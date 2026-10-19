Vòm thép 3.400 tấn tiến vào sông Sài Gòn, cách bến Bạch Đằng 6km

XEM VIDEO:

Theo ghi nhận lúc 11h ngày 19/10, đoàn tàu lai dắt chở kết cấu nhịp chính vòm thép hình lá dừa cùng hệ khung đỡ đã di chuyển sâu vào lưu vực sông Sài Gòn.

Hình ảnh lai dắt sà lan chở vòm thép 3.400 tấn cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vượt Mũi Đèn Đỏ. Ảnh: TK

Trước đó, đoàn đã đi qua Mũi Đèn Đỏ và vượt cầu Phú Mỹ - mốc giao thông cách bến Bạch Đằng khoảng 6km theo đường chim bay. Sự xuất hiện của khối vòm thép "khủng" trên mặt sông thu hút sự chú ý của đông đảo người dân đứng theo dõi từ trên cầu.

Đây là chặng di chuyển thứ hai dài khoảng 21 hải lý (tương đương 39km), đưa vòm thép từ khu vực Cần Giờ về trung tâm TPHCM.

Toàn bộ tổ hợp được đặt trên sà lan dài 109m, rộng 37m với tải trọng hơn 14.000 tấn. Trên mặt sà lan, đơn vị thi công bố trí 50 trụ kê bằng thép và bê tông nhằm phân bổ đều tải trọng, hạn chế tối đa tác động từ sóng nước trong quá trình di chuyển. (Ảnh: TK)

Trước đó, lúc 5h20 sáng 18/10, đoàn đã bắt đầu chặng đầu tiên khởi hành từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu), vượt khoảng 80km đường biển và luồng sông để neo đậu an toàn tại Cần Giờ trước khi tiếp tục hành trình vào sáng nay. Tổng lộ trình di chuyển của toàn bộ tuyến vận chuyển dài khoảng 124km.

Tổ hợp vận chuyển có tổng chiều dài 187m, gồm vòm thép nhịp chính nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng 2.000 tấn. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển trên mặt nước, toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan có sức chở hơn 14.000 tấn, trang bị 50 trụ kê bê tông - thép chống dao động. Đoàn được dẫn dắt bởi một tàu kéo công suất 5.000 mã lực, cùng hai tàu lai áp mạn và một tàu dự phòng túc trực 24/7.

Tàu kéo công suất 5.000 mã lực, cùng hai tàu lai áp mạn và một tàu dự phòng túc trực 24/7 dẫn dắt. Ảnh: TK

Mặc dù giấy phép của Cảng vụ Hàng hải TPHCM cho phép di chuyển đến 18h, tuy nhiên với tiến độ hiện tại, đoàn sà lan dự kiến sẽ đến khu vực bến Bạch Đằng sớm hơn kế hoạch, khoảng 14-15h chiều nay.

Khi tới nơi, sà lan sẽ được neo giữ tạm thời phía bờ Thủ Thiêm. Công tác hợp long chính thức dự kiến diễn ra vào đêm 21/10. Khi đó, sà lan sẽ xoay ngang để đưa vòm thép vào khoảng trống giữa hai bờ, thi công căn chỉnh và kết nối trong khoảng 3 giờ khi dòng chảy và mực nước đạt trạng thái ổn định nhất.

Vòm cầu đi qua cầu Phú Mỹ. Ảnh: TK

Để đảm bảo an toàn cho quá trình thi công và di chuyển của công trình, Sở Xây dựng TPHCM đã thông báo tạm cấm luồng đường thủy qua khu vực công trường:

Chiều 19/10: Cấm luồng từ 13-19h để sà lan cập vị trí và neo giữ.

Ngày 21-22/10: Cấm luồng từ 2-18h mỗi ngày phục vụ việc xoay sà lan, nâng hạ và hợp long nhịp chính.

Được khởi công từ tháng 3/2025, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720m, mặt cầu rộng từ 6-11m. Đây là cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn, giúp tăng cường kết nối giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu vực trung tâm hiện hữu.

Sau khi hợp long nối liền hai bờ, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích phụ trợ, dự kiến đưa công trình vào vận hành chính thức trong năm nay, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc và không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân TPHCM.