mai. Hiện dư nợ tại Agribank Chi nhánh An Nhơn Bình Định gần 500 triệu đồng. Mỗi dịp Tết, gia đình thu về khoảng 200 triệu đồng từ bán mai, song sau khi trang trải sinh hoạt, ông vẫn cần nguồn vốn ngân hàng để tiếp tục chăm sóc hàng nghìn chậu mai.

Cùng ở TDP Nhơn Hưng, ông Tạ Văn Hòa (56 tuổi) cũng có gần 30 năm theo nghề trồng mai. Hiện gia đình sở hữu gần 1.000 chậu, trong đó khoảng 200 chậu bonsai, còn lại chủ yếu là mai giáng long và mai lùm. Cây lâu năm nhất đã 40 tuổi, cây ít tuổi nhất từ 4 năm trở lên.

Ông Hòa cho biết, thời gian đầu chỉ trồng khoảng 200 - 300 cây nên chưa cần vay ngân hàng. Khi mở rộng lên gần 1.000 cây, chi phí đầu tư tăng cao, gia đình phải tìm đến Agribank. Đến nay, ông đã gắn bó với ngân hàng gần 20 năm, hiện dư nợ gần 500 triệu đồng. Mỗi năm, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc vườn mai lên đến hơn 200 triệu đồng.

Nhờ nguồn vốn vay Agribank, gia đình ông Hòa có điều kiện duy trì việc chăm sóc, bảo đảm sự phát triển của vườn mai. Ông luôn thực hiện trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn, dự kiến dịp Tết năm 2027 sẽ xuất bán khoảng 400 cây.

Từ các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đến những hộ trồng mai cảnh, nguồn vốn Agribank đã góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư nhà xưởng, thu mua nguyên liệu và duy trì sản xuất. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân không chỉ giúp mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế địa phương.