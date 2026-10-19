Vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn cập Bến Bạch Đằng

Sau gần hai ngày lai dắt, khoảng 15 giờ ngày 19/10, tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ chuyên dụng của cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã cập khu vực Bến Bạch Đằng. Dự kiến hợp long vào ngày 21/10, công trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện cây cầu bắc qua sông Sài Gòn.

Khoảng 14 giờ 30 phút, đoàn tàu lai kéo đi đến khu vực Bến Nhà Rồng, nhiều người dân đứng chào đón và theo dõi hành trình di chuyển đến vị trí đang thi công cầu đi bộ.

Kết cấu cầu được vận chuyển có chiều dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m, cao hơn 26 m, gồm vòm thép chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Toàn bộ tổ hợp được đặt trên sà lan để vận chuyển từ cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa) về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Du khách nước ngoài đứng xem quá trình lai dắt vòm thép cầu đi bộ tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 18/10, đoàn tàu lai dắt gồm một tàu kéo chính và ba tàu hỗ trợ rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình vượt biển và đi qua các tuyến sông để đưa kết cấu cầu về công trường. Trong ngày đầu tiên, dù gặp mưa lớn, sóng to, đoàn tàu lai dắt vẫn di chuyển theo kế hoạch, đến khu vực phao SR05 trên sông Soài Rạp và neo đậu an toàn qua đêm.

Đến 5 giờ ngày 19/10, đoàn tiếp tục hành trình qua khu vực cầu Bình Khánh, Rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ trước khi tiến vào khu vực Bến Nghé, cập Bến Bạch Đằng vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Quá trình vận chuyển có sự phối hợp của đơn vị thi công, Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Sà lan chở kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ chuyên dụng với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn tiến vào vị tí đang thi công cầu đi bộ.

Sau khi kết cấu cầu về đến công trường, các đơn vị chuyển sang giai đoạn chuẩn bị lắp đặt, căn chỉnh và kết nối nhịp chính với các phần kết cấu đã thi công. Theo kế hoạch, ngày 20/10, tổ hợp sẽ được căn chỉnh vào vị trí, hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm. Các kỹ sư đồng thời lắp đặt thiết bị đo đạc, kiểm tra độ chính xác, chuẩn bị máy hàn, chi tiết kết nối và các phương tiện hỗ trợ thi công.

Ngày 21/10, từ 5 giờ đến 7 giờ, các đơn vị dự kiến tháo neo, xoay sà lan và đưa kết cấu tiếp cận vị trí lắp đặt. Từ 7 giờ đến 9 giờ, công tác định vị, hiệu chỉnh và hạ tải được triển khai. Thời gian hợp long dự kiến từ 9 giờ đến 13 giờ. Sau đó, các đơn vị tiếp tục dằn sà lan, hạ cột và di chuyển phương tiện theo phương án thi công. Thời gian thực hiện có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế tại hiện trường.

Từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 21/10, các đơn vị dự kiến tháo neo, xoay sà lan và đưa kết cấu tiếp cận vị trí lắp đặt.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính, cho biết việc hạ thủy và vận chuyển tổ hợp kết cấu siêu trường, siêu trọng là những công đoạn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ kỹ thuật và các lực lượng hỗ trợ. Sau khi sà lan neo đậu an toàn tại Bến Bạch Đằng, các phương tiện kích nâng thủy lực, hệ thống tời neo cùng đội ngũ kỹ thuật đã được chuẩn bị để phục vụ công tác hợp long.

Theo đại diện đơn vị thi công, kết cấu vòm thép hình lá dừa nước đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật cơ khí chính xác, vận chuyển đường thủy và tổ chức lắp đặt. Việc đưa khối kết cấu nặng khoảng 3.400 tấn về đến công trường an toàn là một cột mốc quan trọng, thể hiện năng lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân trong việc chế tạo và vận chuyển các kết cấu thép có quy mô lớn.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết: “Khi chứng kiến khối kết cấu tổ hợp nặng 3.400 tấn hoàn thành hành trình vận chuyển đường thủy dài 124 km và về đến Bến Bạch Đằng, tôi thực sự xúc động. Đây là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực không ngừng của rất nhiều người”.

Ngắm nhịp cầu hình lá dừa nước vượt cầu tĩnh không cao nhất Việt Nam

Sáng 19/10, đoàn tàu lai dắt kết cấu nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã vượt qua cầu Bình Khánh (tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), tiếp tục hành trình về khu vực bến Bạch Đằng, trung tâm TP Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác lắp đặt.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, hợp long là một trong những công đoạn quan trọng và phức tạp nhất của dự án, bởi kết cấu thép quy mô lớn phải được đưa vào đúng vị trí giữa sông Sài Gòn, bảo đảm độ chính xác cao để kết nối với các hạng mục đã thi công ở hai bờ.

Đến nay, dự án cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã được khoảng 90% khối lượng công việc.

“Thách thức lớn nhất là quá trình này chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều, dòng chảy và điều kiện thời tiết. Vì vậy, các đơn vị đã dành nhiều tháng nghiên cứu dữ liệu thủy văn, tính toán thời điểm thi công phù hợp, xây dựng phương án kỹ thuật và dự phòng những tình huống có thể phát sinh”, ông Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trước khi triển khai hợp long, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, thử tải kết cấu và rà soát điều kiện an toàn. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành việc kết nối nhịp cầu theo kế hoạch mà còn bảo đảm mọi công đoạn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

Các công nhân đang chuẩn bị cho công tác hợp long ngày 21/10.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Sau khi hợp long, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện kết cấu, mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các hạng mục kiến trúc và cảnh quan. Công trình cũng phải trải qua các bước kiểm tra, kiểm định và thử tải theo quy định trước khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đưa vào khai thác.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian công cộng ven sông, tăng cường kết nối hai bờ và tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.