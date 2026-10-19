Vòm thép 3.400 tấn cập bến, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sắp hợp long

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Đúng 15h ngày 19/10, khối kết cấu vòm thép cùng hệ thống bệ đỡ của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập khu vực Bến Bạch Đằng an toàn, kết thúc hành trình vận chuyển đường thủy kéo dài gần hai ngày.

Đoàn tàu lai dắt sà lan chở vòm thép nặng 3.400 tấn cập Bến Bạch Đằng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Khối kết cấu được vận chuyển trên sà lan, có chiều dài khoảng 187m, mang hình dáng lá dừa nước cách điệu. Khi đoàn lai dắt tiến vào trung tâm TPHCM, đông đảo người dân tập trung dọc bờ sông, ghi lại khoảnh khắc công trình quy mô lớn cập bến.

Sà lan chở vòm cầu thép hình lá dừa nước dài 187m, nặng 3.400 tấn về đến cảng Khánh Hội và Bến Cảng Nhà Rồng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trước đó, khoảng 6h ngày 18/10, đoàn lai dắt gồm một tàu kéo chính và ba tàu hỗ trợ xuất phát từ cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình đưa khối kết cấu thép nặng 3.400 tấn vượt quãng đường thủy khoảng 124km về trung tâm thành phố.

Trong ngày đầu di chuyển, thời tiết bất lợi với mưa lớn, sóng to. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa đơn vị vận chuyển, Cảng vụ Hàng hải TPHCM, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và các đơn vị liên quan, hành trình được thực hiện an toàn. Đến 18h cùng ngày, đoàn lai dắt đưa khối kết cấu đến khu vực phao SR05, Cần Giờ, neo đậu qua đêm.

Khối kết cấu vòm thép được lai dắt qua khu vực đảo Kim Cương trên sông Sài Gòn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nhiều người TPHCM đổ ra bờ sông Sài Gòn, dùng điện thoại ghi lại cảnh đoàn tàu lai dắt vòm thép. Ảnh: Tuấn Kiệt

Sự xuất hiện của nhịp cầu khổng lồ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Dù có thời điểm trời mưa, nhiều người vẫn đứng dọc bờ sông và tại Bến Bạch Đằng để theo dõi, chụp ảnh đoàn lai dắt.

Rạng sáng 19/10, đoàn tiếp tục di chuyển qua các khu vực cầu Bình Khánh, Rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và Bến Nghé trước khi cập Bến Bạch Đằng vào chiều cùng ngày.

Ngay sau khi khối kết cấu cập bến, các đơn vị thi công khẩn trương chuẩn bị cho những công đoạn cuối trước khi hợp long.

Dự kiến ngày 21/10, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ được hợp long. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, đại diện đơn vị tài trợ công trình, cho biết trong ngày 20/10, khối kết cấu sẽ được căn chỉnh vào vị trí và hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm. Các kỹ sư đồng thời lắp đặt thiết bị đo đạc chuyên dụng, kiểm tra tọa độ, chuẩn bị máy hàn, hệ thống bu lông và các chi tiết kết nối.

Dự kiến ngày 21/10, chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Các điều kiện thi công, nhân lực và thiết bị hỗ trợ sẽ được rà soát nhằm bảo đảm quá trình kết nối nhịp cầu diễn ra chính xác, an toàn.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công tháng 3/2025, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720m, mặt cầu rộng từ 6-11m, kết nối khu vực trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi hợp long, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích phụ trợ, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2026. Khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng tạo thêm không gian đi bộ, sinh hoạt cộng đồng và điểm nhấn kiến trúc mới cho khu vực ven sông Sài Gòn.