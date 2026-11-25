Tổ hợp tác chiến điện tử chế áp mềm của Nga. Nguồn: AFCEA International

Tư duy kiến trúc mạng lưới thay vì các tổ hợp phòng thủ đơn lẻ

Cuối tháng 10/2026, tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Châu Phi lần thứ ba diễn ra ở Moscow, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport (thuộc Rostec) đã chính thức công bố dự án Vòm chống UAV 'Anti-Drone Dome' (Vòm phòng thủ chống máy bay không người lái).

Sự xuất hiện của khái niệm này phản ánh sự thay đổi căn bản trong học thuyết phòng không tầm thấp của Nga, sau hàng loạt kinh nghiệm thực chiến khốc liệt: không một loại vũ khí đơn lẻ nào có thể đối phó hiệu quả với các cuộc tập kích UAV bầy đàn đa tầng, đa phương thức.

Thay vì chào bán từng khí tài rời rạc, Nga đóng gói toàn bộ năng lực trinh sát, chế áp điện tử và đánh chặn hỏa lực thành một hệ sinh thái phòng thủ khép kín có khả năng tùy biến linh hoạt.

Toàn bộ các thành phần cảm biến, phần mềm chỉ huy tự động hóa và vũ khí đánh chặn trong mạng lưới Vòm chống UAV 'Anti-Drone Dome' đều sử dụng 100% công nghệ nội địa Nga, cho phép bảo vệ từ các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, khu công nghiệp, sân bay cho tới các sở chỉ huy quân sự dã chiến trước mọi chủng loại UAV từ máy bay không người lái trinh sát chiến thuật, đạn lượn cảm tử cho tới góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ siêu nhỏ.

ROSOBORONEXPORT (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec) ra mắt mô hình ý tưởng mới nhất mang tên "Vòm chống UAV" (Anti-Drone Dome) nhằm bảo vệ người dân, lực lượng quân đội và các cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Châu Phi lần thứ ba diễn ra tại khu phức hợp Gostiny Dvor ở Moscow từ ngày 28 đến 29/10/2026. Ảnh: ROE

Phân tích chi tiết kiến trúc 5 lớp phòng thủ của Vòm chống UAV 'Anti-Drone Dome'

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh của Vòm chống UAV 'Anti-Drone Dome' nằm ở cấu trúc phối hợp 5 thành phần công nghệ được kết nối thông qua một trung tâm chỉ huy và kiểm soát tự động hóa thống nhất (C2), giúp phân loại mối đe dọa và tự động chỉ định phương tiện đánh chặn tối ưu nhất về mặt chi phí lẫn hiệu quả.

Lớp nền tảng đầu tiên là mạng lưới trinh sát đa phổ tầm thấp, đóng vai trò "đôi mắt" của toàn hệ thống. Nga tích hợp đồng bộ các đài radar cảnh giới tầm ngắn chuyên biệt như Radeskan, vốn được tối ưu hóa để lọc nhiễu địa vật và phát hiện các mục tiêu có diện tích phản xạ radar cực nhỏ bay ở độ cao sát mặt đất, kết hợp cùng các trạm trinh sát vô tuyến thụ động dò tìm tín hiệu điều khiển UAV và cụm cảm biến quang - điện tử ảnh nhiệt có khả năng tự động nhận diện hình ảnh mục tiêu bằng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Lớp thứ hai là hệ thống tác chiến điện tử (EW) chế áp mềm, sử dụng các tổ hợp như Silok, cùng các trạm gây nhiễu định hướng công suất cao.

Khi phát hiện UAV tiếp cận từ xa, hệ thống tự động phát sóng gây nhiễu dải rộng nhằm cắt đứt kênh truyền dữ liệu điều khiển, làm mù tín hiệu định vị vệ tinh và buộc UAV đối phương mất phương hướng hoặc rơi xuống đất, mà không cần tiêu tốn đạn dược.

Ảnh: raksha-anirveda.com

Đối với các dòng UAV tự hành bay theo quán tính hoặc sử dụng cáp quang kháng nhiễu vô tuyến, lớp thứ ba là lưới hỏa lực tiêu diệt cứng tầm trung và tầm gần sẽ lập tức kích hoạt. Mắt xích chủ lực ở tầng này là các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không dòng Pantsir (bao gồm biến thể Pantsir-S1M và Pantsir-SMD-E trang bị đạn tên lửa mini đánh chặn UAV), phối hợp cùng các cụm tên lửa phòng không vác vai tự động hóa Verba và các bệ pháo tự động cỡ nòng 30 mm sử dụng đạn nổ mảnh lập trình thời gian, để tạo màn mảnh đạn dày đặc ở cự ly gần.

Điểm nhấn công nghệ mang tính đột phá nhất nằm ở lớp thứ tư và thứ năm: vũ khí năng lượng định hướng sử dụng tia laser công suất cao và xung điện từ (EMP - Electromagnetic Pulse).

Theo dữ liệu công bố từ phía Nga, các mô-đun vũ khí laser chiến thuật và súng phát xung điện từ công suất lớn đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm thực địa cuối cùng và sẵn sàng tích hợp vào mạng lưới Vòm chống UAV 'Anti-Drone Dome'.

Trong khi chùm tia laser tập trung năng lượng nhiệt làm cháy cảm biến quang học hoặc phá hủy kết cấu cánh UAV chỉ trong vài giây với chi phí mỗi phát bắn gần như bằng không, thì vũ khí EMP phát ra luồng sóng điện từ cường độ cực mạnh đủ sức làm tê liệt tức thì toàn bộ vi mạch điện tử của cả một bầy đàn UAV cùng lúc.

ROSOBORONEXPORT (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec) ra mắt mô hình ý tưởng mới nhất mang tên "Vòm chống UAV" (Anti-Drone Dome) nhằm bảo vệ người dân, lực lượng quân đội và các cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Châu Phi lần thứ ba diễn ra tại khu phức hợp Gostiny Dvor ở Moscow từ ngày 28 đến 29/10/2026. Ảnh: ROE

Bài toán tự động hóa chỉ huy và tối ưu hóa chi phí đánh chặn

Về mặt vận hành kỹ thuật, giá trị lớn nhất của Vòm chống UAV 'Anti-Drone Dome' không chỉ nằm ở từng loại khí tài thành phần mà ở thuật toán hợp nhất dữ liệu cảm biến và phân bổ mục tiêu tự động.

Trong các cuộc tập kích bão hòa bằng hàng chục UAV giá rẻ, yếu tố thời gian phản ứng của kíp trắc thủ con người thường trở thành điểm nghẽn chí mạng.

Hệ thống điều khiển trung tâm của Vòm chống UAV 'Anti-Drone Dome' giải quyết bài toán này bằng cơ chế tự động tính toán quỹ đạo, phân loại mức độ nguy hiểm và chọn vũ khí tương xứng: ưu tiên dùng gây nhiễu điện tử, laser hoặc pháo 30 mm đối với các UAV nhỏ giá rẻ, và chỉ kích hoạt tên lửa đánh chặn đối với các UAV trinh sát - tấn công cỡ lớn bay cao hoặc tên lửa hành trình.

(Theo roe.ru, nextgendefense.com, raksha-anirveda.com, voennoedelo.com, unmannedairspace.info)