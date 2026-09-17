Volvo XC40 nâng cấp thiết kế, thêm công nghệ AI sau gần 10 năm

Volvo XC40 được nâng cấp lần hai. (Ảnh: Volvo)

Sau gần 10 năm kể từ khi ra mắt, Volvo XC40 tiếp tục được nâng cấp giữa vòng đời thay vì chuyển sang thế hệ mới. Đây là lần nâng cấp giữa vòng đời thứ hai của mẫu SUV hạng C, sau lần facelift vào năm 2022.

Volvo XC40 chưa có thế hệ mới sau gần 10 năm. (Ảnh: Volvo)

Ra mắt tháng 9/2017, XC40 từng là mẫu crossover SUV nhỏ nhất của Volvo. Ở lần nâng cấp mới, xe được tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt với các nan dạng chéo, khe hút gió cản trước mở rộng và nắp ca-pô xuất hiện các đường dập nổi mới.

Đáng chú ý, cụm đèn Matrix LED hình búa Thor được thiết kế lại với họa tiết đèn ban ngày mới, vuốt gọn hơn và kết nối trực tiếp với lưới tản nhiệt. Phía sau, cửa khoang hành lý, khu vực biển số và cản sau cũng được thiết kế lại.

Kích thước tổng thể của XC40 vẫn giữ ở mức 4.440 x 1.873 x 1.652 mm, chiều dài cơ sở 2.702 mm. Xe có các tùy chọn mâm từ 18-20 inch.

Bên trong, màn hình trung tâm được nâng kích thước lên 11,2 inch. XC40 tiếp tục có cần số pha lê do Orrefors chế tác, cùng các tùy chọn bọc ghế cao cấp như da Arianne Cardamom. Xe cũng có các lựa chọn ốp gỗ Tần Bì màu đen, nâu hoặc ốp nhôm.

Volvo tiếp tục làm mới XC40 bằng những thay đổi về ngoại thất, màn hình trung tâm 11,2 inch và trợ lý AI Google Gemini. (Ảnh: Volvo)

Khoang hành lý có dung tích 443 lít và tăng lên 1.432 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40. Các trang bị công nghệ mới gồm sạc điện thoại không dây cải tiến và trợ lý AI Google Gemini, hỗ trợ lập kế hoạch hành trình, tìm điểm dừng và quản lý tin nhắn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Về vận hành, XC40 tiếp tục có hai cấu hình B3 MHEV và B4 MHEV. Trong đó, bản B3 MHEV sử dụng động cơ 3 xy-lanh tăng áp 1.5L, công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm.

Volvo XC40 sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Bỉ vào cuối năm nay. Những xe đầu tiên dự kiến bàn giao trong quý I/2027, với giá tại Thụy Điển khoảng 45.000 USD.